'호르무즈 파병이냐 반대냐'보다 중요한 질문

큰사진보기 ▲정부가 미국의 요청에 따라 호르무즈 해협에 해상초계기, 군수지원함 등 군사적 자산을 파병하는 방안을 구체화하고 있는 것으로 알려졌다. 9월 4일 복수의 정부 소식통에 따르면 정부는 호르무즈 해협에 우리 병력과 자산을 파병하는 쪽으로 방향을 잡고, 이를 위한 구체적인 실무 작업을 진행 중이다. 파병 전력으로는 바닷속 잠수함을 찾는 최신예 해상초계기 P-8A, 함대에 유류 및 탄약 등 군수품을 지원하는 대형 군수지원함 소양함(1만1천t급)이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌다. 사진은 지난 2018년 취역식 당시 소양함 모습. 2026.9.4 [연합뉴스 자료사진] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 전 청와대 행정관·보건복지부 장관 정책보좌관 입니다.

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 다시 고조되고 있다. 미국은 한국의 군사적 기여를 거듭 요구하고 있고, 이란은 한국이 군사적으로 개입할 경우 전쟁 참여로 간주하겠다고 경고했다. 한국 정부는 전투·비전투 자산 파병을 모두 검토하고 있다.대한민국은 중요한 선택의 기로에 섰다. 문제는 단순히 '파병이냐, 반대냐'가 아니다. 더 중요한 질문은 따로 있다. 대한민국의 국익에 무엇이 부합하는가다.한미동맹은 우리 안보의 중요한 축이다. 동맹의 약속과 신뢰를 가볍게 여겨서는 안 된다. 세계 에너지 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 안전 역시 우리 경제와 직결돼 있다. 한미동맹이 미국의 모든 군사적 요구에 응해야 한다는 뜻은 아니다.우리 군은 대한민국과 국민을 지키기 위해 존재한다. 이번 파병이 우리 국민과 선박의 안전을 위한 것인지, 미국의 군사행동에 사실상 동참하는 것인지부터 냉정하게 따져야 한다.이란은 한국의 군사적 개입을 미국의 군사행동을 지원하는 것으로 간주할 수 있다고 공개적으로 경고했다. 실제 군사적 대응으로 이어질 경우 우리 군과 국민, 기업과 선박이 위험에 노출될 수 있다. 중동에 진출한 기업과 교민의 안전도 고려해야 한다.전쟁은 한번 발을 들이면 쉽게 빠져나오기 어렵다. 제한적인 역할로 시작하더라도 상황이 악화되면 임무와 역할이 확대될 가능성을 배제할 수 없다. 상대국의 인식에 따라 예상하지 못한 갈등으로 이어질 수도 있다.헌법적 원칙도 살펴야 한다. 우리 헌법은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다는 원칙을 분명히 하고 있다. 따라서 파병의 명분과 임무, 교전 가능성, 국제법적 근거를 국민에게 투명하게 설명해야 한다.그렇다고 호르무즈 해협의 안보 문제를 외면해서도 안 된다. 한국은 원유와 에너지 수입 의존도가 높아 해협이 장기간 봉쇄되거나 항행이 위축되면 에너지 가격과 물류비 상승으로 경제가 직접적인 타격을 받을 수 있다. 결국 핵심은 '파병할 것인가'가 아니라 '어떤 방식으로 국익을 지킬 것인가'다.한미동맹을 지키면서도 대한민국의 국익을 독자적으로 판단하는 것은 결코 상충되지 않는다. 동맹의 신뢰를 유지하면서도 국민의 생명과 안전, 에너지 안보, 경제적 피해와 전쟁 확산 가능성을 종합적으로 따지는 것이 책임 있는 국가의 자세다.정부는 무엇보다 신중해야 한다. 호르무즈 파병은 한 번 결정하면 되돌리기 어렵다. 군사적 긴장이 고조된 상황에서 서둘러 결론을 내리기보다 미국의 요구가 우리 안보와 국가에 어떤 의미를 갖는지, 파병에 따른 군사·외교적 위험과 국민·기업에 미칠 영향을 면밀히 따져야 한다.외교적 해법과 국제사회의 공동 대응 등 다양한 선택지도 검토해야 한다. 정부는 예상되는 이익과 위험을 국민에게 투명하게 설명하고 사회적 논의를 거쳐야 한다. 국가의 중대한 군사적 결정일수록 속도보다 신중함이 우선돼야 한다. 우리 군과 국민의 안전이 걸린 문제인 만큼 더욱 그렇다. 한 번의 판단이 외교·안보와 경제에 장기적인 영향을 미칠 수 있다.무엇보다 중요한 것은 결정의 기준이다. 미국이 요구한다고 해서 파병하고, 이란이 경고한다고 해서 철회하는 식이어서는 안 된다. 미국도, 이란도 아닌 대한민국의 국익과 국민의 안전이 최우선 판단 기준이어야 한다.동맹은 중요하지만 국익보다 앞설 수는 없다. 국제적 책임도 국민의 생명과 안전보다 앞설 수 없다. 경제적 실리도 전쟁의 위험을 감수할 만큼 가치가 있는지 냉정하게 따져야 한다. 호르무즈 파병은 단순한 외교적 선택이 아니다. 우리 군과 국민의 안전, 에너지 안보, 한미동맹, 외교적 자율성이 모두 걸린 문제다.정부는 정보 수집과 위험 분석, 외교적 협의와 종합적인 검토를 거친 뒤 국민 앞에 그 판단의 근거를 명확히 밝혀야 한다. 그것이 국가의 중대한 결정에 임하는 책임 있는 자세다. 결국 대한민국이 선택해야 할 기준은 하나다. 미국의 요구도, 이란의 경고도 아닌 대한민국의 국익이다.