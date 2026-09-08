박수현 충남지사 "안면도 관광지 3·4지구, 연내 결단"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 8일 태안군청 중회의실에서 열린 민선 9기 첫 태안군 방문 언론인 간담회에서 안면도 관광지 개발과 발전공기업 통합본사 유치, 소나무재선충병 방제 등 지역 현안에 대해 답변하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 8일 오전 9시 30분부터 태안군청 중회의실에서 지역 언론인들과 간담회를 윤희신 태안군수(사진 왼쪽)와 함께하는 진행했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

37년째 표류하고 있는 안면도 관광지 개발사업이 올해 중 중대한 전환점을 맞을 전망이다.박수현 충남도지사는 8일 오전 충남 태안군청 중회의실에서 열린 '태안군 언론인 간담회'에서 안면도 관광지 3·4지구 개발과 관련해 "연내 결단을 내리고, 현 사업 추진이 어렵다고 판단되면 완전히 새로운 방안을 찾아 제시하겠다"고 밝혔다.민선 9기 취임 후 처음 태안군을 방문한 박 지사는 이날 윤희신 태안군수와 지역 언론인 등이 참석한 가운데 안면도 관광지 개발, 발전공기업 통합본사 유치, 소나무재선충병 방제, 가로림만 해상교량, 신진항 확장, 해상풍력 갈등 등 태안의 주요 현안에 대한 견해를 밝혔다.특히 간담회에서는 안면도 관광지 개발사업과 꽃지해안공원 활용 방안이 집중적으로 다뤄졌다."안면도 관광지 개발은 37년째 사업자와 개발 구상만 바뀐 채 실질적인 성과를 내지 못하면서 태안군민에게 '희망고문'이 되고 있다. 기존 사업자와의 협약 문제를 포함해 3·4지구에 대한 박수현 지사만의 새로운 비전과 꽃지공원이 포함된 1지구의 구체적인 활용 구상을 밝혀달라"는 기자의 질문에 박 지사는 "공주에 사는 저조차 안면도 개발에 피로감을 느낄 정도라면 태안군민은 오죽하겠느냐"며 장기간 이어진 사업 지연에 대한 군민의 실망과 피로감에 공감했다.이어 "3·4지구는 기존 사업자가 보완한 계획을 바탕으로 한 차례 더 심사에 도전하도록 하겠다"며 "그 결과가 좋지 않다면 연내 결단을 내려 완전히 새로운 개발 방식을 찾아 제시하겠다"고 말했다.안면도 관광지 1지구에 대해서는 공공 주도 개발 방향을 분명히 했다. 박 지사는 "1지구는 꽃박람회와 정원 기능 등을 중심으로 공공이 주도해 끌고 가야 한다는 방향을 정했다"며 "2지구는 연수원 기능과 가족 단위 관광객을 위한 복합레저시설 등을 포함하는 방향으로 새롭게 구상하고 있다"고 설명했다.박 지사는 관련 구상을 정리해 연말께 3·4지구에 대한 결단과 함께 안면도 관광지 전체의 새로운 방향을 제시하겠다는 뜻도 밝혔다.다음은 이날 주요 질의응답을 정리한 내용이다.지역 언론은 태안을 비롯한 충남 서해안의 소나무재선충병 피해가 공식 통계보다 훨씬 심각할 가능성이 있다며 정확한 전수조사와 방제예산 확대, 안면송 보호 대책을 주문했다.이에 박 지사는 "언론의 지속적인 보도로 문제의 심각성과 경각심을 갖게 됐다"며 "윤희신 군수, 산림청장과 직접 소통하면서 대응책을 협의하고 있다"고 밝혔다.이어 "매개충의 이동 범위를 고려한 방어선을 설정하고 집중 방제를 추진하는 한편, 드론 등을 활용한 항공 방제도 가능하도록 산림청에 요청해 긍정적인 답변을 받았다"며 "공개된 통계보다 실제 감염 규모가 2∼4배에 달할 수 있다는 전망이 있는 만큼 도 차원에서도 정확한 실태를 파악하겠다"고 말했다.윤희신 군수는 "일부 언급되는 수치는 주택과 도로변, 전선 주변 등 생활권 피해목에 관한 통계"라며 "실제 산림지역 피해목은 이보다 훨씬 많아 전담 대응과 예산 확보에 나서고 있다"고 설명했다.발전공기업 통합본사 유치를 충남도의 공식 정책으로 정하고 도지사가 정부에 직접 요구할 의향이 있느냐는 질문에 박 지사는 "단순히 지원하는 수준을 넘어 전방위적으로 뛰며 사력을 다하고 있다"고 답했다.다만 그는 "현재 충남도의 공식 입장은 통합본사의 '충남 유치'"라며 "도지사가 특정 지역을 먼저 공식화하면 충남 유치 동력이 갈라질 수 있어 현 단계에서는 충남 유치에 힘을 모아야 한다"고 선을 그었다.박 지사는 태안 유치 관련해 피해 보상만을 앞세우기보다 미래 에너지산업을 선도할 수 있는 지역이라는 점을 강조해야 한다고 제안했다.그는 "태안은 수십 년 동안 대한민국 에너지 생산의 최전선을 지켜왔다"며 "석탄화력으로 인한 피해에 대한 보상 논리와 함께 앞으로도 태안이 에너지 전환의 최전선을 책임지겠다는 긍정적인 역할론을 앞세워야 한다"고 말했다.가로림만 해상교량이 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영되지 못한 데 대해 박 지사는 "매우 아쉽다"며 "충남도가 제출한 사업 가운데 사실상 최우선 순위로 관심을 갖고 추진했던 사업"이라고 말했다.이어 "정부의 총사업비 기준과 지역별 균형 배분 등을 고려해 사업구간과 추진 논리를 새롭게 정비할 필요가 있다"며 "전국 해안도로 가운데 단절된 구간을 연결한다는 당위성을 강화해 제7차 계획에는 반드시 반영될 수 있도록 태안군과 함께 새로운 전략을 마련하겠다"고 밝혔다.신진항의 어선 접안시설과 기반시설이 부족하다는 지적에 박 지사는 "현장 취재를 바탕으로 한 정책 제안에 감사드린다"며 "태안군과 협의해 현황을 살피고 필요하다면 도 차원의 지원 방안을 마련하겠다"고 답했다.윤 군수는 "신진항은 전국 오징어 생산량의 약 60%가 들어올 정도로 어선 입항이 크게 늘고 있지만 항만 공간이 부족하다"며 "관공선 접안 공간을 조정하고 어선이 보다 원활하게 이용할 수 있도록 항만 확장계획을 준비해 충남도와 해양수산부에 건의하겠다"고 말했다.태안 해역에서 추진되는 해상풍력과 해사채취 사업으로 어민과 사업자 간 갈등이 장기간 이어지고 있다는 지적도 나왔다.윤 군수는 "해상풍력과 해사채취 문제는 태안군정의 가장 큰 현안 가운데 하나"라며 "어민과 지역경제, 이해관계자들이 공감할 수 있는 해법을 찾도록 충남도와 긴밀히 협의하겠다"고 밝혔다.박 지사는 "충남도 조직개편을 통해 해상풍력 등 미래에너지를 전담할 조직을 신설했다"며 "에너지 정책을 추진하는 과정에서 발생하는 어업권과 주민 수용성 문제를 도가 직접 살피고 갈등을 줄이는 데 노력하겠다"고 답했다.2026 태안국제원예치유박람회의 성과를 일회성 행사로 끝내지 않고 지속 가능한 꽃축제로 발전시켜야 한다는 주문에 박 지사는 전폭적인 지원 의사를 밝혔다.그는 "윤희신 군수가 취임 직후 가장 먼저 제안한 사안이 원예치유박람회의 지속 가능한 활용이었다"며 "박람회가 국민의 삶을 치유하고 태안경제에 도움이 되는 지속 가능한 축제로 이어질 수 있도록 도가 적극 지원하겠다는 방침을 이미 정했다"고 말했다.박 지사는 간담회를 마치며 "태안과 청양, 금산 등 지역 불균형으로 어려움을 겪는 곳을 보다 두텁게 지원하는 것이 충남의 지속 가능한 발전을 위한 기본 전략"이라며 "언론인들이 현장에서 제시하는 의견을 도정의 중요한 해법으로 받아들이고 적극적으로 소통하겠다"고 강조했다