"지도 위의 5km와 삶 속의 5km는 다르다"

큰사진보기 ▲홍성군의회 문병오 의원은 최근 5분 자유발언을 통해 내포신도시의 성장과 주변 지역의 균형발전을 위해 대동사거리와 홍북 원도심, 서해선 화양역, 금마면을 하나의 발전축으로 연결하는 종합적인 도시계획을 마련해야 한다고 촉구했다. ⓒ ⓒ홍성군의회 관련사진보기

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내포신도시와 홍북 원도심, 화양역, 금마면을 하나의 생활권으로 연결하는 장기적인 도시계획과 도로망 구축이 필요하다는 주장이 제기됐다.홍성군의회 문병오 의원은 8일 제322회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 내포신도시의 성장과 주변 지역의 균형발전을 위해 대동사거리와 홍북 원도심, 서해선 화양역, 금마면을 하나의 발전축으로 연결하는 종합적인 도시계획을 마련해야 한다고 촉구했다.문 의원은 이날 발언을 '숫자'로 시작했다.내포신도시 환승센터에서 금마면 대교 교차로까지 직선거리는 약 6.7㎞지만 버스로 이동하면 1시간 33분이 걸린다. 반면 직선거리 약 6.3㎞인 홍성터미널까지는 버스로 23분이면 이동할 수 있다.비슷한 거리임에도 대중교통 이동시간은 네 배 이상 차이가 나는 셈이다.또 홍북읍 대동사거리에서 금마면 대교 교차로까지 직선거리는 약 5.1㎞에 불과하다. 시속 60㎞로 이동할 경우 이론적으로는 5분 정도의 거리지만 실제 주민들이 체감하는 거리는 전혀 다르다는 것이 문 의원의 지적이다.문 의원은 "문제는 거리가 아니라 연결"이라며 "지도 위의 5㎞와 삶 속의 5㎞는 같지 않다"고 강조했다.그러면서 "살기 좋은 도시는 미래를 먼저 계획한 사람들이 만든다"며 "대동사거리와 홍북 원도심, 화양역, 금마면을 하나의 생활권으로 연결하는 도시계획을 지금 마련하지 않으면 우리는 또다시 20년을 기다려야 할 수 있다"고 말했다.문 의원은 내포신도시와 주변 지역의 균형발전은 이미 법률적으로도 방향이 제시돼 있다고 강조했다. '도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법'은 주변 도시로의 확산을, '혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법'은 구도심 등 인근 지역과의 상생발전을 명시하고 있다는 것이다.문 의원은 "신도시만 성장해서는 안 된다"며 "내포신도시 성장의 온기가 홍북 원도심과 금마면까지 확산될 때 비로소 내포신도시가 추구하는 균형발전의 가치가 실현될 수 있다"고 밝혔다.특히 내포신도시가 면적 995만㎡, 인구 4만 명 규모의 충남혁신도시로 성장하는 동안 대동리 주민들은 각종 개발제한과 장기간의 기다림을 감내해 왔다고 지적했다.대동리는 지난 2006년 개발행위허가 제한이 이뤄졌고 2007년 해제됐지만, 이후 일부 지역은 국가산업단지 조성 등의 이유로 다시 각종 제한과 개발 논의에 묶여왔다.문 의원은 "신도시가 성장해 온 20년 동안 대동리 주민들에게 남은 것은 기다림 뿐이었다"며 "이제는 개발 여부만을 논의할 것이 아니라 이 지역을 어떤 방향으로 계획할 것인지 진지하게 고민해야 한다"고 말했다.문 의원은 내포신도시와 주변 지역의 균형발전을 위해 가장 시급한 과제로 동서 연결도로 구축을 제시했다.현재 추진 중인 홍성군 도로건설관리계획 수립 용역에 내포신도시와 대동리, 화양역과 금마면 대교 교차로를 연결하는 도로망을 반드시 반영해야 한다는 것이다.문 의원은 과거 추진됐던 제3진입도로 건설 계획도 다시 검토해야 한다고 주장했다.2013년 당시 약 560억 원을 투입해 2.8㎞ 규모로 추진하려던 제3진입도로 건설 계획은 이후 산업단지 진입도로 계획 등으로 대체되면서 결국 무산됐다.문 의원은 "사라진 제3진입도로를 다시 살려야 한다"며 "서해선 화양역이 단순히 스쳐 지나가는 역이 아니라 광역교통 거점으로 기능할 수 있도록 적극적인 대응이 필요하다"고 강조했다.특히 대동사거리에서 금마면 대교 교차로까지 직선거리 약 5.1㎞의 동서 연결도로를 구축할 경우 내포신도시와 국가산업단지, 홍북 원도심과 화양역을 하나의 발전축으로 연결할 수 있다고 설명했다.그는 "도로가 없으면 발전축도 없다"며 "교통망은 단순히 차량을 이동시키는 시설이 아니라 사람과 산업, 관광과 생활권을 연결하는 지역발전의 기반"이라고 말했다.문 의원은 금마면과 인근 지역에 이미 다양한 관광·문화자원과 산업·공공시설이 갖춰져 있는 만큼 이를 내포신도시와 연결하는 광역생활권 전략이 필요하다고 강조했다.금마면에는 홍양저수지를 비롯해 철마산 3·1공원과 봉수산 등이 있으며, 인근에는 최영장군 사당과 성삼문선생 유허지 등 역사문화자원이 위치해 있다.또 홍성 제2일반산업단지와 예산 제3일반산업단지, 공영버스차고지, 추모공원, 국립호국원 등 산업과 공공 기반시설도 주변에 자리하고 있다.문 의원은 "하나하나의 자원은 이미 존재하고 있지만 현재는 서로 흩어져 있다"며 "내포신도시 4만 인구의 생활권과 이러한 관광·문화·산업자원이 연결될 때 홍성의 균형발전도 비로소 완성될 수 있다"고 말했다.문 의원은 박정주 군수와 홍성군 공직자들에게 새로운 개발사업을 무조건 추진하기보다 이미 존재하는 지역의 계획과 자원을 하나의 전략으로 연결해야 한다고 주문했다.이에 따라 ▲홍성군 도로건설관리계획 수립 용역에 내포신도시와 화양역, 금마면을 연결하는 도로 반영 ▲무산된 제3진입도로 재검토 및 화양역 광역교통 거점화 추진 ▲금마면의 관광·문화자원과 산업기반, 내포신도시를 연결하는 종합적인 균형발전 전략 수립 등 세 가지를 강력히 촉구했다.문 의원은 "저는 대동리를 개발하자는 것이 아니다. 대동리를 계획하자는 것"이라고 강조했다.이어 "계획 없는 개발은 난개발이 되지만 계획 있는 개발은 살기 좋은 도시를 만든다"며 "대동리와 주변 지역의 미래를 장기적인 도시계획 속에서 설계해야 한다"고 밝혔다.문 의원은 20년 전 내포신도시 건설 과정에서 지역 주민들이 공공의 약속을 믿고 각종 제약과 긴 기다림을 감내해 왔다며 이제는 그 약속에 답해야 할 때라고 강조했다.그는 "내포신도시와 홍북 원도심을 잇는 관문인 대동리를 하나의 발전축으로 계획할 때 직선거리 5.1㎞는 더 이상 단절의 거리가 아닐 것"이라며 "사람과 도시, 미래를 잇는 희망의 거리가 될 수 있다"고 말했다.마지막으로 문 의원은 "도시는 계획하는 사람의 미래가 된다"며 "지금 계획하지 않는다면 다음 기회는 또다시 20년 뒤가 될지도 모른다"고 강조했다.