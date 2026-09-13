월간 '여기자' 창간사

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한 해를 마무리하는 시점에서 <여기자>를 창간하게 됨은 참으로 뜻 깊은 일이라 하겠습니다.



그동안 우리 여기자클럽에서 실시한 '여기자 실태 및 의식 조사'와 세미나 내용에, 평소 일하면서 느낀바 우리들의 생각을 덧붙여 체계적으로 정리하여 자료로 남겼으면 하는 바람이 이루어지는 까닭입니다.



'여기자 실태 및 의식 조사'는 현대리서치연구소에 용역을 주어 실시했는데, 여기서 대두된 문제점들에 대해서는 지난 4월 '여기자의 오늘과 내일'이라는 세미나를 통해 집중 토론하기도 했습니다.



지난 9월 열린 '통일과 언론'이라는 주제의 세미나에서는 대통령정치담당특별보좌역 이홍구 박사와 조선일보 류근일 논설위원께서, 독일이 통일된 현시점에서 우리는 어떤 자세로 통일에 접근해 가야 하며 여기서 언론은 어떤 역할을 해야 하는가에 대해 논의했습니다.



여기자들은 다른 모든 분야에서 일하고 있는 여성들과 마찬가지로, 일터에서 또 사회에서 여러 가지 부당함과 불공평을 겪게 됩니다. 따라서 동병상련의 입장에서, 여성들이 매스 미디어에 의해 왜곡되고 있는 실태에 대해서 진지하게 다루고자 시도했습니다. 이에 대해서는 학계 전문 교수들이 국내 및 외국에서의 왜곡 사례들을 비교 분석했습니다. 덧붙여, 선배 기자들의 귀중한 경험담과 현재 취재 일선에서 뛰고 있는 기자들의 생생한 체험담도 눈에 뜨입니다.



이렇듯 여러 가지를 엮어 <여기자>를 창간하면서 가장 바라 마지않는 것은, 현재 다소 비관적인 여기자들의 실상에 대한 분석을 후배들이 내리 읽어 보면서 점차 여기자의 위상이 향상되어 가고 있음을 느끼고 고무되어 가는 것입니다.



그래야 어려운 현재의 여건을 버티어 낸 우리 모두가 보람을 느끼게 될 것입니다.



끝으로 하나의 탄생을 위하여 도움을 아끼지 않으신 여러 교수님들, 선·후배 기자들에게 깊은 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 특히 실무를 맡아 주셨던 회원 여러분들께 감사드립니다.

덧붙이는 글 |



김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

한국여기자클럽이 1990년 12월 월간 <여기자>를 창간했다. 발행인 윤경희, 편집인 유혜전이다.창간호특집 ① '언론과 여성', 특집 ② '한국여기자클럽 세미나 - 통일과 언론', '선배의 변', '현장에서', 보고서 '여기자 실태 및 의식조사 보고서 - 현대 리서치 연구소' 등이 실렸다.발행인 윤경희의 권두언(창간사)이다.