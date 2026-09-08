GS칼텍스 예울마루, '2026 여수세계섬박람회' 응원 무대 연다

큰사진보기 ▲GS칼텍스 예울마루가 오는 10일 '2026 여수세계섬박람회' 성공 개최를 위한 기념음악회를 개최한다. ⓒ GS칼텍스 예울마루 관련사진보기

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GS칼텍스 예울마루가 오는 10일 대극장에서 '2026 여수세계섬박람회 기념음악회'를 개최한다.GS칼텍스 예울마루는 세계 최초로 섬을 주제로 여수에서 열리는 국제행사인 '2026 여수세계섬박람회'의 개최를 축하하고, 성공을 응원하는 마음을 담아 기념음악회를 마련하였다.이번 공연은 클래식 음악의 대중화를 선도해 온 금난새 지휘자의 친근하고 생동감 넘치는 해설과 성남시립교향악단의 깊이 있는 연주가 만나 관람객들에게 특별한 문화적 감동을 선사할 예정이다. 특히 박람회의 주제를 잘 드러낼 수 있는 프로그램으로 구성돼 각 곡이 저마다의 서사를 담고 있으면서도, 공연 전체가 하나의 유기적인 흐름으로 이어진다.공연은 글린카의 오페라 '루슬란과 루드밀라' 서곡으로 시작한다. 이어 갈리아노의 '끌로드를 위한 탱고'는 반도네오니스트 김종완의 협연으로 선보인다. 쇼스타코비치의 '피아노 협주곡 2번'은 젊음의 에너지와 사랑스러운 매력이 돋보이는 곡으로, 차세대 클래식 거장으로 주목받는 피아니스트 찰리 올브라이트가 독창적인 연주와 유쾌한 스토리텔링으로 무대를 채운다.인터미션 후에는 왁스만의 '카르멘 판타지'가 이어진다. 바이올리니스트 최수진의 뛰어난 기교와 오케스트라의 풍성한 색채가 어우러진다. 대미는 스트라빈스키의 모음곡 '불새'로 영원한 생명과 희망을 상징하는 불새의 장엄한 피날레를 통해, 섬과 바다가 이어온 여정이 지속가능한 미래로 향한다는 메시지를 전한다.GS칼텍스 예울마루 관계자는 "GS칼텍스 예울마루는 2012 여수세계박람회에 맞춰 개관하여, 박람회 성공개최에 기여한 바 있다"며 "2026 여수세계섬박람회와 GS칼텍스 예울마루 개관 14주년을 맞아 섬박람회를 보러 여수를 찾는 이들에게 또 하나의 볼거리를 선사하고자 이번 음악회를 마련했다"고 밝혔다.GS칼텍스 예울마루는 홈페이지를 통해 지난 7월에 예매를 진행했으며, 예매 시작 15분만에 전석 매진됐다.