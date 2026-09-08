[영상] 박수현 충남지사 "통합본사 유치 사력 다한다"

▲박수현 충남지사 “통합본사 유치 사력 다한다” 8일 태안군을 방문한 박수현 충남도지사가 발전 5사 통합본사 유치에 대해 깊은 고민과 함께 사력을 다하겠다는 의지를 밝혔다. 방관식 관련영상보기

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8일 태안군을 방문한 박수현 충남도지사가 발전 5사 통합본사 유치에 대해 깊은 고민과 함께 사력을 다하겠다는 의지를 밝혔다.도민과의 대화에 앞서 열린 언론인 간담회에서 나온 관련 질문에 대해 박 지사는 석탄화력발전소 폐지로 인한 지역경제 피해와 낙후도를 강조하며, 발전공기업 통합본사의 충남 유치 필요성과 충남도의 적극적인 대응을 강조했다.이어 수십 년간 국가 전력 공급을 위해 피해를 감내해 온 지역 주민들의 희생을 언급하며, 정부와 관계 부처 및 국회를 대상으로 유치 설득 작업을 강력히 추진하고 있음을 설명했다.그러면서 "서해안 지역의 기대가 특히 큰 상황에서 노력 과정을 하나하나 밝히면 기대치가 너무 높아질 수 있어 모든 걸 다 말씀드리기 어렵다"고 고민을 토로하기도 했다.유치 전략의 큰 틀로 박 지사는 "그동안의 피해보상형 논리에서 벗어나 '앞으로도 대한민국 에너지의 최전선이 충남이 될 것이다'는 긍정적인 방식으로 접근해야 한다"고 제안했다.