'400억 체불왕' 박영우 회장 "퇴직연금 10억 내놔" 소송

큰사진보기 ▲박영우 대유위니아그룹 회장이 2023년 10월 26일 국회 환경노동위원회에서 열린 고용노동부 종합감사에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박영우 대유위니아그룹 회장이 2023년 10월 26일 국회 환경노동위원회에서 열린 고용노동부 종합감사에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

400억 원대 근로자 임금 체불로 실형을 선고받고도 피해 복구에 나서지 않고 있는 박영우 대유위니아그룹 회장이 정작 본인이 부도 위기로 내몬 전 계열사와 10억 원 가량의 퇴직연금을 받기 위한 소송을 벌이고 있는 것으로 확인됐다.박 회장이 수백억 원의 체불 임금에 대한 청산 책임은 회피한 채 자신의 잇속만 챙기고 있다는 비판이 나오고 있다.8일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 서울남부지방법원 제13민사부(재판장 김동현)는 ㈜DH오토넥스가 국민은행과 박영우 회장을 상대로 제기한 퇴직연금 적립금 반환 청구 소송에서 원고 청구를 기각했다.소송을 제기한 DH오토넥스는 대유위니아그룹 계열사였던 대유플러스가 지난 2024년 DH그룹으로 편입되면서 사명을 바꾼 회사다.이번 반환 청구 소송의 대상이 된 퇴직연금 적립금은 대유플러스 당시 회사가 박 회장을 가입자로 지정하고 국민은행 등에 납입한 9억 7000여만 원이었다.대유플러스 인수 후 회생절차를 종결한 DH오토넥스가 국민은행을 상대로 박 회장의 퇴직연금 적립금 지급을 요청했는데, 은행 측이 박 회장의 동의 없이 출금이 안 된다고 거부하며 법적 분쟁이 일었다.DH오토넥스 측은 "박 회장이 대유그룹 회장 직함을 사용하며 경영에 사실상 영향력만 행사했기 때문에 회사 규약에 명시된 퇴직연금 가입 대상인 '대표이사를 포함한 임원'에 해당하지 않는다"고 주장했다.또 "회생절차 과정에서 박 회장의 50억 원 규모의 퇴직금 채권이 실권되었기 때문에 퇴직연금 수급권도 함께 소멸됐다"며 9억 7000여만 원의 소유권을 강조했다.반면 박 회장 측은 "회장으로서 회사가 정한 퇴직연금 가입 대상에 해당하며, 퇴직연금 계약에 따라 퇴직연금 수급권을 갖는다"고 맞섰다.1심 재판부는 박 회장 측의 손을 들어줬다.박 회장이 '대표이사를 포함한 임원'으로서 퇴직연금 가입 대상에 해당하며, 퇴직금과 달리 회사의 일반 재산과 분리(신탁계약)해 은행에 맡긴 퇴직연금에 대한 수급권은 소멸한다고 볼 수 없다고 판단했다.DH그룹은 지난 4일 1심 판결에 불복하는 항소장을 법원에 제출했다.박 회장의 퇴직연금 소송 사실이 알려지자, 대유위니아그룹 사태 피해자들은 참담한 심경을 감추지 못했다.박 회장이 적극적인 피해 복구에 나서지 않으면서 체불액은 2000억 원대로 불어났으며, 이 가운데 청산되지 않은 액수는 1600여억 원, 피해자는 무려 3000명이 넘는 것으로 전해졌다.이에 대해 피해자들은 "가정 파탄과 생계 위협을 호소하는 노동자들은 외면한 채 자신의 소중한 9억 원을 지키기 위해 소송을 벌이고 있다"고 비판했다.특히 임금 체불과 관련한 형사재판에서 '지주회사 대표 역할만 했을 뿐, 위니아 계열사 대표가 아니다'라며 임금 체불과 무관하다는 논리를 펼친 박 회장이 이번 소송에서는 '(계열사) 경영에 적극적으로 참여해 온, 실질적으로 임원의 지위에 있었다고 주장했다"며 분노했다.그러면서 "피해 변제를 약속하며 보석으로 풀려난 박 회장이 본인 퇴직연금을 가지고 소송하는 것 외에 지금까지 한 게 뭐냐"라며 "체불 임금 관련 1심 재판부의 솜방망이 처벌이 이 상황을 만들었다. 2심에서는 더욱 엄중한 처벌이 필요하다"고 읍소했다.400억 원대 임금을 체불한 혐의(근로기준법 위반 등)로 기소된 박 회장은 1심에서 징역 4년을 선고받았으나 지난해 9월 보석으로 풀려나 현재 수원고등법원에서 2심 재판을 받고 있다.DH그룹 측도 '보석 사유로 내세운 피해 변조 노력의 완전한 기만과 위선', '피해 근로자의 생존권을 짓밟고 자신의 퇴직연금만 챙기려는 사익 편취 행태' 등을 호소하며, 박 회장의 임금체불 형사소송 항소심 재판부에 탄원서를 제출했다.직원 월급 떼먹은 회장님의 실체...국힘 의원도 "국감 무조건 와야" https://omn.kr/2fn83