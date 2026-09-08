"김장은 김치만 나누는 일이 아니다"... 13년 이어온 '민중의 김장'

큰사진보기 ▲'민중의 김장' 다큐멘터리 상영회 종료 후 최승혁 감독과 강서양천민중의집 회원 및 관객들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 이대서울병원 중강당에서 열린 다큐멘터리 <민중의 김장> 프리미어 상영회에서 최승혁 감독(왼쪽)과 임정은 작가(오른쪽)가 관객과 대화를 진행하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 2025년 11월 29일 서울에너지공사 앞 마당에서 열린 행사는 노동조합과 지역 시민사회단체가 함께하는 나눔 활동으로, (사)강서양천민중의집과 사회적협동조합 사람과공간이 주관했다. 서울시투자기관노조협의회, 민주노총 서울본부, 전국보건의료노조 등 다수의 노동조합과 시민사회단체가 조직위원회로 참여하였으며, 카카오같이가치 2432명도 개인으로 후원으로 참여했다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

▲'민중의 김장' 다큐멘터리 1분 예고 영상 제13회(2025년) 강서양천김장나눔 행사와 민중의집이 지역에서 활동해 온 과정을 담은 '민중의 김장' 다큐멘터리 1분 예고 영상 강서양천민중의집 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

강서양천민중의집(아래 민중의집)이 지난 7일 이화여자대학교 서울병원 중강당(이영주홀)에서 독립 다큐멘터리 <민중의 김장> 상영회를 열었다. 13년째 이어온 강서양천김장나눔 현장과 사람들 이야기를 담은 작품으로, 상영회에는 40여 명이 참석했다.약 40분 분량의 이 다큐멘터리는 2025년 제13회 강서양천김장나눔 과정을 기록했다. 지난해 11월 29일 서울에너지공사 앞마당에서 열린 김장 현장과 함께, 민중의집이 지역에서 활동해 온 과정과 구성원들의 고민도 소개됐다. 노동조합, 시민사회단체, 협동조합, 복지·돌봄기관, 지역주민 등이 김장을 매개로 만나 함께 김치를 담그는 모습은 이 행사가 단순한 김장 행사에 그치지 않음을 보여준다.상영회 후에는 최승혁 감독과 임정은 작가가 관객들과 제작과정과 작품에 담긴 이야기를 나눴다.<민중의 김장>은 처음부터 김장 행사만 기록하려던 작품은 아니었다. 임정은 작가는 "김장 하나만으로는 이 이야기를 다 담을 수 없겠다는 생각이 들었다"라며 "민중의집 활동과 김장, 민중의집이 겪는 어려움을 함께 보여주고자 했다"라고 말했다.촬영 과정은 순탄치 않았다. 직장생활을 병행한 최승혁 감독은 촬영을 위해 휴가를 내야 했고, 필요한 장면을 모두 담기도 쉽지 않았다. 2025년 김장에 쓸 배추를 구하기 위해 충북 괴산을 찾은 과정은 결국 촬영하지 못했다. 임 작가는 "불볕더위로 배추 상태가 좋지 않은 상황에서 괴산으로 현장 답사를 갔다"라며 "그 과정까지 담겼다면 다큐멘터리가 더 풍성해졌을 것"이라고 아쉬워했다.제목을 정하는 과정에도 고민이 있었다. 최 감독은 처음엔 '민중의 김장'이라는 제목이 무난하다고만 여겼지만, 고민을 거듭할수록 작품에 딱 어울리는 제목이라는 확신이 들었다고 전했다.임정은 작가는 이 작품이 시민들 후원으로 결실을 볼 수 있었다고 밝혔다. 그는 "김장 나눔은 단순한 행사를 넘어 지역주민들이 서로의 삶을 이해하는 장"이라며 "특히 노동조합과 지역 시민사회뿐만 아니라 카카오 같이가치를 통해 마음을 보태준 후원자 2430여 명 덕분에 다큐멘터리가 결실을 볼 수 있었다"라고 말했다.최 감독은 작품 초반 김장 행사장 장면을 가장 인상 깊은 순간으로 꼽았다. 사람들이 김장하고 지게차가 지나가며 서울에너지공사 굴뚝이 보이는 모습이 한 화면에 담긴 장면이다. 그는 "사람들이 카메라를 의식하지 않고 자연스럽게 움직이는 모습이 좋았다"라고 말했다.나레이션 작업에도 시행착오가 있었다. 처음에는 최 감독이 직접 목소리를 녹음했으나 영상과 어울리지 않아, 다른 목소리로 다시 녹음하면서 작품의 분위기를 살렸다고 제작진은 설명했다.이번 작품은 최 감독의 첫 다큐멘터리다. 그는 "스스로 이 정도로 다큐멘터리를 만들 수 있을지 의심했다"라며 "그런데 하나를 만들어보니 한 번 더 만들 수 있겠다는 생각이 들었다"라고 말했다.제작과정에서는 민중의집 내부 의견을 어디까지 반영할지도 고민거리였다. 임 작가는 구성원들 시선이 작품에 지나치게 영향을 주지 않도록 했다고 설명했다. 그는 "감독님은 민중의집과는 별개 시선을 가지고 있다"라며 "외부인 시선으로 현장을 바라보고 기록할 수 있도록 했다"라고 말했다. 민중의집 역사를 잘 아는 사람들 의견을 모두 반영하기보다, 외부 시선으로 현장을 기록하는 데 의미를 둔 것이다.관객들은 이 작품이 김장 행사의 즐거운 모습만 보여주는 데 그치지 않고 민중의집 역사와 현재 고민까지 담았다고 평가했다. 한 관객은 "처음에는 김장의 흥겨운 모습이 중심일 것으로 생각했다"라며 "민중의집 역사와 어려움까지 다뤄서 더 집중해서 볼 수 있었다"라고 말했다.김장김치가 실제 수령기관에 전달되는 과정까지 담겼으면 좋았겠다는 의견도 나왔다. 13년 동안 김장나눔에 참여한 다양한 사람들 이야기를 더 보여줬으면 좋았겠다는 아쉬움도 있었다. 한 참석자는 "짧은 시간과 부족한 자원으로 이 정도 작품을 만든 것이 대단하다"라면서도 "김치를 받은 지역아동센터나 기관에서 김치가 어떻게 사용되는지도 보여줬다면 더 좋았을 것"이라고 말했다. 온라인 홍보를 위해 40분 분량의 본편과 함께 10분 안팎의 짧은 영상도 필요하다는 제안도 나왔다.제작진은 추가 편집을 거쳐 2027년 EBS 다큐멘터리영화제 등 영화제 출품도 검토하고 있다고 밝혔다.강서양천김장나눔은 2013년 시작돼 매년 11월 노동조합, 시민사회단체, 협동조합, 복지·돌봄기관, 자원활동가 등이 함께 김장하고 지역 이웃과 나눠왔다. 올해 제14회 강서양천김장나눔은 오는 11월 28일 열릴 예정이다.민중의집은 이 행사를 '지역공동체형 나눔'이라고 부른다. 김치를 받는 기관과 단체도 준비과정부터 함께하며, 일정한 비용을 나누어 부담하고 행사 당일 직접 김치를 담그고 포장한다. 나누는 사람과 받는 사람이 따로 정해져 있지 않은 방식이다. 민중의집은 이 과정을 통해 노동조합, 시민사회, 협동조합, 복지·돌봄기관 등 서로 다른 영역의 사람들이 만나며 지역사회의 연결과 연대가 넓어지고 있다고 설명했다.지난해 제13회 김장나눔을 기록한 <민중의 김장>이 지나온 시간을 돌아보는 작품이라면, 오는 11월 28일 열리는 제14회 김장나눔은 그 기록을 다시 현재의 연대로 이어가는 자리가 될 전망이다.올해 행사를 준비하기 위한 기획단 회의도 지난 9월 4일 사람과공간 신길수홀에서 열렸다. 그동안 김장나눔에 함께해 온 노동조합, 협동조합 관계자 등이 참석해 올해 행사 일정과 진행 방식, 참여 단위별 역할, 김장김치 배분과 전달 계획 등을 논의했다.김치를 담그는 일은 하루면 끝나지만, 함께 만들고 나누며 쌓아온 지역사회의 관계는 13년째 이어지고 있다. 그리고 올해도 그 따뜻한 손길은 다시 모인다.