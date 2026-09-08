61회 속초 설악문화제 10월 2일~4일 개최

큰사진보기 ▲61회 설악문화제61회 속초 설악문화제 안내 포스터 ⓒ 속초시 관련사진보기

큰사진보기 ▲로데오 거리퍼레이드60회 설악문화제 거리퍼레이드 모습 ⓒ 속초시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시사투데이 창에도 실립니다.

강원특별자치도 속초시를 대표하는 향토 문화축제인 '제61회 설악문화제'가 오는 10월 2일부터 10월 4일까지 '설악, 함께 물들다'라는 주제로 사흘간 속초 엑스포광장과 로데오거리 일원에서 화려한 막을 올린다. 이번 축제는 속초의 독창적인 문화유산을 재조명하고, 지역 주민과 전국 각지에서 찾아오는 관광객이 함께 어우러지는 대대적인 화합의 장으로 꾸려진다.설악문화제는 설악산의 영험함에 감사를 표하고 한해의 풍요와 지역의 안녕을 기원하던 '설악소제'에서 유래한 축제다. 오랜 역사를 자랑하는 이 행사는 속초 고유의 향토색을 짙게 담아내며 지역을 대표하는 핵심 전통 문화행사로 자리매김해 왔다. 반세기가 넘는 시간 동안 지속되며 속초시의 정체성을 확립하는 데 크게 기여해 왔으며, 해를 거듭할수록 현대적인 감각을 더해 전통과 현대가 조화를 이루는 종합 문화예술 축제로 진화하고 있다.올해 열리는 제61회 행사는 도심 중심지인 로데오거리와 엑스포광장으로 무대를 나누어 대규모로 진행된다. 축제의 하이라이트인 거리 퍼레이드를 비롯해 지역 예술인들의 다채로운 문화예술 공연, 전통 민속놀이 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 가득 채워진다.특히 로데오거리에서는 시민과 관광객이 직접 참여하는 거리 공연과 체험 부스가 운영되어 도심 전체가 축제의 열기로 물들 전망이다. 엑스포광장에서는 메인 무대 공연과 함께 속초의 특색 있는 먹거리를 즐길 수 있는 장터가 마련되어 방문객들의 오감을 만족시킬 예정이다. 그리고 설악문화제의 시작을 함께한 산악문화를 계승하는 '설악 등반대회'에서는 비개방 탐방로인 달마봉을 걷는 설악산 등반대회와 설악산 음악회 등이 펼쳐질 예정이다.속초시는 이번 설악문화제가 가을철 관광객 유치를 통한 지역 상권 활성화에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 축제 기간 대규모 인파가 집결할 것에 대비해 안전 관리 대책과 교통 통제 방안을 사전에 철저히 점검하고 있다. 속초시 관계자는 시민과 방문객 모두가 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 현장 안전 관리에 만전을 기하고 있으며, 속초의 멋과 흥을 마음껏 느낄 수 있는 다채로운 프로그램을 차질 없이 준비하겠다고 밝혔다.제61회를 맞이한 설악문화제는 속초가 가진 고유한 문화적 자산을 계승하는 동시에, 지역 공동체의 유대감을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 보인다. 가을의 길목인 10월 초에 열리는 이번 축제는 속초를 찾는 방문객들에게 뜻깊은 추억을 선사하며 대한민국을 대표하는 향토 문화축제로서의 명성을 다시 한번 입증할 것으로 기대된다.