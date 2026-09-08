정청래, 공소청 직제안에 "여차하면 수사권 부활한다는 오해 남겨"

큰사진보기 ▲7일 페이스북에 "공소청 직제개편(안)에 대한 나의 의견"이라는 제목의 글을 올린 정청래 전 더불어민주당 대표는 "검찰개혁의 대원칙은 수사와 기소의 분리"라면서 "따라서 공소청은 수사에 관한 기능, 인력, 부서, 예산에 대한 여지와 오해의 소지를 없애야 한다. 이것이 불가역적 수사 기능 폐지"라고 짚었다. ⓒ 정청래 전 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲같은 날, 추미애 경기도지사 또한 공소청 직제안에 대해 "자칫 72년 만에 제자리로 돌려 놓는 검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려된다"라며 검찰과 법무부를 향해 "역사 의식도 염치도 소명도 미래 비전도 없"다고 비판하고 나섰다. ⓒ 추미애 지사 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲정부는 지난 4일 검사정원법 시행령 개정안을 입법예고하면서 "수사기관ㆍ공소기관 간 상호 견제가 가능한 체계를 구축하기 위해 검찰청을 폐지하고, 법무부장관 소속으로 공소청을, 행정안전부장관 소속으로 중대범죄수사청을 각각 신설하는 내용으로 정부조직법이 개정됨에 따라, 검사의 현정원의 범위 안에서 정원을 합리적으로 조정"하겠다고 밝혔다. ⓒ 법무부 관련사진보기

오는 10월 2일 출범하는 공소청에 대해 정부가 직제안을 발표했으나 여당 내에서 반발의 목소리가 터져나오고 있다.7일 페이스북에 "공소청 직제개편(안)에 대한 나의 의견"이라는 제목의 글을 올린 정청래 전 더불어민주당 대표는 "검찰개혁의 대원칙은 수사와 기소의 분리"라면서 "따라서 공소청은 수사에 관한 기능, 인력, 부서, 예산에 대한 여지와 오해의 소지를 없애야 한다. 이것이 불가역적 수사 기능 폐지"라고 짚었다.정 전 대표는 지난 4일 정부가 발표한 공소청 직제안에 대해 "공소청의 수사의 그림자를 완전히 지우지 않은 것으로 오해의 여지를 남겼다. 언제든지 여차하면 검사의 수사권이 부활하는 것 아니냐는 오해의 소지 말이다"라고 지적했다.그는 그러한 오해의 소지로 ▲수사를 하지 않음에도 검사수사관 인력의 70% 이상을 남긴 점 ▲국가디지털 포렌식센터를 유지해 공소청이 디지털 범죄 정보를 언제든지 꺼내볼 수 있다는 점 ▲과학수사부가 법과학기획관으로 축소되었으나 기능은 유지된 점 ▲합동수사 기구 대응 관련 전담부서를 마련한 점 ▲수사준칙을 여전히 법무부 검사가 주도권을 가지는 점 ▲특별사법경찰관을 지도·조언하는 전담부서인 특별사법경찰협력과 신설한 점 등 여섯 가지 사안을 지목했다.아울러 "악마는 디테일에 있다고 한다. 공소청 직제 개편안은 그동안 검찰개혁에 대한 진통이 있었던 만큼 법 아래의 하위 법령은 모법의 범위 안에서 마련되어야 하고, 무엇보다 오해받을 만한 소지를 없애고 신뢰를 넓혀가는 방향성을 잃지 않았으면 좋겠다"며 "언제든지 과거의 검찰로 되돌아 갈 수 있다는 의심의 다리를 끊어야 한다"고 강조했다.이어 "오얏나무 아래에서는 갓끈을 고쳐매지 말라는 우리 선조들의 지혜를 되새겨 보아야 한다. 공소청 직제 개편안에 대한 좀 더 깊이 있는 숙고와 재고가 필요하다"면서 "나의 공개 제안이 적절하게 잘 반영되길 바란다"고 덧붙였다.같은 날, 추미애 경기도지사 또한 공소청 직제안에 대해 "자칫 72년 만에 제자리로 돌려 놓는 검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려된다"라며 검찰과 법무부를 향해 "역사 의식도 염치도 소명도 미래 비전도 없"다고 비판하고 나섰다.7일 오후, 추 지사는 자신의 페이스북에 "역사 의식도 염치도 소명도 미래 비전도 없는 검찰과 법무부를 보면서"라는 제목의 글을 올렸다.추 지사는 "무소불위한 검찰로 부터 수사권을 분리하고자 함에도 자꾸 뒤돌아보며 제대로 준비하지 않음으로써 개혁의지에 의심이 커지고 있다. 자칫 72년 만에 제자리로 돌려 놓는 검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려된다"면서 정부의 공소청 직제안에 대해 의견을 밝혔다.그는 "검사 정원 유지 확대의 합리적 근거가 없다"라며 "수사권한과 기능이 폐지된 만큼 검사의 수도 대폭 축소되어야 마땅하다"면서 "수사권이 폐지된 상황에서 검사 정원의 재설계와 납득할 수있는 산출근거를 대야 한다"고 강조했다.이어 "검찰 수사관 등 검찰직원을 대폭 줄여야 한다"라며 "우선 숙련된 수사인력을 중수청으로 배치하고 공소청에는 수사기록 검토, 증거 분석, 공소유지를 위한 증거 정리, 법정 증거 제출 준비, 경찰 수사의 문제점 확인 등을 위한 지원인력 위주로 재설계해야 한다"고 주문했다.정 전 대표가 지적한 특별사법경찰협력과 신설에 대해선 "별도로 만들 이유가 없다. 이를 빌미로 수사권 부활이 이루어 질 수 있는 것"이라고 마찬가지로 비판하면서 공소청에 분야별 전문 공소관을 두면 충분한 사안이라고 주장했다.추 지사는 "결론적으로, 공소청 출범은 조직의 존속과 규모를 먼저 정해놓고 그에 맞춰 인원을 채워 넣는 주먹구구식 설계여서는 안 된다"며 "합리적 근거 없이 기존 인력과 조직을 그대로 옮겨 놓는다면, 이는 사실상 수사권 폐지를 무력화하고 검찰을 예전 모습 그대로 존속시키는 것과 다르지 않다"고 꼬집었다.한편 정부가 밝힌 공소청 직제안에 따르면 공소청은 본청과 6개 광역공소청, 18개 지방공소청, 42개 지청으로 구성된다. 공소청 정원은 검사 2292명과 일반직 6120명 등 모두 8412명으로, 현재 검찰청 정원 1만 706명과 비교하면 2294명, 21.4%가 줄어들었다.하지만 검사의 수는 기존 정원과 2292명으로 완전히 동일하다. 이는 검사정원법에서 검사의 정원은 2292명이라고 규정해두었기 때문이다.정부는 지난 4일 검사정원법 시행령 개정안을 입법예고하면서 "수사기관·공소기관 간 상호 견제가 가능한 체계를 구축하기 위해 검찰청을 폐지하고, 법무부장관 소속으로 공소청을, 행정안전부장관 소속으로 중대범죄수사청을 각각 신설하는 내용으로 정부조직법이 개정됨에 따라, 검사의 현정원의 범위 안에서 정원을 합리적으로 조정"하겠다고 밝혔다.검사의 정원을 바꾸기 위해선 검사정원법 자체를 개정해야 하는데 법률 개정 대신 시행령을 개정함으로써 총 정원은 유지하되 검사의 배치 정원만 조정하겠다는 것이다. 법무부는 검사 정원을 줄이기는커녕 "현재의 검사 정원으로는 공소청이 소추기관의 본질적 기능인 공소유지 기능을 수행하며 형사사법서비스의 질을 향상하는 데 한계에 봉착했다"며 검사 정원을 최소 281명은 늘려야 한다는 입장이다.이에 대해 신장식 조국혁신당 대표는 7일 MBC 라디오 '조승원의 뉴스하이킥'에 출연해 "(수사권이 사라져) 일이 줄었는데 검사 수를 그대로 유지하는 시행령안을 냈다. 이게 말이 되는 상황인가"라며 "법무부도, 검찰도 아직 '탈검찰화'가 이뤄지고 있지 않아서 그렇지 않겠냐고 생각한다"고 비판했다.