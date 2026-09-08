농촌 주민자치회가 여는 '웹툰 수업'

큰사진보기 ▲7일 첫 수업에서 주민자치회 관계자들이 학생들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 부석면 관련사진보기

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서산시 부석면 주민자치회가 지역 청소년들의 창의력 향상과 문화·예술 분야 진로 탐색을 지원하기 위해 나섰다.부석면 주민자치회가 지난 7일부터 10월 28일까지 부석중학교 방과후학교 학생들을 대상으로 '청소년 웹툰 창작지원사업' 운영에 돌입한 것.이번 사업은 지난 상반기 충청남도 주민자치 공모사업에 선정되어 추진된다. 주민자치회와 부석중학교가 유기적으로 협력해 진행하는 이번 사업은 방과후학교 1개반을 대상으로 총 15회에 걸쳐 전문 강사의 웹툰 창작 교육이 이어질 예정이다.참여 학생들은 웹툰 제작 기법과 전 과정을 직접 경험하며 자신의 생각과 이야기를 작품으로 표현해 보는 기회를 갖는다. 이를 통해 창의력 제고는 물론, 또래 간 소통과 협업을 바탕으로 한 자기 표현 능력 및 성취감 향상이 기대된다.김한종 주민자치회장은 "청소년들이 관심을 가진 웹툰을 직접 만들어 보며 생각을 자유롭게 표현하고 새로운 가능성을 발견하길 바란다"고 전했다.김기우 부석면장 역시 "친숙한 콘텐츠를 통해 청소년들이 개성을 드러내고 적성을 찾는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 청소년의 다채로운 문화·창작 활동을 적극 지원하겠다"고 말했다.한편, 부석면 주민자치회는 향후에도 지역 청소년의 수요를 반영한 지속 가능한 맞춤형 프로그램을 발굴·추진해 건전한 여가 활동 지원과 지역 공동체 활성화에 힘쓸 방침이다.