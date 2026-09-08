메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.09.08 10:41최종 업데이트 26.09.08 10:41

농촌 주민자치회가 여는 '웹툰 수업'

서산시 부석면 주민자치회, 청소년 웹툰 창작지원사업 본격 운영

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
7일 첫 수업에서 주민자치회 관계자들이 학생들과 인사를 나누고 있다.
7일 첫 수업에서 주민자치회 관계자들이 학생들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 부석면
서산시 부석면 주민자치회가 지역 청소년들의 창의력 향상과 문화·예술 분야 진로 탐색을 지원하기 위해 나섰다.

부석면 주민자치회가 지난 7일부터 10월 28일까지 부석중학교 방과후학교 학생들을 대상으로 '청소년 웹툰 창작지원사업' 운영에 돌입한 것.

이번 사업은 지난 상반기 충청남도 주민자치 공모사업에 선정되어 추진된다. 주민자치회와 부석중학교가 유기적으로 협력해 진행하는 이번 사업은 방과후학교 1개반을 대상으로 총 15회에 걸쳐 전문 강사의 웹툰 창작 교육이 이어질 예정이다.

AD
참여 학생들은 웹툰 제작 기법과 전 과정을 직접 경험하며 자신의 생각과 이야기를 작품으로 표현해 보는 기회를 갖는다. 이를 통해 창의력 제고는 물론, 또래 간 소통과 협업을 바탕으로 한 자기 표현 능력 및 성취감 향상이 기대된다.

김한종 주민자치회장은 "청소년들이 관심을 가진 웹툰을 직접 만들어 보며 생각을 자유롭게 표현하고 새로운 가능성을 발견하길 바란다"고 전했다.

김기우 부석면장 역시 "친숙한 콘텐츠를 통해 청소년들이 개성을 드러내고 적성을 찾는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 청소년의 다채로운 문화·창작 활동을 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 부석면 주민자치회는 향후에도 지역 청소년의 수요를 반영한 지속 가능한 맞춤형 프로그램을 발굴·추진해 건전한 여가 활동 지원과 지역 공동체 활성화에 힘쓸 방침이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#서산시#부석면#주민자치회#웹툰

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사[영상] 박수현 충남지사 "통합본사 유치 사력 다한다"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기