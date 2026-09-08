전생도, 7년 전도 아닌 오늘의 '된장찌개'를 말한 날

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

"내가 전생에 죄를 많이 지어서 네가 암에 걸렸나 보다."

"엄마가 전생에 뭘 했는지 어떻게 알아? 그리고 엄마 전생이랑 내 암이 무슨 상관이야?"

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'잠을 제대로 자지 않아서였나. 너무 많이 먹어서? 몸에 좋다는 걸 안 챙겨 먹어서? 근력운동을 안 해서?'

'가만있어 봐. 그 전화 때문은 아닐까.'

'그래. 그 스트레스 때문일 거야.'

'암세포가 나에게 원한이 있는 것도 아니고 나를 특별히 고른 것도 아니고 우연일 뿐이라고?'

"밥은 먹었어?"

"된장찌개 해 먹었어."

큰사진보기 ▲버스정류장에서 걸려온 엄마의 전화. 이야기는 암의 원인 대신 오늘 먹은 밥으로 흘러갔다. ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

처음 암에 걸렸을 때 엄마가 한 말이었다.현생도 아니고 전생까지 거슬러 올라가 암의 원인을 찾고 있다니. 나는 전화기 너머 엄마의 한숨에 대고 콧방귀를 뀌었다. 말도 안 되는 소리였다. 암에 걸린 데 무슨 꼭 하나의 이유가 있겠냐고, 나는 엄마보다 훨씬 이성적인 사람인 척했다.그렇게 7년이 흘렀다. 다시 암이라는 말을 들은 날, 이상하게도 엄마의 그 말이 가장 먼저 떠올랐다. 이번에는 내가 이유를 찾고 싶어졌다. 처음에는 지난 며칠을 생각했다. 그러다 몇 달 전으로, 몇 년 전으로 거슬러 올라갔다. 어느새 나는 지난 7년을 뒤지고 있었다.그러다 재작년 이맘때가 떠올랐다.밤늦게까지 프로젝트 수정을 요구하던 전화였다. 하나를 고치면 또 하나가 생겼다. 끝난 줄 알았는데 끝나지 않았다. 받지 않으면 다시 걸려왔고, 전화를 끊고 나면 심장은 한참 동안 쿵쾅거렸다. 개미지옥 같던 일이 끝났을 때는 머리카락의 절반이 하얗게 세어 있었다.나는 드디어 범인을 잡은 사람처럼 확신했다. 물론 다음 날에는 잠 부족이 범인이 되었고, 그다음 날에는 운동 부족이 범인이 되었다. 야식을 먹은 나도 의심스러웠고, 일을 너무 많이 벌인 나도 수상했다. 범인은 자꾸 늘어났는데 용의자는 나 하나였다.밤이면 손이 수술 자국으로 갔다. 문지르고 눌러보며 몸을 취조 했다. 어디쯤에서 잘못됐는지, 몸은 대답이 없는데 나는 계속 물었다. 이유를 알아내면 마음이 편해질 줄 알았다. 하지만 이유를 찾을수록 내가 잘못한 일만 늘어났다. 암도 억울한데 반성문까지 써야 하는 기분이었다.그러던 어느 날, 수요 북클럽 책을 받으러 도서관에 갔다. 도서관 전시대에 <죽음은 직선으로 오지 않는다>가 놓여 있었다. 제목보다 먼저 눈에 들어온 건 저자의 이력이었다. 서울대병원 혈액종양내과 의사. 요즘 나는 '혈액종양내과'라는 글자만 보면 일단 멈춘다. 별자리 운세는 믿지 않아도 종양내과 의사의 말은 믿고 싶어진다.책에는 진화가 어떤 의도를 품고 벌어지는 일이 아니라는 내용이 있었다. 수많은 변이 가운데 우연히 살아남은 것이 이어졌을 뿐이었다. 암세포도 나를 골탕 먹이려고 독해진 것이 아니라, 독한 것들이 살아남았을 뿐이라고 했다. 나는 그 부분을 다시 읽었다.나는 책을 덮지 못하고 그 문장 근처를 한참 맴돌았다.지난 몇 달 동안 내가 찾고 있던 것은 단순히 암의 원인만은 아니었다. 왜 하필 나였는지 설명해 줄 이야기가 필요했던 것 같다. 잠을 못 자서, 운동을 게을리해서, 스트레스를 많이 받아서 암이 재발한 거라면 적어도 이유는 생긴다. 이유를 알면 다음에는 그것만 피하면 될 것 같았다.그런데 책 속의 암세포에게는 그런 이야기가 없었다. 나를 골라서 찾아온 것도, 내가 무언가를 잘못해서 벌을 주러 온 것도 아니었다. 수많은 변화 가운데 살아남은 세포가 있었고, 그것이 이어졌을 뿐이었다.나는 그토록 원인을 찾아 헤맸는데, 정작 암세포는 아무런 자백도 할 것이 없었다.몇 장을 더 넘기자 인간은 우연을 그대로 두지 못하고 어떻게든 원인과 결과가 있는 이야기로 만들어낸다는 내용이 나왔다. 그 문장을 읽자 엄마가 떠올랐다. 엄마는 전생을, 나는 지난 7년을 뒤졌다. 우리는 저마다 암에 걸린 이유를 이야기로 만들고 있었다.책을 덮고 도서관을 나왔다. 버스 정류장에 앉자 손이 또 옆구리로 갔다. 늘 하던 대로 흉터를 만져보려다가 손을 그냥 배 위에 얹었다.암 재발의 원인은 아직도 모른다. 아마 앞으로도 정확히는 모를 것이다. 잠을 덜 잔 것도, 운동을 게을리한 것도, 스트레스를 받은 것도 내가 하루하루 살아온 흔적이었다. 죄목은 아니었다.휴대전화가 울렸다. 엄마였다.엄마는 전생 이야기를 하지 않았다. 나도 재발의 원인을 말하지 않았다.우리는 오늘 먹은 밥만 이야기했다.전생도 지난 7년도 아닌, 오늘의 이야기였다.