갯벌에 묻은 육백 년 전 기도, 천년의 향으로 피어나다

큰사진보기 ▲경남민족예술단체총연합(경남민예총) 사천지부는 이날 2026년 기획공연 '천년의 향, 다시 피어나다(부제:사천 매향비를 세운 이들에게 바치는 헌시)'를 사천문화원 대공연장 무대에 올렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"천 년 뒤 누군가 이곳에 서서 우리의 오늘을 바라볼 때, 그때에도 사천의 바람이 불고 사천의 물이 흐르고 사천의 사람들이 서로의 손을 잡고 있기를. 육백 년 전 당신들처럼 우리도 희망 하나를 이 땅에 묻습니다."

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큰사진보기 ▲경남민족예술단체총연합(경남민예총) 사천지부는 이날 2026년 기획공연 '천년의 향, 다시 피어나다(부제:사천 매향비를 세운 이들에게 바치는 헌시)'를 무대에 올렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자]고려 말, 왜구의 노략질이 끊이지 않던 시절이었다. 나라는 어지러웠고 백성의 삶은 언제 무너질지 알 수 없었다. 그런 시절에 사천 사람들은 바다와 민물이 만나는 갯벌에 향나무를 묻었다. 침향이 되어 수백 년 뒤 물 위로 떠오를 때, 그 향을 미륵불에게 바쳐 평화로운 세상이 오기를 빌기 위해서였다. 자신의 생애가 아니라 아득히 먼 후대의 안녕을 기원한, 공동체가 함께 남긴 기도였다.그 육백 년 전의 기도가 지난 5일 오후 1시 사천문화원 4층 공연장에서 다시 피어났다. 경남민족예술단체총연합(경남민예총) 사천지부는 이날 2026년 기획공연 '천년의 향, 다시 피어나다(부제:사천 매향비를 세운 이들에게 바치는 헌시)'를 무대에 올렸다. 경상남도 문화예술지원보조사업인 도민신오름축제의 하나로 마련된 자리였다. 이날 공연에는 지역 예술인 뿐만 아니라 사천시 불교사암연합회 스님들도 함께해 행사의 의미를 되새겼다.이날 공연이 조명한 것은 사천이 품은 두 개의 문화유산, 곤양면의 '사천 흥사리 매향비'(보물)와 '삼천포 향촌동 매향암각'(경남도유형유산)이다. 1387년(고려 우왕 13년) 세워진 흥사매향비는 전국에 남은 열네 곳의 매향비 가운데 네 번째로 이른 시기에 건립됐다. 그럼에도 14행 204자의 비문이 온전한 형태로 남아 있어 학술적 가치가 크다. 극도의 혼란기 속에서도 무려 4100명에 이르는 민초와 승려가 뜻을 모아 새긴 이름들은, 훗날인 1418년(조선 태종 18년) 조성된 향촌동 매향암각과 더불어 한 시대가 다음 시대에 남긴 마음의 기록으로 평가된다.이번 공연은 시와 음악, 무용, 영상, 낭송 어우러진 서사극으로 짜였다. 행사의 대미는 매향의식의 의미와 당시 사천사람들의 염원과 오늘날의 의미를 되짚은 '매향 아리랑'이 장식했다.경남민예총 사천지부는 "선조들이 미래를 위해 묻었던 향을 오늘날 무대로 다시 꺼내어 희망의 노래로 피워내고자 했다"고 밝혔다.