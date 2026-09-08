싱싱한 문어와 꽃게가 '주연'인, 녹동 바다의 가을

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큰사진보기 ▲고흥 녹동항 장어 거리20여 개의 장어요리 전문점이 맛있는 요리로 손님을 맞이하고 있다. ⓒ 임경욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲수협 위판장에서 경매하는 모습매일 오후 2시에 수협 위판장에서 해산물 경매를 시작한다. ⓒ 임경욱 관련사진보기

가을 예술의 절정이라는 이슬의 절기, 백로(白露)를 지나니 여름내 들끓던 태양 빛도 한풀 꺾여 제법 양순한 햇살로 내려앉는다. 오랜만에 일상의 틈을 내어 녹동항으로 향했다. 녹동항은 나로도항과 더불어 고흥을 대표하는 큰 항구다. 아득한 섬들로 사람을 실어 나르는 여객선터미널이 자리하고, 알록달록한 고기잡이배들이 정답게 정박해 있는 이 지역 삶의 터전이자 다정한 포구다.벌교읍에서 고흥반도를 잇는 15번 국도를 타고 남쪽으로 호젓하게 달리다 보면, 고흥읍에서 길은 나로우주센터 방향과 27번 국도인 녹동 방향으로 갈라진다. 벌교에서 녹동까지는 50여 킬로미터, 차로 40분 남짓 걸리는 거리다. 눈길을 사로잡는 것은 도로표지판이다. 표지판에는 '도양'이라는 행정구역명 옆에 괄호를 치고 '녹동'이라 적혀 있다.공식적인 행정구역명은 '도양읍'이지만, 정작 이곳 주민들이나 외지인들의 입에 익숙하게 오르내리는 이름은 단연 '녹동'이다. '도양'은 일제강점기 행정구역 개편 과정에서 붙여진 이름이고, '녹동(鹿洞)'은 본래 사슴을 닮은 포구 마을이라는 어여쁜 뜻에서 유래했다고 한다.녹동을 지나 소록도를 건너면 만나는 거금도 역시 사정은 비슷하다. 행정구역명은 '금산면'이지만, 외지인들에게는 '금산'보다 '거금도'라는 이름이 훨씬 친숙하고 정겹다. 거금도는 조선시대부터 아련히 이어져 내려온 이름인데, 1914년 조선총독부가 행정구역을 합병·개편하며 금산면이라 붙였다고 한다. 지닌 역사와 아름다운 결을 두고도 무색무취한 이름을 고집하는 현실에 외지인들은 갸우뚱 고개를 젓곤 한다.문득 강원특별자치도 영월군의 반가운 사례가 떠오른다. 영월군에는 '한반도면'과 '무릉도원면'이 있다. 일제강점기에 지어진 '서면'이라는 무미건조한 이름을 2009년 국가지정유산 명승인 한반도 지형에서 착안해 변경했는데, 이는 전국 최초의 모범 사례가 되었다. 2016년에는 '수주면'의 뛰어난 산수풍경이 마치 동양의 이상향과 같다 하여 '무릉도원면'으로 바꿨다.전국에는 여전히 일제강점기에 편의대로 붙여진 동면, 서면, 남면, 북면 같은 방위식 지명이나 군내면, 군외면처럼 색깔 없는 지명이 허다하다. 이는 우리가 터잡고 사는 땅과 지명에 대한 감수성이 아직 옅다는 방증일지도 모른다. 대표적인 지역 자원과 이야기를 살려 지명을 가꾼 영월군의 사례처럼, 지명 하나에도 삶의 자부심과 정체성을 담아내는 지혜가 아쉽고 또 그립다.녹동항 하면 단연 바다장어다. 장어탕, 장어구이, 장어회 등 싱싱한 보양식을 선보이는 장어 거리가 항구를 따라 정겹게 조성되어 있다. 바다장어는 크게 세 종류가 있다. 흔히 '아나고'라 불리는 붕장어, '하모'라 불리는 갯장어, 그리고 '곰장어'로 잘 알려진 먹장어다.갯장어는 한여름 성수기에 주로 잡히고, 먹장어는 이곳 깊은 바다에서는 잘 잡히지 않는다. 연중 잡히는 붕장어는 봄부터 가을까지가 가장 살이 차오르는 제철이다. 장어 거리에는 20여 곳의 전문 업소가 제각각의 손맛을 자랑하며 손님을 맞이한다. 그중 소문난 식당 한곳에 자리를 잡았다.코스 요리를 주문하니 회와 구이, 탕이 차례로 상에 오른다. 붕장어회는 피와 수분을 탈수기로 바짝 짜내어 마치 포슬포슬하게 내린 눈꽃이나 갓 지은 쌀밥처럼 소복하게 나온다. 씹을수록 혀끝에 감도는 고소함과 담백함이 일품이다. 기름기가 적당하여 질리지 않고, 씹을 때마다 연골 특유의 오독오독하고 꼬들꼬들한 식감이 씹는 즐거움을 더해준다. 초장에 살짝 찍어 알싸한 마늘과 고추를 얹고 향긋한 깻잎에 싸서 입에 넣으면, 기름진 고소함과 향이 어우러져 소주잔을 자꾸 비우게 만든다.이어 나오는 붕장어 소금구이는 장어 본연의 담백함을 가장 순수하게 전해준다. 겉은 노릇하고 바삭하며 속은 부드럽고 폭신한 '겉바속촉'의 식감이 그야말로 황홀경이다. 씹을수록 살집 자체에서 은은한 단맛과 고소한 풍미가 우러나온다.마지막을 장식하는 붕장어탕은 푹 고아낸 국물이 입안에 착 감기는 깊은 감칠맛을 낸다. 장어 뼈와 살에서 우러난 고소함이 국물에 스며들어 칼칼하면서도 구수하다. 통째로 들어간 장어 살은 간이 쏙 배어 푸딩처럼 사르르 녹아내린다. 넉넉히 들어간 우거지와 숙주 덕분에 비린 맛 하나 없이 얼큰하고 시원하여, 지친 몸과 마음을 따스하게 다독여주는 최고의 보양식이다.오후 2시가 되자 수협 위판장에서 경매를 알리는 소리가 울려 퍼진다. 경매 시간에 맞춰 포구로 들어온 어선들이 싱싱한 해산물을 하역하고 곧바로 경매가 시작된다. 오늘 위판장의 주인공은 단연 싱싱한 문어와 꽃게다. 전어와 참소라, 볼락, 꼴뚜기도 수줍게 모습을 드러냈지만 양은 많지 않다. 어획량이 적어 경매는 20여 분 만에 끝이 났다. 활어는 주로 아침 일찍 진행되는 경매에 많이 나온다고 한다.계절 따라 제철 과일이 열리듯, 바닷물고기 역시 해류와 산란기에 따라 제철이 있다. 요즘 같은 초가을 녹동항은 갯장어와 붕장어, 병어, 농어, 서대, 양태가 한창이다. 날씨가 조금 더 선선해지면 집 나간 며느리도 돌아온다는 전어와 삼치, 갈치, 감성돔이 바다를 수놓을 것이다. 위판장 내 30여 개 매대에는 돌문어, 멍게, 전복, 낙지, 꽃게, 대하 등 싱싱한 해산물들이 저마다의 생명력을 반짝이고 있다.평일이라 위판장은 비교적 고즈넉하다. 이곳저곳 수조에서 파닥이는 물고기들을 바라보는 것만으로도 가슴속 깊은 곳에서 싱싱한 삶의 활력이 피어오른다. 이미 배를 두둑이 채운 터라, 가장 요리하기 손쉬운 참소라 몇 마리를 사 들고 돌아오는 길, 마음이 붕장어 살처럼 몽글몽글 상쾌해진다.길가를 따라 늘어선 배롱나무는 선홍색 꽃을 피워 올리며 한여름을 지켜냈다. 그 무섭던 폭양을 꿋꿋이 견뎌낸 꽃잎들이 이제는 숙연히 한잎 두잎 길 위에 내려앉으며 계절의 이랑을 건너고 있다. 계절이란 이처럼 손바닥을 뒤집듯 소리 없이, 그러나 분명하게 찾아오는 모양이다. 잔인할 만큼 뜨거웠던 여름에게 비로소 다정한 안녕을 건넨다.