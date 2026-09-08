바다를 정원으로 품다, 고성 '바다정원'

지난 8월 30일부터 31일까지 강원도 여행을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲빨간 간판이 반겨주는 고성 ‘바다정원’ 입구. 정성껏 꾸며진 화분 길을 따라 들어가면 동해의 넓은 정원이 펼쳐진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정성스레 가꿔진 화분들과 초록빛 인조잔디 산책로. 정원을 거닐며 바다로 향하는 길목마다 정성이 묻어난다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"자, 이제 멋진 곳에서 시원하게 입가심 한 번 해봅시다."

"뭐, 커피는 아무 데서나 마시면 되지."

"이왕이면 아름다운 바다 정원이 있는 특별한 곳으로 가보자고요."

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큰사진보기 ▲정원 한구석에서 아기자기한 멋을 더해주는 작은 석상 화분 소품들이 인상적이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"멋진 곳에서 차 한 잔 맛보자더니, 그 말이 정말 실감 나고도 남네!"

큰사진보기 ▲울창한 소나무 숲 아래, 백사장과 동해 바다를 향해 정연하게 놓인 수많은 야외 의자들. 바다정원의 대표적인 휴식 공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲탁 트인 동해 바다와 백사장을 배경으로 서 있는 천사의 날개 포토존. 흐린 날씨 속에서도 동해의 낭만이 그대로 전해진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"날씨가 참 아쉽네. 비만 오지 않는다면 야외 송림 벤치에 앉아서 음료 한 잔 마시는 게 진짜 좋을 텐데."

"그러게 말일세. 실내 카페 창 너머로 보는 것하고는 느낌이 또 다르겠지."

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큰사진보기 ▲감성적인 조명 아래, 파도 소리를 들으며 음료와 쉼을 즐길 수 있는 야외 테라스 공간. 우리 일행은 여기서 음료와 빵을 먹엤다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲드럼과 샹들리에 조명으로 연출한 감각적인 실내 인테리어. 웅장한 대형 카페만의 색다른 볼거리이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲소나무 숲 아래 흐드러지게 피어난 알록달록한 야생화단. 바다로 향하는 길목에 오롯이 펼쳐진 자연의 정원이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲카페 건물 뒤편으로 펼쳐진 복합 공간. 건어물 판매장과 식당, 정원이 어우러져 하나의 커다란 휴양지를 이루고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"자, 이제 가야지. 오늘 여행의 마지막 코스가 남아 있잖아."

"다음이 어디였지?"

"내설악의 품으로 들어가는 백담사(百潭寺)."

언제부턴가 식사 후 카페를 찾는 일이 자연스러운 일상이 되었다. 커피 한 잔을 마시는 일도 어느새 여행의 한 과정이 되었다. 그만큼 카페도 다양해졌고, 이제는 음료를 마시는 곳을 넘어 그 자체로 찾아가고 싶은 명소가 된 곳도 많다.강원도 1박 2일 일정의 마지막 날 아침. 속초에서 뜨끈하고 시원한 생대구탕으로 속을 달랜 뒤, 간밤의 피로를 씻어내며 일행에게 말했다.그러자 친구가 시큰둥하게 대꾸한다.그렇게 찾아간 곳이 강원도 고성군 토성면에 자리한 해변 카페 '바다정원'이었다.처음에는 그저 바닷가에 자리 잡은 카페 정도로 생각했다. 하지만 도착해 보니 생각보다 규모가 크고, 구성도 다양했다.무엇보다 눈길을 끈 것은 송림과 백사장 사이에 펼쳐진 넓은 정원이었다. 푸른 잔디밭 곳곳에 의자와 테이블이 놓여 있었고, 바다를 향해 앉을 수 있는 자리도 마련되어 있었다.푸른 동해를 앞에 두고 붉은 소나무 숲과 잔디가 어우러진 풍경을 바라보니 '바다정원'이라는 이름이 자연스럽게 이해됐다. 굳이 무엇을 하지 않아도 한동안 머물고 싶은 곳이었다.처음에는 시큰둥해하던 친구도 주변을 둘러보더니 감탄을 숨기지 못했다여행을 하다 보면 유명한 곳을 찾아 바쁘게 움직이는 것보다, 때로는 걸음을 멈추고 눈앞의 풍경을 바라보는 시간이 더 오래 기억에 남기도 한다. 바다정원은 그런 여유를 즐기기에 잘 어울리는 곳이었다.우리는 송림 사이에 놓인 벤치와 바다를 바라보며 한동안 주변을 둘러보았다. 붉은 줄기의 소나무 사이로 푸른 동해가 펼쳐지고, 파도는 쉬지 않고 밀려왔다 물러가기를 반복했다.비 때문에 야외 정원에서 오래 머물지는 못했지만, 맑은 날이라면 이곳의 풍경을 온전히 즐길 수 있겠다는 생각이 들었다.아쉬운 마음을 뒤로하고 우리는 건물 안으로 들어섰다. 3층과 4층 실내를 둘러본 뒤 루프톱 전망대에도 올라가 보았다. 높은 곳에서 내려다보는 동해는 또 다른 시원함을 선사했다. 푸른 잔디밭과 울창한 송림 너머로 짙푸른 바다가 펼쳐지고, 비에 젖은 풍경은 맑은 날과는 또 다른 운치를 보여주었다.건물 안으로 들어서자 따뜻하게 구워진 빵 냄새와 은은한 커피 향이 공간을 채우고 있었다. 시원한 커피 한 모금에 고소한 빵 한 조각을 곁들이며 나누는 이야기가 여행의 피로를 부드럽게 풀어주었다.이곳은 단순히 음료를 마시는 카페라기보다 여행 중 잠시 발걸음을 늦추기에 좋은 복합 휴양 공간에 가까웠다. 여러 층에 마련된 다양한 시설을 둘러보는 재미도 있었고, 한쪽에는 지역 특산물을 살펴볼 수 있는 코너도 마련되어 있었다.비 때문에 야외 정원을 충분히 즐기지는 못했지만, 오히려 다음을 기약할 이유가 생겼다. 날이 맑은 날 다시 찾아와 송림 벤치에 앉아 동해를 바라보며 차 한 잔 마셔보고 싶다는 생각이 들었다.커피를 마시러 찾아가는 카페라기보다, 여행길에 잠시 걸음을 멈추고 바다와 숲과 정원을 바라보며 쉬어가기 좋은 곳. 내가 느낀 바다정원은 그런 복합 휴양 공간이었다.일정상 구석구석 자세히 둘러보지 못하고 돌아선 것이 내심 아쉬움으로 남았다. 하지만 이런 작은 아쉬움이야말로 다음 여행을 기약하는 좋은 핑계가 되어줄 것이다.바닷가에서 뜻밖에 만난 여유를 뒤로하고 우리는 마지막 답사지인 백담사를 향해 출발했다. 차창 밖으로 푸른 동해가 조금씩 멀어지고, 길은 다시 그윽한 인제 설악산 줄기를 향해 굽이쳐 들어갔다.바다에서 산으로, 동해의 파도 소리에서 깊은 계곡의 물소리로. 짧은 여행이었지만 강원도는 우리에게 참으로 다양하고 풍성한 풍경을 선물하고 있었다.