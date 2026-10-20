60 이후의 삶, 살아온 게 어디 가지 않더라

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큰사진보기 ▲노희영유튜브 큰손 노희영 ⓒ 유튜브 관련사진보기

현재 내가 일하는 요양원의 요양보호사는 60대 이상이거나 60 무렵의 사람들이다. 물론, 주부로 지내다 첫 직장이 요양원이 되어 십수 년을 이곳에 머무는 분들도 계시다. 하지만 대부분의 사람들은 나처럼 '연세'가 되어 요양보호사라는 직업을 택했기에, 그 이전에 다른 직업을 경험했던 경우가 많다.요양원의 어르신들은 한 달에 한 번 정도 '미용' 혹은 '이발'을 하신다. 기가 막히게도 각 층에 한 분씩 어르신들의 머리를 다듬어 주실 만한 '기술'을 가진 분들이 계신다. 미용 자격증을 가지거나, 혹은 자격증을 갖추지 못했더라도 아쉬운 마음에 조금씩 어르신들 머리를 잘라 드리다 보니 어느덧 어엿한 미용사 못지 않은 실력을 갖추신 분들이다.그 중에서도 내가 일하는 층 어르신들의 머리 스타일은 발군이다. 그도 그럴 것이 그 분들의 머리를 다듬어 주시는 분이 오랫동안 미용사로 일을 해오셨기 때문이다.얼마 전 그 분이 어깨 수술을 해서 다른 층 요양보호사 분이 우리 층 어르신들의 머리를 다듬어 주게 되었다. 병가를 끝내고 돌아온 그 분은 어르신들의 머리를 보며 하염없이 아쉬워 했다. 그도 그럴 것이 아무리 숙련된 아마추어라도 전문가의 손길을 따라하기는 역부족이었기 때문이다.대부분 요양원 어르신들의 머리는 짧다. 가끔 긴 머리를 고집하시는 분들도 계시지만 결국 스스로 관리가 어려워 포기하시게 된다. 그런데 그 짧은 머리가 누가 자르느냐에 따라 느낌이 완전히 달라지는 것이다.얼마 전 머리까지 난 부스럼으로 인해 머리를 매우 짧게 자르게 된 어르신이 그렇다. 우리 층 '기술자'의 손길이 닿으니 터프한 로커같은 모습으로 변신하시게 되었다. 그 분은 어르신들의 떡진 머리를 물만 묻힌 빗으로 볼륨있는 '헤어'로 변신 시킬 정도의 실력을 가졌다.이런 분은 또 있다. 전직 백화점 판매원을 하시던 분은 어르신들의 맵시와 모양새에 고심한다. 그 분이 요양보호사로 오고 나서 면회를 나선 어르신의 머리에 모자가 얹혀졌고, 머플러는 멋들어지게 매듭이 지어졌다. 어디 옷차림 뿐일까. 누워 계신 어르신들의 이불이 각 잡혀 정렬되기 시작했다.이전에 주간 보호센터에서 근무했던 선생님은 늘 콧노래를 흥얼거린다. 어르신들이 거실에 나와 계신 시간 심심하지 마시라고 어르신들 좋아하는 트롯을 틀어 드리고 함께 노래를 부른다. 엊그제 생신 잔치에서는 한 곡 멋들어지게 불러 젖혔단다. 이렇듯 저마다 자신이 지금까지 살아왔던 경험들이 어르신들을 돌보는 과정 속에 녹아 나온다.지난 2025년 3월 노희영씨가 유튜브를 개설했다. 노희영씨가 사람들에게 알려지게 된 건 뭐니뭐니 해도 <흑백 요리사> 시즌 2의 우승자인 최강록씨가 그 이름을 처음 알린 요리 서바이벌 프로그램 <마스터 셰프 코리아 >의 심사위원으로서가 아닐까.지금도 여전한 단발 머리에 둥근 안경을 끼고 출연자의 요리를 냉정하고 날카롭게 평가하던 그 모습이 사람들의 뇌리에 각인되었다. 그녀가 <마스터 셰프 코리아>의 심사위원이 될 수 있었던 이유는 '비비고 만두', '올리브 영' 등 이제는 전세계인이 사랑하는 히트 상품의 견인차 역할을 해냈기 때문이다,그녀는 일찍이 15살 어린 나이에 플루트를 전공으로 미국 땅을 밟았다. 그녀는 의대를 거쳐 파슨스 디자인 스쿨을 졸업했다. 그녀는 솔직하게 말한다. 패션 명문가 자제들 사이에서 살아남을 자신이 없어 금속 공예를 전공했고, 그 전공을 살려 단추 디자이너로 첫 발을 내딛게 되었다고. 그리고 그런 경험 속에서 자기 자신에 대해 객관적으로 볼 수 있는 힘을 기르게 되었다고.디자이너로 시작된 그녀의 이력은 레스토랑의 주인으로, 다시 브랜드를 만들겠다는 포부로 오리온 그룹을 시작으로 하여 CJ로 이어지며 '마켓오', '베니건스', CGV 등 다양한 분야에 걸쳐 새로운 시도를 거듭했고, 아니 지금도 진행 중이라고 말한다. 그러기에 그녀의 유튜브는 그저 자신이 살아왔던 경험에 대한 자화자찬이 아니라, 여전히 현장감을 놓치지 않는 최고의 마케터로서의 냉철한 분석과 시야에 기초한 분석으로 공감을 자아낸다.위인전? 아니 한 편의 자서전처럼 시작된 노희영씨의 유튜브에 화답을 한 건 뜻밖에도 젊은 사람들이었다. 이전 세대와는 다른 삶의 현실에 맞닥뜨린 젊은이들은 자신들에게 걸맞는 '멘토'를 갈구했고, 그 모습을 노희영씨에게서 찾은 듯했다.노희영씨 유뷰트에 쏠린 관심은 우리 사회에 세대 갈등이란 화두가 어쩌면 본받고 싶은 선배 세대에 대한 갈증의 감정적 표출이 아닐까란 생각을 하게 한다. 지금 젊은이들이 싸워 나가고 있는 막막한 현실의 모범 사례가 될 만한 이라면 기꺼이 젊은이들은 마음을 열 준비가 되어 있는 것이다.노희영, 그녀의 나이는 환갑을 훌쩍 넘겼지만, 유튜브라는 새로운 영역에 도전하여 또 다른 이력을 만들어 가고 있는 중이다. 그녀의 유튜브가 문전성시를 이룬 것은 그녀가 살아왔던 경험이다.이제는 요양원에서 일하고 있지만, 나 역시도 이곳에 도달하기 까지 오랜 시간 아이들을 가르치는 일을 해왔다. 아동 센터나 지역 센터에서 저소득층 학생들에게 수학, 영어를 가르치기도 했었다. 특히 가정적으로나, 혹은 마음에 어려움을 겪는 아이들을 만나다 보면 지식을 가르치는 것보다 그 아이들이 삶의 궤도에서 이탈하지 않도록 보살피는 것이 우선이 되곤 했다.그런 면에서 보면 '가르치'는 건 아니지만 일을 하다 보면 종종 누군가를 돌본다는 취지에서는 그다지 다르지 않다는 걸 체감하는 순간이 종종 있다. 또한 이러저러한 아이들을 만나왔던 경험이 요양원에서 다양한 어르신들에 대해 평정심을 유지할 수 있게 해주는 듯하다.거저 살아온 게 아니다. 60에 이른 시간이, 60 이후의 나를 견인해 나가고 있다.