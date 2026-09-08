이흥구 대법관이 퇴임사에 남긴 쓴소리

큰사진보기 ▲이흥구 대법관이 7일 서울 서초구 대법원에서 열린 퇴임 행사에서 꽃다발을 들고 있다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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6년의 임기를 마치고 지난 7일 퇴임한 이흥구 대법관이 퇴임사에서 12.3 비상계엄 당시 대법원이 법원의 입장을 국민에 제대로 전달하지 못했거나 실패했다면서 "법원이 말해야 할 때 제대로 말하지 못하면 점점 말할 기회조차 잃게 된다는 냉정한 진실을 깨닫게 된다"고 법원의 자성을 촉구했다.이날 대법원에서 열린 퇴임식에서 이흥구 대법관은 "무사히 마쳤다는 안도감도 있지만, 법원이 처한 어려움을 생각하면 발걸음이 가볍지만은 않다"며 운을 뗐다.이 대법관은 "6년 임기 내내 정치적 사건을 포함하여 이해관계가 복잡하게 얽히고 많은 사람의 관심이 집중된 법적 문제가 끊임없이 제기되었다"면서 "매일 재판하고 있지만 동시에 매일 재판 받는 것이 대법관의 직업적 숙명"이라고 심경을 토로했다.진보적 성향으로 널리 알려진 이 대법관은 자신의 임기 동안 국민의 기본적 인권보장을 가장 중요한 헌법가치로 명심했다고 회고하면서 노동자와 산재 희생자, 국가폭력에 고통 받은 내외국인, 정당한 헌법적 권리를 누리지 못하는 사회적 약자와 소수자를 지키는 것이야말로 헌법상 법관의 책무라고 역설했다.이어 그는 "우리들의 노력에도 법원에 대한 불신은 점점 심각해지고, 비판과 변화 요구는 매섭다. 법원의 힘과 권위는 주권자인 국민의 신뢰로부터 나오기에 이 상황을 외면할 수 없다"면서 "불신을 신뢰로 바꾸기 위해서는 이 상황을 못마땅하게 여기기보다는 그 원인을 겸허하게 인정하고 해소해 나가려는 미래지향적인 자세와 노력이 필요하다"고 말했다.특히 법왜곡죄 신설·재판소원 도입·대법관 증원 등 이른바 '사법 3법'에 대해선 "오랫동안 유지되던 재판 제도나 대법원의 위상과 구조를 크게 바꾸게 될 것"이라며 "법원의 의사가 제대로 반영되지 않은 입법 과정이 충격적이고 안타깝다"면서도 그 원인으로는 "재판에 대한 국민들의 오래된 불만, 불신이 깔려 있음을 잊지 말아야 한다"고 지적했다.이 대법관은 이러한 국민적 불신에 대해 "대체로 불공정하거나 충실하지 못한 재판, 당사자의 삶을 제대로 이해하지 못하거나 전문적이지 못한 재판, 충분히 설명하지 않는 재판 등 때문"이라며 "그러므로 사법부의 변화 방향은 아직 남아 있는 권위적인 모습을 내려놓고 더욱 전문적이고 투명하며 설득력 있는 재판을 하는 것, 그리고 국민의 재판청구권을 더욱 존중하는 쪽일 것"이라고 법원이 더욱 국민의 신뢰를 얻기 위해 노력해야 한다고 강조했다.또한 "사법 3법 중 재판소원이나 법왜곡죄는 법원이나 법관의 업무수행에 상당한 제한으로 작용하겠지만, 재판을 담당하는 법관의 지위나 역할에 본질적인 변화를 가져오지는 않을 것"이라며 "그런 외부적 환경은 법관이 흔들림 없이 자신의 재판을 함으로써 헤쳐 나가야 한다"고 조언했다.대법관 증원에 대해선 "대법원의 구조와 기능, 전체 법원의 구조를 근본적으로 변화시킬 것이므로 지혜를 모아 새로운 미래에 대비할 필요가 있다"면서 법원이 집단 지성의 힘으로 해답을 찾아가야 한다고 주장했다.이 대법관은 윤석열의 12.3 비상계엄 당시 법원의 침묵에 대해서도 죽비를 들었다. 그는 "12.3 비상계엄 후 벌어진 일련의 상황을 보면서 대법원이 국가적 위기 상황에서 국민들께 법원의 입장을 제대로 전달하지 못했거나 실패했다는 생각을 많이 하게 된다"라며 "법원이 말해야 할 때 제대로 말하지 못하면 점점 말할 기회조차 잃게 된다는 냉정한 진실을 깨닫게 된다"고 말했다.또한 "정치적 사건이 법원으로 몰려들수록 정치의 문법에서 벗어나, 법원의 언어와 문법으로 일관되게 말하는 것이 중요하다"면서 "정치적 사건이 쏟아지면서 그 여파로 법원이 흔들릴수록, 법원의 문법과 지향점은 무엇인지, 우리가 이에 충실하였는지, 이를 제대로 전달하였는지, 끊임없이 성찰하고 묻고 답하여야 한다"라며 법원이 정치적 독립을 지켜야 한다고 호소했다.아울러 "법원은 민주주의 사회에서 인권과 시민의 권리를 지키는 안전판이자 최후의 버팀목이다. 피해자인 국민들이 마지막으로 의지할 곳"이라며 "다양한 사회적 갈등이 표출되고 정치적 분열과 대립이 격해질수록 법원이 나아갈 방향을 잃지 않고 자신의 자리를 든든히 지키는 것이 무엇보다 중요하다. 그것이 헌법이 법원에 요구하는 가장 기본적이고 중요한 역할"이라고 재차 법원이 시민의 인권을 지키는 헌법적 책무를 소홀히 하지 말 것을 당부하며 퇴임사를 마쳤다.