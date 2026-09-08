이충우 여주시장 "추경안, 시민 삶 지키는 데 무게"

큰사진보기 ▲이충우 여주시장이 시의회에서 시정 연설을 하고 있다. ⓒ 이충우 페이스북. 관련사진보기

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이충우 여주시장은 지난 7일 시의회에서 시정 연설을 했다. 이 자리에서 이 시장은 집행부가 의회에 제출한 추가경정예산안의 신속한 처리를 당부했다.이 시장은 "이번 추경안은 시민의 삶을 더 든든히 지키고, 꼭 필요한 곳에 힘을 보태는 데 가장 큰 무게를 두었다"며 "민생과 지역 경제를 위해 해야 할 일은 많지만, 세입 여건은 갈수록 녹록지 않다"면서 "업무추진비와 공무국외여비 등을 과감히 줄이고, 사업잔액과 불요불급한 예산도 꼼꼼히 걷어냈다"고 밝혔다.이 시장은 이어 "줄일 것은 확실히 줄이되, 문화·복지·체육 등 생활 인프라는 더욱 촘촘히 채우고, 도로와 주차 환경 개선, 읍면동 생활 불편 해소 등 시민의 삶과 가장 밀접한 곳에 재원을 집중했다"며 "한정된 재원인 만큼 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다. 의원들께서도 이러한 취지를 헤아려 꼭 필요한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 함께해 주시기 바란다"고 당부했다.아울러, 행정사무감사 실시와 관련해 "합리적이고 발전적인 제언은 열린 자세로 받아들이고, 서로의 생각을 더하고 부족한 부분은 채우며 시정의 완성도를 한층 더 높이겠다"고 말했다.또한, 조직 개편과 관련해서는 "단순히 부서의 이름을 바꾸고 자리를 옮기는 데 그치지 않고, 기능과 인력을 효율적으로 배치해 시민에게 더 빠르고, 더 안전하고, 더 세심하게 제대로 답하는 조직으로 거듭나겠다"며 "실행은 더 힘 있게, 소통은 더 유연하게, 성과는 시민이 바로 체감할 수 있도록'시민을 위해 더 일 잘하는 여주시'를 만들겠다"고 말했다.