장구부터 소고까지, 강원의 흥이 춤이 되었다

큰사진보기 ▲강원특별자치도립무용단의 충주 공연 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲<오르페우스>에 나오는 지하세계의 군무 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원도립무용단의 공연: 왼쪽 위 설장구춤, 왼쪽 가운데 진도북춤, 왼쪽 아래 화접무, 오른쪽 취발난장 ⓒ 이상기 관련사진보기

▲오르페우스: 강원특별자치도립무용단 이상기 관련영상보기

큰사진보기 ▲강원아리(소고춤) ⓒ 이상기 관련사진보기

"즉흥적 신명으로 귀결되는 민속무용의 소고춤을 바탕으로 강원특별자치도립무용단에 청정하게 스며들어 있는 흥과 신명을 담아낸 작품이다. 평채의 호흡을 활용한 '평채 소고춤'과 사물놀이의 흥겨운 가락, 태평소의 힘찬 선율이 어우러져 무대 가득 생동하는 에너지를 만들어낸다. 강원의 맑은 기운과 신명이 춤이 되어 오방으로 힘차게 퍼져나간다."

강원특별자치도립무용단 초청공연이 충청북도 충주시에서 열렸다. 충주문화관광재단의 초청으로 마련된 이번 공연은 7일 오후 7시부터 1시간 30분 동안 충주문화회관에서 진행됐다. 무용단을 이끄는 예술감독 겸 안무자는 김진미이며, 실제 춤을 추는 단무장은 최인영이다. 이번 공연에는 40명가량의 단원이 참여해 8개의 프로그램을 선보였다.전통적인 역사와 민속, 문화와 예술을 춤으로 재현하거나 재해석한 이번 공연은 힘찬 울림과 역동적인 몸짓으로 관중을 사로잡았다. 전통의 흥과 멋을 창의적인 춤으로 표현한 단원들의 춤사위는 관중에게 예술의 즐거움을 선사했다. 강원특별자치도립무용단은 춤이라는 예술을 놀이와 문화로 승화시키는 재주가 있는 것 같다.국립무용단의 수준에 뒤지지 않는 춤사위와 연기를 통해 뛰어난 예술성을 보여주었다. 절반 정도의 프로그램에서는 중앙이나 다른 지방의 전통이 보이지만, 나머지는 강원도의 전통에 근거하거나 강원특별자치도립무용단이 창의적으로 해석하고 안무한 것이다. 특히 서양의 신화 '오르페우스와 에우리디케'에서 소재를 가져온 '오르페우스'는 안무와 예술성이 뛰어나 상을 받을 만했다.첫 번째 프로그램은 김덕수제 설장구춤이다. 전통 농악을 동시대적 감각으로 재구성한 작품으로 '고동, 맥을 깨우다'라는 제목을 달았다. 장구로 내는 소리와 단원들이 만들어내는 춤사위가 맥놀이를 통해 눈과 귀를 즐겁게 하고 가슴을 울린다. 절제와 폭발을 오가는 몸짓을 통해 원초적 에너지를 끌어내고, 몸과 소리가 하나 되는 경지에 이른다.'취발난장(醉發亂場)'은 취발이가 펼치는 한바탕 춤이다. 무대 옆이 아닌 관객석을 통해 등장한 취발이가 세상을 비판하는 사설을 들려주며 춤을 펼친다. 잠시 후 무대로 올라가서는 탈을 벗고 인간의 모습으로 강렬하고 역동적인 춤을 춘다. 그러면서 후안무치한 양반들을 질타한다. 마지막에는 다시 탈을 쓰면서 음악은 느려지고 동작은 절제되며 끝난다.진도 북춤과 화접무는 많이 보던 전통춤이다. 그럼에도 강원특별자치도립무용단만의 특징을 보여주려고 노력했다. 북춤이 역동적이라면 화접무는 상대적으로 유연하다. 화접무의 하이라이트는 동심원과 이를 둘러싼 바깥 원을 그리는 기술이다. 국수호류 한량무 '장한가'와 강선영류 '태평무'는 전통적인 춤사위를 보여준다. 상대적으로 역동성이 적은 춤이다.이에 비해 '오르페우스'는 역동적인 춤으로 관중을 사로잡았다. 가장 많은 무용단원이 참가해 군무를 벌이는데, 춤도 좋고 스토리도 의미 있었다. 잃어버린 연인 에우리디케를 찾아 지하 죽음의 세계로 들어간 오르페우스는 천신만고 끝에 그녀를 데리고 나오지만, 문지방을 넘지 못하고 그녀를 놓치고 만다. 뒤를 돌아보지 말라는 약속을 지키지 않은 대가로.이 마지막 장면에서 에우리디케는 지하 세계의 여인들과 함께 춤을 추며 밖으로 나올 준비를 한다. 지속적인 포위와 방해를 이겨내고 나오지만 끝내 성공을 거두지는 못한다. 그런데 춤은 죽음의 세계로 돌아가는 에우리디케를 애도하는 것이 아니라 화해의 몸짓으로 변한다. 새로운 삶의 가능성을 보여주는 것으로 끝난다. 지하 세계에도 어둠의 자식들만 사는 게 아닌 모양이다.여덟 번째이자 마지막 프로그램은 소고춤 '강원아리'다. 아리는 아리랑의 다른 표현으로, 소고처럼 작고 천진난만하고 경쾌하다. 이들이 입은 의상마저 노란색과 흰색으로 병아리처럼 포슬포슬하다. 그렇지만 그들이 보여주는 소리와 춤은 대단히 역동적이다. 흐드러지게 한판 놀면서 태평성대를 보여준다. 김진미 예술감독은 이를 강원의 울림이라고 말한다.