이 대통령 옆 NG낸 전도연, 설경구 "얘 틀렸어요"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 마그 재단에서 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 개막식 후 열린 영화인과의 대화에서 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 서밋에 초청받은 한국 감독 및 배우들과의 간담회다. 오른쪽부터 김도연, 설경구, 전도연 배우, 이 대통령, 이창동, 정주리 감독, 김민영 넷플릭스 아시아태평양 지역 콘텐츠 총괄 부사장, 안현모 사회자. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

진행자 : "준비되셨죠? 하나, 둘, 셋. '모두의 K 콘텐츠 파이팅!"

설경구씨 : "얘 틀렸어요."

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"그분이 그러더라. '대한민국이 50년 만에 어떻게 영화산업이 이렇게 발전할 수 있냐'고. 제가 그 얘기를 했다. '그건 한 부분이고, 식민지에서 해방된 나라 중 100년도 안 되는 시간에 이렇게 경제적으로, 전 세계적으로 눈에 띌 만큼 성장하고, 문화예술의 더 근본 뿌리에 해당한다고 할 수 있는 자유로운 정치환경, 민주주의가 이렇게 발전한 나라 봤나? 없다. 그리고 대한민국은 스토리도 많고, 정말 거대한 대륙에 붙어 있는 작은 땅덩어리지만 5천년 동안 독자성을 유지하며 살아왔기 때문에 얼마나 이야깃거리가 많겠나. 그리고 활쏘기, 총쏘기, 골프 이런 손으로 하는 거 너무 잘하지 않나. 이게 대한민국의 힘이다. 앞으로 주목해 달라.' 이런 얘기도 제가 했다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 마그 재단에서 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 개막식 후 열린 영화인과의 대화에서 이창동 감독의 정책 제안을 메모하고 있다. 이번 행사는 서밋에 초청받은 한국 감독 및 배우들과의 간담회로 이창동·정주리 감독, 배우 설경구·전도연·김도연 씨, 김민영 넷플릭스 아시아태평양 지역 콘텐츠 총괄 부사장 등이 참석했다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 마그 재단에서 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 개막식 후 열린 영화인과의 대화에서 정주리 감독과 인사하고 있다. 가운데는 이창동 감독. 이번 행사는 서밋에 초청받은 한국 감독 및 배우들과의 간담회로 이창동·정주리 감독, 배우 설경구·전도연·김도연 씨, 김민영 넷플릭스 아시아태평양 지역 콘텐츠 총괄 부사장 등이 참석했다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 마그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 한국 영화인들과 간담회 후 전도연 배우와 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 마그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 한국 영화인들과 간담회 후 설경구 배우와 기념촬영을 하고 있다. 촬영은 이창동 감독. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령도 거의 동시에 손가락으로 바로 옆 배우 전도연씨를 가리켰다. 전씨는 살짝 난감한 듯 손으로 얼굴을 가렸다. 기념촬영을 안내하던 진행자 안현모씨는 "절대 NG를 내지 않는 우리 대배우 전도연님께서 다시 한 번 외쳐보겠다"고 했다. 이창동 감독과 정주리 감독, 배우 설경구씨와 김도연씨, 김민영 넷플릭스 아시아태평양지역 콘텐츠 총괄 부사장, 그리고 이재명 대통령과 배우 전도연씨는 다시 웃으며 "모두의 K 콘텐츠 파이팅!"을 외쳤다.프랑스 국빈방문 중인 이 대통령은 7일 오후(현지 시각) 생폴드방스에서 영화인들을 만나 한국 영화·영상산업을 주제로 대화를 나눴다. 이 대통령은 "문화가 가지는 힘이 너무 크다"며 "어제도 여러 사람을 만났는데 그분들 상당수가 그 얘기를 하더라. 한국 사람을 보면 갑자기 K-팝이 떠오르고 자기 딸, 조카, 부인, 가족들이 한국을 너무 좋아한다"고 했다. 심지어 그들이 사인도 요청했다면서 "제가 아무 권한도 없지만 생색도 많이 냈다"고 말했다.이 대통령은 전날 5대륙 창작자들과의 비공개 만찬에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 세계적인 배우 조지 클루니와의 일화도 소개했다.이 대통령은 문화예술이야말로 "대한민국이 가진 새로운 잠재력, 그리고 앞으로 우리가 매우 주력해야 될 분야"라고 강조했다. 특히 "독립예술 분야라든지 순수문화 이런 부분들에 대해서는 소재를 발굴하고, 작가를 키우고, 제작·유통을 지원하고, 국제 경쟁이 가능하도록 펀드도 만들어서 함께 투자하고, 투자를 유치하는 이런 일들을 정부 단위에서 이제 본격적으로 해야 된다고 생각한다"고 말했다.이창동 감독은 솔직한 걱정을 토로했다. 그는 "영화산업이든 문화예술 전반에 결처서 K-컬쳐의 미래가 어떤가를 이야기하려면 지금 생태계가 어떤지 돌아볼 수밖에 없다"며 "겉으로는 가장 화려하게, 가장 풍성한 결과를 누리고 있는 것 같은데, 사실 안에는 구조적인 위기가 이미 시작됐다"고 했다. 베니스영화제에 초청받고, 내년 아카데미 출품 예정인 자신의 작품 <가능한 사랑>조차 투자 유치에 어려움이 컸다고 밝혔다.이 감독은 "한국이 프랑스와 오늘 이 행사(뤼미에르 서밋)처럼 문화산업의 양대 축으로 어깨를 나란히 할 정도의 위상을 가졌지만, 그 건강함에 있어서는 프랑스에 못 미친다"며 "구조적으로 진단하고 대책을 만들어내는 게 우리 모두의 과제인 것 같고, 이재명 대통령님 같이 영화산업에 대해서 관심을 가지고 이해를 깊이 하고 계신 대통령이 계실 때 이거를 우리가 해내야 된다"고 호소했다.이 감독은 그 해법으로 영화에 투자하는 민간 자본에 대규모 세제 혜택을 주는 프랑스의 영화지원정책 SOFICA(소피카) 도입을 제안했다. 그는 "프랑스에서 40년 동안 시행해온 정책"이라며 "누군가 1억 원을 영화에 투자하면 5000만 원을 세금 감면시켜주는데, 이게 40년 동안 거의 3500편을 지원했다고 한다"고 했다. 투자 대상도 중저예산 영화, 독립영화, 신인감독 등 산업 생태계의 다양성에 기여하는 방식으로 선정된다고 덧붙였다.이재명 대통령은 이창동 감독이 소피카 정책을 설명하는 동안 메모지에 열심히 기록하며 고개를 끄덕였다. 이후 "제가 돌아가서 바로 체크해보라고 하겠다"며 "결과는 나중에 알려드리겠다"고 말했다. 배우 전도연씨는 "제가 준비했던 생각들은 있었는데, 앞에서 다 말씀해주셔서, 앞으로 기대를 하겠다"며 반겼다. 설경구씨도 "(이번 행사에서 나눈 대화들로) 다 개선이 된 것 같다"며 "아주 좋은 자리여서 기쁘다"고 표현했다.<다음 소희>를 만들었고, 최근 프랑스와 한국, 룩셈부르크 제작사가 합작한 영화 <도라>를 제작한 정주리 감독은 "갈수록 더 상업성을 담보하는 작품이 아니면 투자 받기가 힘들다. 또 제작지원을 통해서 새로운 감독들이 출현하는데 그 감독들이 주류영화에 진입하기 어렵다"고 말했다. 또 AI(인공지능)이 창작자들의 생존위기를 야기하고 있다며 "꼭 한 번 더 자리를 마련해달라"고 요청했다. 이 대통령은 "한번 따로 보자"고 약속했다.