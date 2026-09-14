어떻게 매일 버틸까, 고민할 때 만난 작은 기적

큰사진보기 ▲<나의 완벽한 장례식> 조현선 ⓒ 밀리의서재 관련사진보기

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누군가는 분초를 다투며 뛰고, 다른 누군가는 쉽게 잠들지 못해 밤을 지새우는 곳. 울음이 멈춘 뒤에도 불은 꺼지지 않고, 각자의 이유로 삶과 죽음의 운명을 기다리는 한밤중 종합병원의 밤.어둠이 스며드는 인적 드문 시간이 되면, 그림자 없는 손님(영혼)들이 종합병원 1층 매점에 찾아와 이해할 수 없는 마지막 부탁을 남긴다.다른 사람들이 보지 못하는 영혼을 보고, 그들의 사연을 들어준다는 설정은 영화나 드라마에서 종종 다뤄온 이야기 인지라, 처음 이 책을 펼쳤을 때만 해도 익숙하고 흔한 소재일 것이라고 짐작해 큰 기대를 품지는 않았다.그저 삶을 버텨내는 시간 자체가 고통스럽다는 묵직한 감정이 나를 짓누를 때, 도피처를 찾듯 죽음의 세계를 엿보고 싶었을 뿐이었다. 하지만 나의 섣부른 예상을 깨고, 숨을 쉬고 있다는 것조차 버거워 무기력하게 가라앉던 내게, 조현선 작가의 <나의 완벽한 장례식>이라는 책은 삶과 죽음의 경계를 넘어, 나의 오늘을 일으켜 주는 작은 기적처럼 다가왔다.이 책의 주인공인 '나희'는 대학 등록금을 마련하기 위해 야간 아르바이트를 시작했다가, 밤마다 찾아오는 그림자 없는 손님들의 부탁을 들어주는 안내자 역할을 맡는다. 나희가 돕는 영혼들은 저마다 이승에 남겨둔 미련 때문에 삶과 죽음의 경계를 배회하는 존재다. 그 간절한 소망이 이루어지는 순간, 그 영혼은 언제 그랬냐는 듯 고요히 사라져 버린다.책은 사후세계를 묘사하며 "죽는 순간 뇌리를 사로잡은 집착이 풀리고 나면, 사람들은 평화롭게 이곳을 떠난다"라고 말한다.죽는 순간 마음에 꽉 잡고 있던 단 하나의 기억. 반려묘를 홀로 남기고 온 미용실 아주머니, 치매에 걸린 아내를 혼자 돌보던 공장 사장님, 기댈 곳 없이 세상에 부딪히며 고립되어 가던 고등학생, 딸에게 상처를 주었지만 끝내 미안하다는 말 한마디 하지 못하고 세상을 떠난 엄마. 밤마다 나희를 찾아온 영혼들의 부탁은 사실 이승을 떠나지 못한 자들의 마지막 기억 또는 염원이었다.이러한 등장인물들의 마지막 기억에서 나는 내 삶을 돌아보게 되었다. 나는 현실이 너무 버거워 살고 싶지 않다고 수없이 되뇌면서도, 왜 차마 모든 것을 놓아 버리지 못한 채 꾸역꾸역 오늘을 버티고 있는 것일까. 어쩌면 내 안에도 끝내 평화롭게 풀고 가야 할 단 하나의 집착 혹은 차마 두고 떠나지 못할 만큼 소중한 무언가가 숨죽여 남아 있기 때문은 아닐까. 삶의 고통에 가려져 미처 보지 못했을 뿐, 나를 이승에 단단히 붙잡아 두는 그 미련의 정체를 스스로에게 묻게 되었다.나희의 시선을 따라가다 보면 죽음은 지극히 현실적이고, 갑작스러운 형태로 다가온다. "삶은 활기차고 건강하게 지속되다가도 어느 순간 절벽처럼 꺾어지기도 한다"는 구절처럼, 영원히 계속될 것만 같은 고통스러운 일상도 사실은 언제든 예고 없이 단절될 수 있다. 영원할 것 같은 생의 감각이 절벽처럼 꺾일 수 있다는 그 서늘한 문장은 매일 억지로 삶을 견뎌내던 내게 묘한 자극이 되었다.죽음의 문턱에서조차 가슴에 남게 되는 가장 소중한 무언가를 깨닫고, 남은 삶 동안 그 아쉬움과 미련을 남김없이 해소했을 때, 우리는 비로소 삶과 죽음 모두로부터 온전히 자유로워질 수 있다.작가가 말하고 싶었던 '완벽한 장례식'이란, 화려한 의식이나 절차가 아니라 이처럼 단 한 줌의 아쉬움이나 미련조차 남기지 않고, 홀가분하게 떠날 수 있는 마지막 순간을 의미하는 것이 아니었을까.삶이 고통스러워 펼쳤던 이 책은 내게 "그러니까 살아내라"라는 가장 뜨거운 위로를 건네주었다. 당장 내일 아침 눈을 떴을 때, 내 삶이 눈부시게 행복해지거나, 짓누르던 고통이 마법처럼 사라지지는 않을 것이다.하지만 언젠가 내게도 절벽처럼 꺾이는 순간이 찾아왔을 때, 나를 옭아매던 마지막 미련으로부터 완벽하게 자유로워지기 위해서라도, 나는 오늘을 잘 살아내야 한다. 훗날 맞이할 '나의 완벽한 장례식'을 위해 이 고단한 삶을 기꺼이 견뎌내 볼 것이다.