아이 셋 데리고 29일 해외여행, 계획은 이렇게 시작됐다

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"아이 셋을 데리고 그렇게 오래 여행한다고?"

큰사진보기 ▲아이셋과 함께 하는 3개국 여행기태국에서 호주, 싱가포르 해외자유여행으로 떠나는 29일간의 기록. ⓒ hansongi01 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여행계획의 일부날짜, 장소, 시간, 경비등 촘촘하게 계획했다. ⓒ hansongi01 관련사진보기

큰사진보기 ▲드디어 떠난다.준비만 최소 6개월. 드디어 떠난다. ⓒ hansongi01 관련사진보기

아이 셋과 함께 한 달 가까이 해외여행을 떠난다고 하면 가장 먼저 듣게 되는 말이 있다.한두 번의 해외여행이라면 몰라도 다섯 식구가 29일 동안 세 나라를 여행하는 일은 생각보다 간단하지 않았다. 어디를 갈 것인지 정하는 것부터 항공권과 숙소, 이동 방법, 여행경비까지 챙겨야 할 것이 한두 가지가 아니었다.우리 가족의 여행은 태국에서 시작해 호주를 거쳐 싱가포르에서 끝나는 일정이었다.이번 여행에서 가장 먼저 정한 것은 '어디를 갈까'가 아니라 '어떤 여행을 할까'였다.아이들과 함께하는 만큼 무리하게 많은 관광지를 돌아다니기보다는 한 지역에서 어느 정도 머물면서 천천히 여행하고 싶었다. 그렇게 여행지를 하나씩 연결하다 보니 태국, 호주, 싱가포르 세 나라를 여행하는 일정이 만들어졌다.1월 31일 인천에서 출발해 태국 방콕으로 향하고, 방콕과 푸껫을 여행한 뒤 호주 퍼스로 이동하기로 했다. 퍼스 여행을 마친 뒤에는 싱가포르에서 마지막 며칠을 보내고 2월 28일 한국으로 돌아오는 일정이었다.계산해 보니 무려 29일이었다. 처음부터 '29일 여행을 해야겠다'고 정했던 것은 아니었다. 가고 싶은 곳과 항공편을 하나씩 연결하다 보니 어느새 한 달 가까운 여행이 되어 있었다.가족여행을 계획하면서 가장 현실적으로 다가온 것은 역시 비용이었다.한두 명이라면 항공권 가격 차이가 크지 않게 느껴질 수도 있지만 우리는 다섯 명이다. 1인당 몇 만 원의 차이도 다섯 명이 되면 금액이 크게 달라진다. 그래서 직항 여부와 출도착 시간, 수하물 조건 등을 함께 비교했다.결국 인천에서 방콕으로 갈 때는 타이에어아시아X, 방콕에서 푸켓으로 이동할 때는 타이항공을 선택했다. 이후 푸껫에서 호주 퍼스로 갈 때는 젯스타, 퍼스에서 싱가포르는 싱가포르항공, 마지막 싱가포르에서 인천으로 돌아오는 항공편은 스쿠트를 이용하기로 했다.항공사가 모두 달랐기 때문에 기내수하물과 위탁수하물 기준도 제각각이었다. 여행을 떠나기도 전에 '짐을 얼마나 가져가야 할까'가 중요한 문제가 됐다.아이들과 여행하다 보면 지도에서 가까워 보이는 거리도 실제로는 꽤 멀게 느껴진다.그래서 숙소를 고를 때도 단순히 가격만 비교하지 않았다. 우리가 가려고 하는 장소와 얼마나 가까운지, 주변에서 식사를 해결할 수 있는지, 이동수단을 이용하기 편한지를 함께 살펴봤다.특히 29일 동안 여행하려면 매일 관광지를 꽉 채우는 방식으로는 버티기 어렵다고 생각했다. 하루쯤 일정이 틀어져도 괜찮고, 아이들이 지치면 숙소로 돌아올 수 있는 여행을 하고 싶었다. 그래서 처음부터 일정 사이사이에 여유를 두기로 했다.여행을 준비할 때는 모든 것이 계획대로 흘러갈 것 같았다. 항공편을 예약하고 숙소를 정하고 지도에 가고 싶은 장소를 표시했다. 필요한 준비물도 미리 리스트를 작성해서 챙겼다.하지만 실제 여행은 계획표와 달랐다. 가려고 했다가 가지 못한 곳도 있었고, 별 기대 없이 들렀다가 여행에서 가장 기억에 남은 장소가 된 곳도 있었다. 호주로 이동하는 과정에서는 예상하지 못했던 수하물 문제까지 생겼다. 그때마다 계획을 수정해야 했다.돌이켜보면 그것도 여행이었다.여행을 준비하면서 가장 많이 했던 걱정은 아이들이 한 달 가까운 여행을 잘 견딜 수 있을까 하는 것이었다. 비행기를 여러 번 타야 하고 낯선 음식과 환경에 적응해야 한다. 어른에게도 쉽지 않은 일정이다. 하지만 여행을 모두 마치고 돌아온 지금 생각해 보면 아이들과 함께였기 때문에 볼 수 있었던 풍경도 많았다.관광지만 찾아다녔다면 그냥 지나쳤을 동네 놀이터에 머물기도 했고, 현지 어린이들이 이용하는 공간을 찾아가기도 했다. 예상하지 못했던 순간들이 오히려 오래 기억에 남았다.앞으로 이 연재에서는 1월 31일 인천공항에서 시작해 방콕, 푸켓, 호주 퍼스와 싱가포르를 거쳐 다시 집으로 돌아오기까지 우리 다섯 식구가 보낸 29일을 시간 순서대로 기록해 보려 한다. 좋았던 순간만 골라내지는 않을 생각이다. 길을 헤맨 날도, 아이들이 지쳐 계획을 바꾼 날도, 예상보다 돈이 많이 들었던 순간도 함께 남겨보려고 한다.그렇게 우리 가족의 29일 여행이 시작됐다.