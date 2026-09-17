풍성한 한가위 기다리며 잊지 말아야

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

산내면 낭월리 골령골

- 권덕하

사람들 그림자 오간 자리 응시하다

노을빛에 타 버린 눈 속으로

날아드는 것은 까마귀들뿐인가

그날의 고막과 눈동자

모두 흙이 돼 버린

환청의 여름 골짜기,

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초록빛 살들 만조처럼 차오르고

총소리 비명 소리 다시 우거졌는데

풀과 나무들이 수어로 전하는가

땅속에 묻혀

뼈만 남은 진실을

큰사진보기 ▲풀과 나무의 수어로 전해지는 진실 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <맑은 밤>, 천년의시작, 2023시인_권덕하: 1994년 <화요문학> 동인으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <생강 발가락> <오래> <귀를 꽃이라 부르는 저녁> <맑은 밤>이 있다.어느 마을에 한으로 남은 골짜기가 있다. 오랫동안 묻힌 이야기. 역사의 비극으로 남은 곳. "환청의 여름 골짜기"로 "뼈만 남은 진실"이 살아있는 곳이다. 한국전쟁 당시 대전 산내 골령골은 민간인 학살이 이루어진 곳이다. 1차 민간인 학살은 1950년 6월 28일~7월 17일 대한민국 국군에 의하여, 2차는 9월 25일~ 27일 인민군에 의하여 자행되었다. 학살 희생자는 국민보도연맹원, 빨치산 활동 지역 인근 마을 주민, 피난민, 우익 인사, 군인, 경찰 등 사실상 국민 모두였다. 희생자들은 대부분 시신으로도 집에 가지 못했다. 추석이 얼마 안 남았다. 매해 가묘에 성묘를 하는 사람들이 여전히 많다. 풍성한 한가위를 기다리며 이런 아픔이 있다는 것. 잊지 말아야 한다. 기억해야 한다. (이지호 시인)