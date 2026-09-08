영종구, 복합문화공간 '영종 마을엔' 개소

큰사진보기 ▲운서초등학교 가야금부 학생들의 공연식전 행사인 운서초등학교 국악 오케스트라 가야금부 학생들의 공연으로 신선한 느낌을 주었다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 조각 퍼포먼스영종구 교육계와 지역사회를 대표하는 주요 인사들이 차례로 참여했다. '영종 마을엔'이 단순한 물리적 공간을 넘어, 인공지능(AI) 시대를 맞아 따뜻한 인간다움을 지닌 평생학습 실천가를 키워내고 학생과 주민이 소통하는 열린 플랫폼으로 자리 잡을 것임을 선언했다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을엔 시설물 -다목적 강의실과 커뮤니티 공간160평의 넉넉한 공간에 강의실과 커뮤니티 공간이 갖추어져 있다. 보다 자유로운 평생교육실로서의 기능할 것으로 기대된다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 복지투데이에도 실립니다.

학교와 마을의 경계를 허물고 지역사회 전체를 배움터로 확장하는 복합문화공간 '영종 마을엔'이 지난 7일 문을 열었다.인천 영종구 내 거점형 교육·문화 공간 조성을 기념하는 이번 개소식에는 도성훈 인천광역시 교육감, 최미자 영종구의회 의장을 비롯해 지역 각급 학교 교장, 학부모, 주민자치회 관계자 등 교육·행정계 주요 인사들이 대거 참석했다.식전 행사인 운서초등학교 국악 오케스트라 가야금부 학생들의 공연으로 문을 연 이날 행사는 내빈 소개, 경과 보고, 기념사, 축사 등의 순으로 진행됐다. 경과 보고에 따르면, '영종 마을엔'은 약 160평의 넉넉한 공간에 다목적 강의실과 커뮤니티 공간을 갖춘 소통의 장으로 구축됐다. 학생과 주민이 함께 호흡하며 지역 특수성을 살린 삶의 배움터 역할을 맡게 된다. 인천에서는 선학중학교, 루원중학교 등에 이어 세 번째로 조성된 마을엔 공간이다.도성훈 교육감은 기념사를 통해 "AI 시대를 맞아 기계 문명에 끌려가지 않기 위해 인간이 먼저 생각하고 소통하는 평생학습 실천자가 중요하다"라며, "'영종 마을엔'이 학교와 마을, 주민을 잇는 소통의 장이 되어 우리 아이들이 바르게 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다. 이어 최미자 구의회 의장도 "운서동은 학교가 밀집해 있는 지역인 만큼 이번 '영종 마을엔' 개소가 학생과 주민들에게 큰 선물이 될 것"이라며 환영의 뜻을 전했다.1부 공식 행사에 이어 진행된 식후 행사는 마을 예술가인 바리톤 기진서의 감동적인 축하 공연으로 문을 열었다. 기진서는 안현정 작곡의 '희망의 나라로'를 열창하며 '영종 마을엔'이 앞으로 나아갈 희망찬 미래와 지역 공동체의 성장을 축복했다. 이어 '영종 마을엔'의 핵심 가치와 비전을 상징적으로 완성하는 2부 행사인 '마을 조각 퍼포먼스'가 진행됐다. 퍼포먼스에는 영종구 교육계와 지역사회를 대표하는 주요 인사들이 차례로 참여해 의미를 더했다.참석자들은 이날 완성된 조각 퍼포먼스를 통해 '영종 마을엔'이 단순한 물리적 공간을 넘어, 인공지능(AI) 시대를 맞아 따뜻한 인간다움을 지닌 평생학습 실천가를 키워내고 학생과 주민이 소통하는 열린 플랫폼으로 자리 잡을 것임을 선언했다.행사에 참석한 지역 주민과 교육 관계자들은 '영종 마을엔'이 영종구 아이들과 주민들이 길을 잃지 않고 꿈을 향해 나아갈 수 있는 가장 따뜻한 등대가 되어주기를 한마음으로 기대했다.