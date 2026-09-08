"저를 위해 기도해 주세요"... 떠나는 학생이 남긴 한마디

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큰사진보기 ▲도시의 대학에 진학한 샤키르가 보낸 문자말 없던 샤키르가 새 학교에 입학하고 문자를 보내왔습니다. "저를 위해 기도해 주세요." 샤키르의 문장이 종일 생각과 마음을 붙잡는다. ⓒ 이영민 관련사진보기

"저를 위해 기도해 주세요."

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"축하해요, 샤키르! 새 학교에서 즐겁게 생활하기 바라요!"

"네, 알겠습니다. 저를 위해 기도해 주세요."

큰사진보기 ▲두 번째 학기 학생들과지난 학기에 이어 함께 수업 했던 샤키르(왼쪽에서 두 번째). 유난히 동그랗고 큰 눈이 매력적이었습니다. ⓒ 이영민 관련사진보기

"저를 위해 기도해 주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

9월 7일 월요일 오전. 두 학기 동안 함께 공부했던 샤키르에게서 문자가 왔다. 8월 31일이 종강일이었지만, 9월 1일부터 부산의 한 대학교에서 학위 과정을 시작하는 샤키르는 마지막 두 번의 수업에 결석했다.커다랗고 동그란 눈매가 순진해 보이는 샤키르는 지난 학기 매 수업 졸음과 사투를 벌였다. 큰 눈이 내려오는 눈꺼풀을 이기지 못하고 스르르 실시간으로 감기는 모습이 어찌나 재미있는지, 삐져나오는 웃음을 꾹 참으며 "샤키르" 하고 큰 소리로 이름을 불러주곤 했다. 하루에도 몇 번씩 불리는 샤키르의 이름에 우리 반 학생들은 깔깔 웃었고, 그렇게 우리 반에는 즐거운 추억 하나가 생겼다.두 번째 학기에 다시 만난 샤키르는 더 이상 졸지 않았다. 헤어스타일이 한결 세련돼진 샤키르는 그저 조용히 딴짓을 할 뿐이었다. "샤키르" 하고 더 이상 부를 일도 없었다. 워낙 조용한 샤키르는 있는 듯 없는 듯한 한 학기를 지내고, 조용히 타 지역으로 떠났다.함께 지내는 동안 문자 한 번 보내지 않았던 샤키르가 새 학교에서 두 번째 주를 맞이한 오늘, 문자를 보내왔다. 새 학교에서 수업을 시작했다는 소식과 함께 마지막 두 번의 수업에 참석하지 못한 것에 대한 사과였다.답문을 보내자 곧 다시 문자가 왔다.하던 일을 멈추고 문자를 가만히 들여다보았다. 이슬람교를 믿는 학생들이 종종 사용하는 익숙한 표현일 수도 있는 한 문장이 유독 눈과 마음을 붙들었다. 책을 읽다가도, 아이들 저녁을 준비하다가도 문득문득 샤키르의 문장이 떠올랐다.샤키르 외에도 우리 반 18명의 학생들은 모두 타 지역의 대학교에 입학했다. 충남의 시골에 자리한 우리 학교 어학당에서 두 학기 이상 공부한 학생들이다. 모두 타 지역의 학교를 선택했다.물가가 비싼 한국에 온 방글라데시와 네팔 학생들에게 학비가 더 저렴하면서도 더 큰 도시의 편의시설을 누릴 수 있는 대학을 선택하지 않을 이유는 없었을 것이다.산과 저수지가 있는 자연환경과 넓은 캠퍼스에서 누리던 평화로운 생활도 좋았겠지만, 또 다른 한국을 경험하고 싶은 마음도 컸을 것이다. 내가 속한 학교에는 미안한 마음이지만, 사실 나 역시 학생들에게 더 큰 도시로 가라고 추천하는 편이었다.하지만 학생들이 떠날 도시와 학교가 하나둘 구체화되는 과정을 곁에서 지켜보면서 마음 한편에 걱정이 자라기 시작했다. 학비의 절반에 해당하는 파격적인 장학금을 제공하면서까지 적극적으로 유학생을 유치하는 대학들은 대부분 낯선 이름의 학교들이었다.학교의 인지도도 그렇지만, 두세 개의 영어 트랙 과목만 개설되어 있어 전공 선택의 폭도 매우 좁았다. 일주일에 하루나 이틀에 수업을 몰아놓은 시간표를 보면서 과연 학업이 제대로 이루어질 수 있을까 의문이 들기도 했다.학업보다는 일하고자 하는 욕구와 필요가 높은 학생들에게는 맞춤형 서비스일 수도 있겠지만, 교육 서비스가 그렇게 서로의 필요를 채우며 소비되는 모습을 지켜보는 일은 조금 씁쓸했다.수도권으로 이사 가는 학생들은 먼저 도시로 진출한 친구와 룸메이트가 되는 몇몇 경우를 제외하면 대부분 고시원을 선택했다. 어떻게 집을 구해야 하느냐고 묻는 학생들에게 부동산 앱을 알려주는 것 외에는 도울 방법이 없었다.온라인으로 방을 구하고 사진을 보여주는데, 방의 크기가 이사하는 도시의 크기와 반비례했다. 한껏 들뜬 학생들에게는 '좋네요.'라고 말했지만, 안쓰러움을 지울 수 없었다.학생들은 지난주부터 완전히 다른 한국을 경험하고 있을 것이다. 한정된 작은 마을에 옹기종기 모여 지냈던 지난 반년의 시간과는 전혀 다른 생활일 것이다. 어쩌면 이제야 비로소 본격적인 한국 생활이 시작된 것인지도 모르겠다. 예상되는 어려움에 마냥 축하해줄 수만은 없지만, 젊음과 열정을 무기 삼아 잘 이겨낼 것이라 믿어본다.부디 이들에게 도시의 삶이 너무 팍팍하지 않기를. 차별의 시선보다는 이방인에게 먼저 내미는 따뜻한 손길을 경험하기를. 누군가의 필요를 채우기 위한 노동력으로만 소비되지 않기를. 그리고 언젠가 "선생님, 저는 잘 지내고 있어요"라는 문자 한 번 보내줄 수 있기를 기대해본다.샤키르의 문자가 정들었던 학생들을 떠나보내며 허전했던 나에게, 앞으로 내가 해야 할 일을 알려주는 것 같다.