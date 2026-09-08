남편에게 처음 염색 부탁한 날, 생각지 못한 일이 생겼다

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'언제 이렇게 많아졌지?'

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'이걸 앞으로도 계속 미용실에서 해야 할까.'

큰사진보기 ▲화장대 앞에 꺼내놓은 염색약. 비용을 아끼려 시작한 첫 셀프 염색이었다. ⓒ 백수경 관련사진보기

"그냥 미용실에서 해. 잘못되면 어떡하려고."

"여기 좀 발라줘."

큰사진보기 ▲미용실에 가라며 반대하던 남편이 묵묵히 장갑을 끼고 염색 빗을 든 순간. ⓒ 백수경 관련사진보기

"당신 흰머리가 이렇게 많은 줄 몰랐네."

"매일 보는 나도 몰랐는데, 뭘."

"진짜네. 언제 이렇게 늘었어."

"어때?"

"생각보다 괜찮네."

"아까는 하지 말라며."

"다음에는 더 좋은 염색약 사서 해보자."

"이번엔 내가 해줄게."

처음 흰머리가 보였을 때만 해도 한두 가닥쯤은 뽑으면 그만이라고 생각했다. 그러다 흰머리가 하나둘 늘면서 석 달에 한 번쯤 미용실에 가서 염색을 하기 시작했다. 그때만 잠깐 흰머리를 확인했으니 크게 신경 쓰이지 않았다. 그런데 어느 순간부터 앞머리와 정수리 주변에 흰머리가 눈에 띄게 늘었다. 미용실에서 염색을 하고 한 달쯤 지나면 다시 하얀 머리카락이 올라왔다.거울을 볼 때마다 흰머리가 먼저 눈에 들어왔다.처음에는 미용실에 가면 그만이었다. 하지만 새치가 늘면서 염색하는 간격도 짧아졌고, 그때부터 비용이 눈에 들어오기 시작했다. 뿌리염색 한 번에 5만 원씩, 한 달에 한 번만 해도 1년이면 60만 원에 달했다. 한 번의 비용은 대수롭지 않게 느껴졌는데 1년치로 계산해보니 생각보다 큰돈이었다.결국 염색약 하나를 샀다. 집에서 염색하는 건 해본 적 없는 일이라 나도 자신이 없었다. 색이 얼룩지면 어쩌나 싶었고, 뒷머리는 혼자 바르기도 어려웠다.남편에게 집에서 염색해보겠다고 했더니 남편은 바로 고개를 저었다.그래도 한번 해보기로 했다. 9월 1일, 화장대 앞에 놓인 염색약을 한참 바라보다 결국 손에 들었다. 거울 속 얼굴에서도 세월의 흔적이 보였지만, 요즘은 얼굴보다 머리카락이 먼저 눈에 들어왔다. 마흔을 넘긴 뒤 처음으로 내 머리에 직접 염색약을 바르는 날이었다.뚜껑을 여는 순간 특유의 화학 냄새가 올라왔다. 미용실에서는 늘 누군가가 내 머리를 만져줬지만 이날은 달랐다. 염색약을 준비하고 설명서를 읽은 뒤 남편에게 말했다.조금 전까지 미용실에 가라고 하던 남편은 잠시 망설이다 결국 염색약을 집어 들었다. 내 뒤에 선 남편은 머리카락을 조금씩 나누기 시작했다. 그런데 어느 순간 손이 멈췄다.남편은 머리카락을 들춰보며 흰머리를 찾았고, 나는 거울을 보며 이쪽에도 발라달라, 저쪽에도 발라달라고 계속 주문했다.둘 다 손에 익지 않아 서툴렀지만 이상하게 웃음이 났다. 생각해보니 남편과 이렇게 가까이 앉아 무언가를 함께한 게 참 오랜만이었다. 결혼 초에는 함께 장을 보고 집안일을 나누며 사소한 일에도 서로의 손을 빌렸다. 하지만 아이가 태어나고 시간이 흐르면서 우리의 대화는 학교와 학원, 생활비와 집안일처럼 현실적인 이야기로 채워졌다. 둘만의 시간을 따로 갖는 일도 점점 줄어들었다. 그런데 이날은 달랐다. 남편이 내 머리카락을 한 가닥씩 들춰보고, 나는 거울을 보며 계속 말을 걸었다. 염색약을 바르고 기다리는 동안에도 이런저런 이야기를 나눴다.시간이 지나 머리를 감고 거울 앞에 섰다. 미용실에서 한 것처럼 완벽하지는 않았지만 눈에 거슬리던 흰머리는 제법 가려져 있었다.남편이 한참 머리를 살펴보더니 말했다..그러자 남편이 뜻밖의 말을 했다.처음에는 반대했던 사람이 직접 염색약을 들고 내 머리에 발라주더니, 이제는 다음번을 이야기하고 있었다. 그 모습이 우습기도 하고 내심 뿌듯하기도 했다.사실 시작은 미용실 비용을 아껴보자는 단순한 생각이었다. 하지만 염색을 끝내고 나니 정작 기억에 남은 건 얼마를 아꼈는지가 아니었다. 40대가 되면서 거울 속에서 예전과 달라진 모습을 발견할 때면 조금 서운하다. 흰머리가 늘어난 것도 반갑지 않다. 그래도 이날만큼은 흰머리 덕분에 남편과 오랜만에 마주 앉아 웃으며 시간을 보낼 수 있었다. 미용실에 갔다면 훨씬 편했을 것이다.전문가가 깔끔하게 염색해줬을 테고, 남편에게 염색을 부탁할 일도 없었을 터였다. 하지만 그랬다면 남편의 "언제 이렇게 (흰 머리가) 늘었어"라는 말은 듣지 못했을지도 모른다. 다음번에는 정말 남편 말대로 조금 더 좋은 염색약을 사볼 생각이다. 아마 그때 남편은 예전처럼 "그냥 미용실에서 해"라고 하지는 않을 것 같다.흰머리를 감추려고 시작한 셀프염색이었지만, 그날 우리가 함께 물들인 건 머리카락만은 아니었다.