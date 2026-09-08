경악과 반색, 독일 주의회 선거에 유럽이 두 쪽난 이유

큰사진보기 ▲6일(현지시각) 독일 작센안할트주 선거의 출구조사 결과 발표에 울리히 지크문트 '독일을 위한 대안(AfD)' 후보가 개표 행사 무대 위에서 박수를 치고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 작센안할트 주의회 선거 정당별 득표율. ⓒ 신건호 관련사진보기

극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'이 새로운 역사를 썼다.지난 6일(현지 시각) 열린 독일 작센안할트 주의회 선거에서 AfD는 무려 약 44%의 득표율을 기록하며 제2당 기독교민주연합(CDU)을 약 27%포인트 차로 앞서 압승을 거뒀다. 전후 독일에서 극우 정당이 주의회 제1당을 차지한 것은 2년 전 튀링겐 주의회 선거에 이어 이번이 두 번째다.전국 총선도 아닌 주의회 선거임에도 이번 결과에는 유럽 전역의 시선이 쏠렸다. 유럽의 우익 진영은 AfD의 승리를 자축하며 환호한 반면, 중도 진영에서는 민주주의의 위기를 알리는 신호로 받아들이며 경계의 목소리를 높이고 있다.나치 집권과 전쟁의 경험에 대한 반성 아래, 전후 독일 정치권에는 극우 세력을 권력에서 배제해야 한다는 강한 정치적 규범이 자리 잡았다. AfD를 향한 '방화벽(Brandmauer)' 전략도 이런 합의의 연장선상에 있었다.주의회에서도 AfD의 권력 참여는 철저한 금기였다. 2020년 튀링겐 주총리 선출 당시 토마스 케머리히(자유민주당) 후보가 AfD의 표를 받아 당선되자 전국적인 반발이 쏟아졌고, 결국 사흘 만에 사임하기도 했다. 4년 뒤인 2024년에는 AfD가 튀링겐 주의회에서 제1당을 차지하자 CDU와 자라 바겐크네히트 동맹(BSW), 사회민주당(SPD)이 연정을 꾸려 AfD의 집권을 막았다.하지만 올해 9월 작센안할트 주의회 선거를 앞두고 심상치 않은 기류가 흘렀다. AfD의 지지율은 압도적 1위를 달리며 40%를 넘겼고, 현 주정부 여당인 CDU를 20%포인트 이상 앞섰다. 이미 선거 이전부터 AfD의 승리는 상수로 취급됐고, AfD가 과반을 넘기느냐가 쟁점이 될 정도였다. 그리고 지난 6일 선거에서 AfD가 압승을 거두며 이러한 우려는 현실이 됐다.AfD는 43.8%를 득표해 단독 과반인 42석에 3석 모자란 39석을 차지했다. 특히 주목받는 것은 5석을 얻은 BSW다. BSW는 AfD와의 공식 연정에는 선을 그으면서도 기존 정당들의 '방화벽' 전략을 거부하고, AfD를 포함한 사안별 협력 가능성을 열어두고 있다. 당장 AfD 주도의 주정부가 출마할지는 미지수지만, AfD를 권력에서 엄격히 배제해 온 기존 구도에 균열이 생겼다는 점은 분명하다.만약 AfD가 어떤 형태로든 작센안할트 주정부를 운영하게 된다면, 극우 정당으로서는 전후 최초로 주정부를 장악하게 된다.통상적으로 해외에서 큰 주목을 받지 못하는 주의회 선거임에도 이번 선거 결과에는 큰 관심이 쏟아졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 '트루스소셜'에 작센안할트 주의회 선거 결과를 공유한 한편, 일론 머스크는 알리체 바이델 대표의 게시글에 독일어로 격려의 댓글을 남겼다.유럽의 극우 진영에서도 환영이 이어졌다. 이탈리아의 마테오 살비니 부총리는 "또 다른 유럽은 가능하다"고 밝혔고, 오스트리아 자유당의 헤르베르트 키클 대표는 AfD의 승리 직후 "유권자들이 투표소에서 비민주적인 방화벽을 무너뜨렸다"고 주장했다.반면 중도 진영에서는 우려가 쏟아지고 있다. 프랑스 여당 '르네상스' 대표인 가브리엘 아탈은 SNS를 통해 "심각한 경고 신호"라며 "극우를 막자는 방어선만으로는 더 이상 다수 유권자를 설득할 수 없다"는 분석을 내놓았다. 폴란드 총리 도날트 투스크 역시 "AfD의 승리를 기뻐하는 사람은 바보이거나 반역자"라는 냉소적인 반응을 내놓았다.이러한 주목이 쏠린 데에는 AfD의 승리가 워낙 압도적이었던 점도 있지만, 앞으로 유럽 각국에서 여러 중요한 선거가 예정되어 있기 때문이다. 오는 13일에는 스웨덴 총선이 치러지며, 내년에는 프랑스 대선과 스페인 총선이 예정되어 있다.극우의 부상은 독일의 특수 현상이 아니다. 대선을 7개월가량 앞둔 프랑스에서는 극우 정당 국민연합(RN)의 마린 르펜이 최근 여론조사에서 다른 후보들을 큰 격차로 앞서며 선두를 달리고 있다.총선을 일주일 앞둔 스웨덴에서도 극우 스웨덴민주당(SD)을 포함한 여권이 중도좌파 야권과 오차범위 내 접전을 벌이고 있다. 특히 한때 정치권의 금기 대상으로 여겨졌던 스웨덴민주당은 지난 4년간 신임 공급 협약을 통해 우파 소수정부를 지탱한 데 이어, 이번 총선에서는 선거 결과에 따라 직접 정부에 참여할 가능성까지 거론되고 있다.나치의 역사를 겪은 이웃 나라 오스트리아에서는 극우 자유당(FPÖ)이 40%에 육박하는 지지율로 압도적 1위를 달리고 있다. 자유당은 이미 지난 2024년 총선에서 제1당에 등극했음에도 국민당·사민당·NEOS의 삼자 연정으로 집권에 실패했다. 하지만 자유당의 지지율은 집권 배제 이후 오히려 더 높아졌다. 극우를 정부 밖에 묶어두기 위해 기존 정당들이 연합하는 이른바 '방화벽'이 선거를 거듭할수록 역설적으로 더 높은 벽을 요구받는 셈이다.내년 대선을 앞둔 프랑스에서도 극우 정당을 배제하기 위한 '공화국 전선(Front républicain)' 전략에도 극우 세력이 지지율 선두를 달리고 있다. 이듬해 총선이 예정된 스페인에서도 극우 정당 복스(Vox)가 20%에 육박하는 지지율을 기록하며 세를 넓히고 있다.작센안할트에서 AfD가 실제로 주정부를 구성하느냐와 별개로, 이번 선거는 이미 유럽 정치에 하나의 경고를 남겼다. 지금까지 주변부에 머물렀던 극우 정당이 이제는 '집권을 막을 수 있느냐'를 넘어 '언제, 어떤 방식으로 권력에 참여할 것이냐'를 논하는 단계까지 올라왔기 때문이다.작센안할트의 선택이 독일 동부만의 예외로 남을지, 유럽 정치의 다음 장을 먼저 보여준 사건이 될지는 앞으로 이어질 선거들이 보여줄 전망이다.