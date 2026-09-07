이 대통령, 프랑스에서 '갓'을 말한 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 개막연설을 하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"<킹덤>, <케이팝 데몬 헌터스>라는 영화는 조선의 전통 모자 '갓'이라고 하는 전통 모자를, 또 한국 문화를 전 세계에 알려줬습니다."

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"이러한 특별한 해에 영화의 창시자인 뤼미에르 형제의 이름을 딴 이 서밋 또한 먼 훗날에 영화와 영상산업의 혁신과 성장을 새롭게 이끈 특별한 장으로 반드시 역사에 기록될 것을 믿는다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 개막연설을 하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"영화·영상산업은 인간의 창의성에 기반한 동시에 또 인간의 감성에 맞닿아야 하는, 어느 산업보다도 인간이 중심에 있는 사업이다. 창작 과정에서 인공지능 기술이 인간 중심의 가치 위에서 인간의 성장을 돕기 위해서 사용될 수 있도록 여기 계신 영화·영상산업 관계자 여러분들께서 함께 뜻을 모아주시길 부탁드린다. 대한민국도 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로서 인간과 AI가 조화롭게 공존할 수 있도록 그 책임을 함께 다해가겠다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 7일(현지시간) 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 개막식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

7일 프랑스 생폴드방스, 연단에 선 이재명 대통령이 양손을 머리 옆으로 길게 잡아가는 모양을 만들어가며 말했다.이 대통령은 "이것은 한국의 고유한 독창성을 가진 단단한 콘텐츠가 기술과 산업의 발전과 맞물리면서 이뤄낸 큰 성과"라고 말했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 초청으로 영화·영상산업계 정상회담격인 '제1회 뤼미에르 서밋'에서 공동의장을 맡은 'K-컬쳐' 대한민국의 자부심이 담긴 발언이었다. 그는 기쁜 목소리로 한국과 프랑스가 각각 8000억 원(약 5억 유로)씩 투자하는 '뤼미에르 파트너십'의 출범도 공개했다.이 대통령은 이날 개막 연설에서 "올해 2026년은 세계 영화사에서 각별한 의미가 있다"며 유성영화시대의 개막을 알린 <돈 주앙>과 애니메이션 <아흐메드 왕자의 모험> 개봉 100주년임을 언급했다. 이어 "2026년은 우리 대한민국에게도 매우 특별한 의미가 있다"며 "우리 대한민국 민족 영화의 시작이자 대한민국 영화사에 선구적인 발자취를 남긴 나운규 감독의 영화 <아리랑>이 개봉된 지도 100주년"이라고 소개했다.이 대통령은 "영화와 영상산업은 예술성과 상업성을 갖춘 종합예술로서 예술의 대중화를 앞서 이끌어왔다"며 "국가적 차원에서는 자국의 이미지를 형성하고 소프트 파워를 높이는 중요한 자원이기도 하다"고 강조했다. 이어 "우리 대한민국에서도 영화는 국민들에게 큰 사랑을 받아왔을 뿐만 아니라 최근에는 대한민국을 넘어서 세계인들의 높은 관심을 받고 있기도 하다"며 영화 <기생충>, <버닝> 등을 거론했다.이 대통령은 코로나19 팬데믹 이후 달라진 미디어 생태계, 인공지능(AI)의 발달 등을 얘기하며 "시대 변화에 제대로 대처하지 못하면 분명한 위기"라고 짚었다. 그러나 "능동적으로 대처하면 분명하게 기회이기도 하다"며 "영화·영상산업 리더들이 이 변화를 위기가 아닌 기회로 만드는 지혜를 함께 모을 때다. 이 자리도 그렇게 위기를 기회로 만드는 자리라고 믿는다"고 했다.이 대통령은 '극장의 위기'를 극복하는 첫 번째 방안으로 "좋은 영화들을 더 많이 제작, 유통하고 젊은 세대들의 극장 경험을 늘려주기 위한 노력도 더 많이 기울여봐야 할 것"이라고 말했다. 이어 7월 발표한 '샌프란시스코 인공지능 선언' 중 "인공지능이 더 책임 있고, 또 인간중심적으로 발전하며 그 성과가 모든 사람에게 골고루 기회가 되는 시대를 만들어가야 한다"고 밝힌 대목을 강조하며 '인공지능의 위기'를 해소할 원칙을 제안했다.이 대통령이 그 다음으로 강조한 방안은 "독립영화의 다양성"이었다. 그는 "독립영화는 누구도 부정할 수 없는 영화산업의 미래이자 지속적인 성장동력"이라며 "최근 몇 년 간 이어진 미디어 환경의 변화와 극장의 위기는 독립영화계에게도 위기지만, 다르게 보면 독립영화의 새로운 역할을 발견하는, 또 만들어가는 기회이기도 하다"고 말했다. "과거와 다른 무언가를 기대하는 관객들을 극장으로 이끄는 동력원이 될 수 있다"는 얘기였다.이 대통령은 끝으로 "로컬과 글로벌의 상생과 협력"을 말했다. 그는 "글로벌 OTT의 성장과 확산은 로컬 콘텐츠의 글로벌화라는 새로운 시대를 열었다"면서도 "풀어야 할 숙제도 함께 만들어냈다"고 지적했다. 이어 "대한민국은 국경과 언어의 장벽을 넘어 인류가 공감할 수 있는 로컬 콘텐츠 제작을 선도하는 동시에 로컬과 글로벌의 상생과 공존이 전 세계 영화·영상산업의 제1원칙으로 자리잡을 수 있도록 책임 있는 역할을 다할 것"이라고 했다.이 대통령이 약속한 '대한민국의 역할'은 바로 '뤼미에르 파트너십'이다. 그는 "오늘 이 자리에서 투자협력 이니셔티브의 출범을 알리고자 한다"며 "'뤼미에르 파트너십'으로 명명될 이 협력은 향후 5년 간 대한민국과 프랑스가 영화·영상산업에 각각 5억 유로, 한화로 약 8000억 원을 투자하겠다는 약속을 담고 있다. 이 파트너십이 양자 간의 관계를 넘고 또 세계로 확장되어 새로운 미래를 비추는 빛이 되길 기대한다"고 밝혔다.이 대통령은 "텔레비전이 등장한 1950년대, 얼마나 불안했나. 케이블TV와 비디오가 확산되는 1980년대, '아 영화는 이제 끝났구나' 이렇게 생각됐을 거다. 코로나19 팬데믹 시기, 얼마나 무서웠나"라고 물었다. 그는 "변화의 시기마다 새로운 것이 언제나 기존의 것을 대체할 것이라고 생각했지만 결과는 꼭 그렇지 않다"며 "더 혁신하고 더 창의적인 콘텐츠를 만들어낸다면 우리는 더 큰 번영의 길로 나아가게 될 것이 분명하다"고 말했다.이 대통령은 "상생과 공존의 건강한 생태계를 구축한다면 영화·영상산업의 미래는 더욱 밝아질 것"이라며 "영화·영상산업이 자체의 성장을 넘어 전 세계의 경제발전에 기여하고 또 우리 미래세대에게 꿈과 희망을 주게 되길 바란다"고 했다. 또 "전 세계 50여 개국 200여 명의 리더들이 이렇게 한 자리에 모인 오늘 뤼미에르 서밋이 영화·영상산업이 나아갈 길을 훤히 비추는 빛이 되길 바란다"며 개막 연설을 끝맺었다.이후 이 대통령은 이창동·정주리 감독과 배우 전도연·설경구·김도연씨, 넷플릭스 관계자 등을 만난다. 이창동 감독과 전도연·설경구씨가 함께 작업한 넷플릭스 오리지널 영화 <가능한 사랑>은 이번 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청된 유일한 한국 작품이며 내년 아카데미에 한국 출품작으로 선정된 상태다. <다음 소희>를 만든 정주리 감독은 프랑스와 한국, 룩셈부르크 제작사가 합작하고 김도연씨가 출연하는 영화 <도라>를 제작했다.