26일 서산 해미읍성서 인물극 페스티벌… 최익현·서커스 한무대

큰사진보기 ▲제4회 서산 인물극 페스티벌 ‘와YOU바YOU 공연축제’ 포스터 ⓒ (사)한국연극협회 서산지부 관련사진보기

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충남 서산 해미읍성에서 인물극과 서커스, 마술, 뮤지컬 등을 한 자리에서 만날 수 있는 공연축제가 열린다. '제4회 서산 인물극 페스티벌-와YOU바YOU 공연축제'가 오는 9월 26일 토요일 서산 해미읍성 일원에서 개최된다. 이번 축제에서는 역사적 인물을 소재로 한 인물극 <면암 최익현>을 비롯해 클라운 공연과 마술, 뮤지컬, 버블쇼, 해외 초청공연, 서커스 등이 잇따라 무대에 오른다.본 행사에 앞선 9월 19일에는 사전 홍보공연도 진행된다. 일본에서 활동하는 퍼포머 Cho Kairin이 이날 오후 1시와 오후 4시 30분 두 차례 공연한다. 주최 측은 Cho Kairin을 일본 시즈오카에서 열린 다이도게이 퍼포먼스월드컵 우승 경력을 가진 퍼포머로 소개하고 있다.26일 본 행사에서 선보이는 인물극 <면암 최익현>은 조선 말기의 유학자이자 항일 의병운동과 관련해 알려진 면암 최익현의 삶을 공연예술로 풀어낸 작품이다. 이와 함께 클라운 진의 <벌룬, 여행>, 엘비스매직의 <일루션 마술>, 뮤지컬 <젊음의 행진>, 팀 클라운의 <버블쇼>, 코미디 클라운 서커스 등이 무대에 오른다. 해외 초청 폴댄스 공연과 동춘서커스도 예정돼 있다.프로그램은 인물극뿐 아니라 풍선과 비눗방울을 활용한 공연, 마술, 뮤지컬, 서커스 등 서로 다른 장르로 구성됐다. 어린이 관객이 즐길 수 있는 공연과 성인 관객에게 익숙한 뮤지컬·서커스 프로그램이 함께 편성된 점도 눈에 띈다. 축제가 열리는 해미읍성은 서산의 대표적인 역사문화공간으로, 실내 공연장이 아닌 문화유산 공간에서 인물극과 거리공연, 마술, 서커스 등을 함께 선보인다는 점에서 행사 성격을 분명히 한다.올해로 4회를 맞은 서산 인물극 페스티벌은 인물극을 중심에 두면서도 여러 장르의 공연을 함께 선보이는 방식으로 프로그램을 구성해왔다. 올해 역시 본 행사보다 일주일 앞선 19일 Cho Kairin의 사전공연을 시작으로, 26일에는 <면암 최익현>을 비롯한 본 공연들이 이어진다.제4회 서산 인물극 페스티벌-와YOU바YOU 공연축제는 (사)한국연극협회 서산지부가 주최하고 서산 인물극페스티벌 집행위원회가 주관한다. 충청남도와 서산시가 후원한다.