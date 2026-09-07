여주시의회 제83회 정례회 개회... 시정 전반 '송곳 점검'

큰사진보기 ▲경기 여주시의회가 7일부터 29일까지 23일간의 일정으로 제83회 제1차 정례회를 열고 행정사무감사와 조례안 등 주요 안건 심의에 들어갔다. ⓒ 여주시의회 관련사진보기

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경기 여주시의회가 7일부터 29일까지 23일간의 일정으로 제83회 제1차 정례회를 열고 행정사무감사와 조례안 등 주요 안건 심의에 들어갔다.이번 정례회에서는 의원발의 조례안 6건과 규칙안 3건, 집행부 제출 조례안 19건, 동의안 5건, 의견청취 1건 등 모두 43건의 안건을 다룬다.시의회는 사회복지와 도시계획, 안전, 행정 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 안건을 심사할 예정이다.특히 오는 15일부터 23일까지 진행되는 행정사무감사가 이번 정례회의 핵심 일정이다. 시의회는 여주시가 추진한 주요 정책과 사업, 행정 전반을 점검하고 문제점과 개선 방안을 살펴볼 계획이다.박두형 의장은 개회사를 통해 "모든 안건 하나하나가 시민의 살림살이와 직결된 안건인 만큼 시민의 눈높이에서 보다 면밀하고 책임 있는 심사가 이루어지도록 하겠다"고 밝혔다.이어 행정사무감사와 관련해 "잘못을 들추어내는 자리가 아니라 개선할 점을 찾고 더 나은 대안을 제시하는 자리가 되어야 한다"며 "질타나 비난보다는 건설적인 대안 제시에 방점을 두어야 할 것"이라고 강조했다.한편 여주시의회는 시민의 의정 참여를 확대하기 위해 '일일 명예의장 제도'를 운영하고 있다. 이번 정례회 제1차 본회의에서는 이홍균 가남읍 이장협의회장이 15번째 일일 명예의장으로 위촉돼 본회의를 참관하고 의정활동을 체험했다.시민들은 여주시의회 홈페이지나 방문을 통해 본회의 방청을 신청할 수 있으며, 의회 홈페이지를 통해 회의 실시간 생중계도 시청할 수 있다.