여주시, 결혼이민자 '출장 통역사'로 나선다… 7개 언어 지원

큰사진보기 ▲경기 여주시가 결혼이민자의 언어 능력과 전문성을 실제 활동 경험으로 연결하면서 다문화·외국인 가족의 공공·의료기관 이용을 돕는 출장 통역 서비스를 시작한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 결혼이민자의 언어 능력과 전문성을 실제 활동 경험으로 연결하면서 다문화·외국인 가족의 공공·의료기관 이용을 돕는 출장 통역 서비스를 시작한다.여주시가족센터는 결혼이민자를 통역사로 활용하는 '결혼이민자 출장 통역 서비스'를 2026년 시범사업으로 운영한다고 밝혔다.이번 사업에는 경기도와 여주시가 지원한 취업준비교육을 통해 통·번역 관련 자격증을 취득한 결혼이민자들이 참여한다.통역사들은 여주지역 공공기관과 의료기관 등을 이용하는 다문화가족과 외국인 가족에게 현장 통역 서비스를 제공한다.특히 자격증 취득에 그치지 않고 실제 현장에서 통역 경험을 쌓도록 해 결혼이민자의 전문성을 향후 취업과 사회활동으로 연결하는 데 초점을 맞췄다.언어 장벽으로 병원이나 공공기관 이용에 어려움을 겪는 다문화·외국인 가족에게는 지역사회 정착을 돕는 생활밀착형 서비스가 될 것으로 센터는 기대하고 있다.지원 언어는 캄보디아어와 우즈벡어, 러시아어, 중국어, 태국어, 베트남어, 대만어 등 모두 7개 언어다.서비스는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있으며 하루 최대 3시간까지 지원한다.이용을 원하는 다문화가족과 외국인 가족은 이용 예정일 최소 3일 전까지 여주시가족센터를 방문해 신청서를 작성하면 된다. 별도의 차량 운행은 지원하지 않으며 예산이 소진되면 사업이 조기에 종료될 수 있다.박지현 여주시가족센터장은 "이번 사업을 통해 결혼이민자들이 자신의 언어 능력과 전문성을 활용해 지역사회에 기여하고 활동 경험을 쌓을 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 결혼이민자의 역량을 취업과 다양한 활동으로 연결할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.