이천 '배달특급' 제대로 터졌다… 거래액 135%·주문 123% 급증

큰사진보기 ▲이천시는 올해 상반기 배달특급 총 거래액이 약 26억3300만원으로 전년 동기 대비 135% 증가했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 이천시 공공배달앱 '배달특급'의 올해 상반기 거래액이 지난해 같은 기간보다 135% 증가하며 26억원을 넘어섰다. 배달비 3000원 상시 지원과 이천사랑지역화폐 20% 캐시백을 결합한 소비자 혜택 확대가 주문 증가로 이어진 것으로 시는 분석했다.이천시는 올해 상반기 배달특급 총 거래액이 약 26억3300만원으로 전년 동기 대비 135% 증가했다고 밝혔다.같은 기간 주문 건수도 8만4676건으로 지난해보다 123% 늘어 역대 최대 실적을 기록했다. 시는 거래액 증가의 주요 요인으로 소비자 혜택 확대를 꼽았다.지난해 하반기 도입한 '배달비 3000원 지원' 프로모션을 올해부터 연중 상시 지원으로 확대했다. 횟수 제한 없이 배달비 3000원을 지원하는 방식이다.여기에 이천사랑지역화폐와 연계한 캐시백 혜택도 강화했다. 시는 기존 10%였던 소비지원금 캐시백을 지난 4월 '2026 이천시 경기 활성화 페스타'를 기점으로 20%까지 높였다. 이에 따라 올해 상반기 배달특급에서 지역화폐로 결제한 비중은 약 70%까지 상승했다.시는 지역화폐 사용 확대가 소비자의 혜택을 늘리는 동시에 지역 내 소비를 유도해 자금의 역외 유출을 줄이는 효과도 거둔 것으로 보고 있다.거래액 증가에 따른 소상공인과 소비자의 비용 절감 효과도 나타났다. 배달특급은 가맹점에 1%의 중개수수료를 적용하고 있다. 이천시는 이를 통해 올해 상반기 가맹점들이 약 1억9500만원의 수수료를 절감한 것으로 추산했다.소비자 역시 배달비 할인 등을 통해 약 2억9000만원의 부담을 던 것으로 집계됐다.시는 하반기에도 배달특급과 지역화폐를 연계한 지원을 이어가면서 이용자 확대와 골목상권 활성화를 추진할 방침이다.시 관계자는 "민간 배달 플랫폼의 높은 수수료로 인한 소상공인의 비용 증가와 시민들의 외식 물가 부담을 덜기 위해 추진한 혜택 개편이 가시적인 성과로 나타났다"며 "하반기에도 상생과 협력을 바탕으로 골목상권을 살리는 착한 소비 문화가 더욱 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.