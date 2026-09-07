하남시 GRDP 경기도 24위... 이현재 시장, 유럽서 돌파구 찾는다

큰사진보기 ▲하남시는 이현재 시장과 경제·문화·도시정책 분야 실무진이 지난 8월 31일부터 9월 5일까지 덴마크 코펜하겐과 독일 함부르크·프랑크푸르트를 방문해 도시 발전 전략을 벤치마킹했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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1인당 지역내총생산(GRDP)이 경기도 24위에 머물고 있는 하남시가 기업 유치와 문화·관광 랜드마크 조성을 통한 도시 경쟁력 강화에 나선다. 이를 위해 코펜하겐과 함부르크, 프랑크푸르트 등 유럽 주요 도시의 성공 사례를 교산신도시 자족용지와 K-컬처 복합콤플렉스 등 하남의 주요 개발사업에 접목한다는 구상이다.하남시는 이현재 시장과 경제·문화·도시정책 분야 실무진이 지난 8월 31일부터 9월 5일까지 덴마크 코펜하겐과 독일 함부르크·프랑크푸르트를 방문해 도시 발전 전략을 벤치마킹했다고 밝혔다.이번 방문은 하남시의 상대적으로 낮은 지역 경제력을 끌어올릴 방안을 찾는 데 초점이 맞춰졌다. 시에 따르면 하남의 1인당 GRDP는 2900만원으로 경기도 내 24위 수준이다.시는 주거환경 개선만으로는 도시의 지속적인 성장을 담보하기 어렵다고 보고, 기업과 일자리를 유치하면서 문화·관광 경쟁력까지 확보한 유럽 도시들의 성장 과정에 주목했다.첫 방문지인 코펜하겐에서는 좋은 정주환경과 기업 유치가 서로 연결되는 도시 성장 구조를 살펴봤다.코펜하겐에는 글로벌 해운기업 머스크와 제약기업 노보노디스크 등이 자리 잡고 있다. 하남시는 쾌적한 도시환경과 높은 수준의 행정서비스가 사람과 기업을 유치하고, 기업 성장이 다시 도시의 경제력을 높이는 선순환 구조에 주목했다.함부르크에서는 쇠퇴한 항만·조선업 공간을 새로운 성장거점으로 바꾼 하펜시티를 살펴봤다. 하펜시티는 약 25년에 걸쳐 옛 항만 일대를 주거·업무·상업·문화 기능이 결합된 공간으로 재편한 장기 도시개발사업이다. 시에 따르면 약 38만평에 8000세대 규모의 주거공간을 조성하고 4만개의 일자리를 창출했다.세계적인 공연장으로 자리 잡은 엘프필하모니도 하남시가 주목한 사례다. 시는 한강과 K-컬처 등 하남이 보유한 자산을 활용해 외부 방문객을 끌어들일 수 있는 대표적인 문화·관광 랜드마크가 필요하다고 판단했다.프랑크푸르트에서는 대규모 문화·스포츠 시설의 활용도를 높이는 운영 방식에 초점을 맞췄다. 메세 프랑크푸르트는 연간 250건 이상의 행사를 개최해 방문객의 소비를 숙박과 음식점, 교통 등 지역경제 전반으로 연결하고 있다.약 6만명을 수용하는 도이체방크 파크 역시 축구 경기뿐 아니라 비시즌에는 콘서트장으로 활용되고 있다. 시에 따르면 5월부터 8월까지 17차례 콘서트를 개최하는 등 대형 시설을 연중 활용하고 있다.하남시는 향후 대규모 공연장이나 문화시설을 조성할 경우 특정 용도에 국한하지 않고 스포츠와 공연, 각종 행사를 연계하는 복합 운영전략이 필요하다고 보고 있다.하남시는 이번 유럽 방문에서 ▲기업이 성장할 수 있는 환경 조성과 우량기업 유치 ▲기존 공간과 지역 자산을 활용한 랜드마크 조성 ▲장기간에 걸친 도시개발의 일관성 있는 추진 ▲기존 산업·역사·공간을 새로운 도시 경쟁력으로 전환하는 전략 등을 주요 시사점으로 꼽았다.이를 교산신도시 자족용지를 활용한 우량기업 유치와 K-컬처 복합콤플렉스 등 하남시가 추진하는 주요 사업에 접목한다는 계획이다.한강 주변의 자연환경과 문화 콘텐츠를 활용한 국가정원 등 도시 랜드마크 구상도 함께 추진한다.이현재 시장은 "이번 벤치마킹에서 확인한 사례를 그대로 따라 하는 것이 아니라 하남이 가진 도시 여건과 자산에 맞게 적용해 나갈 방침"이라며 "한강 주변에 K-컬처 복합콤플렉스와 국가정원 등 하남만의 자산을 살려 살기 좋은 환경과 도시 랜드마크를 조성하고, 우량기업 유치와 장기 계획을 흔들림 없이 추진하겠다"고 말했다.하남시는 이번 방문에서 접촉한 코펜하겐시와 BLOX, 하펜시티, 엘프필하모니, 메세 프랑크푸르트, 도이체방크 파크 등과 교류를 이어가며 관련 정책과 운영 경험을 시 정책에 활용할 계획이다.