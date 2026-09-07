성남 청년기본소득 통과됐지만... 신상진 '재의'·경기도 '지원 축소'

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3년 만에 청년기본소득 조례안이 성남시의회 문턱을 넘었다. 하지만 다시 지급되기까지 넘어야 할 문턱은 더 높아졌다.성남시의회가 더불어민주당 주도로 '청년기본소득 지급 조례안'을 통과시켰지만, 성남시가 즉각 재의 요구 방침을 밝힌 데 이어 경기도까지 도비 지원 비율을 대폭 낮추겠다고 통보했다.조례는 통과됐지만 재의결에 필요한 의석은 부족하고, 재정 부담은 오히려 커졌다. 3년 만에 다시 불붙은 성남 청년기본소득을 둘러싼 논쟁이 '정책 부활'보다 시의회와 집행부의 정면충돌로 향하는 모양새다.성남시의회는 7일 임시회 본회의에서 윤혜선 민주당 의원이 대표 발의한 '성남시 청년기본소득 지급 조례안'을 가결했다.표결 결과는 찬성 18표, 반대 14표. 의석수 그대로 갈렸다. 전체 32석 가운데 민주당 의원 18명은 모두 찬성했고 국민의힘 의원 14명은 전원 반대했다.조례안은 성남시에 거주하는 24세 청년에게 분기별 25만원, 연간 최대 100만원을 지역화폐로 지급하는 내용을 담고 있다.문제는 본회의 통과가 사업 재개를 의미하지 않는다는 점이다. 성남시는 조례안 가결 직후 재의를 요구하겠다는 방침을 밝혔다. 지방자치법에 따라 시장은 조례안을 이송받은 날부터 20일 이내에 시의회에 다시 심의해 달라고 요구할 수 있다.신상진 시장이 재의를 요구하면 상황은 달라진다. 재의된 조례안이 다시 통과하려면 재적의원 과반수가 출석하고 출석의원 3분의 2 이상이 찬성해야 한다. 32명 전원이 출석한다고 가정하면 22표가 필요하다.현재 민주당 의석은 18석이다. 이번 표결처럼 여야 의원 전원이 당론에 따라 표를 던질 경우 민주당 단독으로는 4표가 부족하다. 결국 국민의힘에서 이탈표가 나오지 않는 한 조례안 재의결은 쉽지 않은 구조다.재의 시점도 변수다. 지방자치법 시행령에 따르면 의회는 재의요구서가 도착한 날부터 10일 이내에 본회의에 상정해 재의에 부쳐야 한다. 다만 폐회나 휴회 기간은 이 기간에 포함되지 않는다.올해 남은 성남시의회 회기는 10월 제1차 정례회와 11월 제2차 정례회다. 재의결 가능성이 낮은 민주당이 언제 안건을 처리할지도 향후 쟁점이 될 전망이다.조례안이 통과된 이날 또 하나의 변수가 생겼다. 경기도가 내년도 청년기본소득 사업의 재원 분담 비율을 기존 도비 70%·시비 30%에서 도비 30%·시비 70%로 변경하겠다는 방침을 성남시에 통보한 것이다. 비율이 사실상 뒤집히면서 성남시가 부담해야 할 예산은 크게 늘어나게 됐다.성남시는 내년도 청년기본소득 총사업비를 연간 약 85억원으로 추산하고 있다. 변경된 분담률을 적용하면 이 가운데 약 60억 원을 성남시가 부담해야 한다. 청년기본소득 재개 여부를 둘러싼 논쟁이 '정책의 필요성'을 넘어 '누가 얼마나 부담할 것인가'라는 재정 문제로까지 확대된 셈이다.신상진 시장은 청년기본소득을 재개하는 대신 청년에게 필요한 분야를 선별해 지원해야 한다는 입장이다. 신 시장은 "한정된 재원을 일률적으로 지원하기보다 일자리·주거·복지·교육 등 청년들이 실제 필요로 하는 분야에 집중해 스스로 성장하고 자립할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.반면 민주당은 이번 조례안을 당 소속 의원 18명 전원 찬성으로 통과시키면서 청년기본소득 재개 의지를 분명히 했다.결국 성남 청년기본소득을 둘러싼 쟁점은 세 갈래다. 청년에게 일정 금액을 보편적으로 지급할 것인지, 시장의 재의 요구를 시의회가 다시 넘어설 수 있을지, 그리고 늘어난 시비 부담을 감수하면서 사업을 추진할 것인지다.현재 경기도 31개 시·군 가운데 청년기본소득을 지급하지 않는 곳은 성남시와 고양시 두 곳이다.