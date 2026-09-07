국회 간 최현덕 "GTX·지하철 연장, 국가계획에 반영해 달라"

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 국회를 찾아 GTX 신규 노선의 남양주 연결과 지하철 3·6·8호선 연장, 노인 장기요양급여의 국가책임 강화 등 지역 핵심 현안에 대한 지원을 요청했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장이 국회를 찾아 GTX 신규 노선의 남양주 연결과 지하철 3·6·8호선 연장, 노인 장기요양급여의 국가책임 강화 등 지역 핵심 현안에 대한 지원을 요청했다. 정부가 추진하는 미래대응기금 신설에 따른 보통교부세 감소 문제도 제기하며 기초지방자치단체의 재정 부담 완화를 요구했다.남양주시는 최 시장이 7일 국회를 방문해 권칠승 더불어민주당 정책위의장을 만나 교통·복지·규제개선 등을 담은 정책건의서를 전달했다고 밝혔다.정책건의서에는 ▲노인 장기요양 재가·시설급여 국가사무 전환 ▲제5차 국가철도망구축계획 및 대도시권 광역교통시행계획 반영 ▲개발제한구역 내 농작업 편의시설 및 체험·치유농장 부대시설 기준 완화 등 5대 핵심 현안이 담겼다.교통 분야에서는 대규모 택지개발에 따른 교통수요 증가에 대응하기 위한 광역교통망 확충을 집중적으로 건의했다.최 시장은 GTX 신규 노선인 D·E·F·G 노선의 남양주 연결과 지하철 3·6·8호선 연장 사업이 제5차 국가철도망구축계획과 대도시권 광역교통시행계획 등 국가계획에 반영될 수 있도록 당 차원의 협조를 요청했다.남양주에서 대규모 택지개발이 진행되고 있는 만큼 인구 유입에 앞서 광역교통 인프라를 확보해야 한다는 취지다.복지 분야에서는 노인 장기요양 재가·시설급여에 대한 지방자치단체의 재정 부담 문제를 제기했다.현재 의료급여수급권자가 장기요양급여 대상자로 전환될 경우 지방자치단체가 관련 비용을 부담하는 구조를 개선해 국가사무로 전환하거나 국비 지원을 확대해 달라고 건의했다.개발제한구역 규제 완화도 요구했다. 농작업 편의시설과 체험·치유농장 부대시설 설치 기준을 현실에 맞게 조정해 개발제한구역 내 농업인들이 겪는 불편을 줄여야 한다는 입장이다.지방재정 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 최 시장은 이날 최대호 안양시장(경기도시장군수협의회장) 등과 함께 미래대응기금 신설에 따른 보통교부세 감소 우려와 지방재정 자율권 확대 방안을 논의했다.남양주시에 따르면 2027년도 정부 예산안대로 내국세 증가분을 기금으로 전출할 경우 당초 예상보다 보통교부세가 줄어들면서 기초지자체의 재정 여력이 위축될 수 있다는 것이다.최 시장은 "급증하는 복지 수요와 대규모 교통 인프라 확충은 기초지자체의 제한된 재원만으로 감당하기 어려운 과제"라며 "미래대응기금 신설로 교부세마저 줄어들 경우 지방재정의 부담이 더욱 가중될 수밖에 없다"고 말했다.이어 "당 차원에서 남양주시 건의 사항을 적극 검토해 진정한 자치분권과 지역 균형발전을 이끌어 달라"고 요청했다.