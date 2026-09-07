용인시 독감 무료접종 대상 확대... 올해부터 14세도 '무료'

큰사진보기 ▲용인특례시가 겨울철 호흡기 감염병 유행에 대비해 오는 21일부터 인플루엔자(독감) 무료 예방접종을 시작한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시가 겨울철 호흡기 감염병 유행에 대비해 오는 21일부터 인플루엔자(독감) 무료 예방접종을 시작한다. 특히 올해부터 어린이 무료접종 대상이 기존 13세에서 14세까지 확대돼 2012년생도 무료로 접종받을 수 있다.용인시는 인플루엔자와 코로나19 무료 예방접종을 대상자별 일정에 따라 순차적으로 실시한다고 7일 밝혔다.인플루엔자 국가 예방접종 기간은 오는 21일부터 2027년 4월 30일까지다.접종 시작일은 대상별로 다르다. 2회 접종 대상 어린이와 임신부는 9월 21일부터, 1회 접종 대상 어린이는 9월 28일부터 접종할 수 있다.고령층은 75세 이상이 10월 12일부터 가장 먼저 접종을 시작한다. 이어 70~74세는 10월 15일, 65~69세는 10월 19일부터 접종받을 수 있다.용인시는 국가 예방접종 대상에 포함되지 않는 일부 시민에 대해서도 시비를 투입해 독감 무료접종을 지원한다.지원 대상은 60~64세 시민과 15~59세 의료급여수급자·장애인, 출산 후 6개월 미만 산모 등이며 접종은 10월 26일부터 시작한다.코로나19 예방접종은 10월 12일부터 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자, 65세 이상을 대상으로 순차적으로 진행된다.특히 65세 이상에게는 인플루엔자와 코로나19 백신을 동시에 접종할 것을 권고하고 있다.국가 예방접종 대상자는 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관에서 접종받을 수 있다. 접종 가능 의료기관은 용인시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.시 관계자는 "인플루엔자와 코로나19는 겨울철 유행 가능성이 높은 호흡기 감염병인 만큼 예방접종을 통한 예방이 중요하다"며 "특히 이번 절기부터 인플루엔자 접종 대상이 14세까지 확대된 만큼 대상자는 접종 일정을 확인해 예방접종을 받길 바란다"고 말했다.