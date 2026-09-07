이란 외무부, 한국어로 "침략 지지하면 심각한 결과 초래"

큰사진보기 ▲에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 7일 X에 올린 글. 한국어로 올렸다. ⓒ @IRIMFA_SPOX 관련사진보기

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한국 정부가 호르무즈 해협에 파병하라는 미국의 요구에 응할지 고심하는 가운데, 이란 외교부가 '미국의 침략 전쟁을 지지하면 심각한 결과를 초래할 것'이라고 경고했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 7일 X에 "이란과 대한민국의 관계는 64년이 넘는 역사를 지니고 있으며, 양국 관계는 줄곧 상호 존중을 바탕으로 발전해 왔습니다"라며 "이란은 대한민국과의 우호 관계를 매우 중요하게 여기고 있습니다"라고 썼다.바가이 대변인은 이어 "그러나 현재 이란 국민이 미국의 침략적 행위에 맞서 자위하고 있으며, 여성과 어린이를 상대로 한 미국의 전쟁범죄에 단호히 대응하고 있는 상황"이라며 "다른 국가가 페르시아만과 호르무즈 해협에서 군사적으로 주둔하거나 작전에 참여하는 것은 침략 행위의 당사자를 직접적으로 지지하는 것으로 간주될 수밖에 없으며, 심각한 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.그는 "주권과 책임을 가진 어떠한 국가도 미국의 압력과 협박에 굴복하여 위대한 이란 국민을 상대로 한 침략 행위와 끔찍한 범죄의 공모에 가담해서는 안 됩니다"라고 올렸다.바가이 대변인은 외국 군 부대의 '군사 주둔'과 '작전 참여'는 미국을 "직접적으로 지지"하는 것으로 간주된다고 했는데, 한국의 파병 방안으로 거론되는 '비전투원 파병' 역시 미군을 지원하는 것이어서 이란으로선 용납할 수 없다는 입장을 분명히 한 것으로 풀이된다.평소 X에 올리는 글을 주로 영어로 작성해온 바가이 대변인은 이 글은 한국어로 올렸다. 동시에 군함이 해협을 항해하는 장면에 "위험한 선택에는 대가가 따릅니다"라고 한국어로 적힌 사진도 게시했다. 한국을 향한 메시지라는 점을 분명히 한 것이다.