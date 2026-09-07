예산군 숏폼, 전국서 통했다

큰사진보기 ▲영화 '살목지'를 패러디해 광시한우를 홍보한 숏폼 영상의 한 장면. ⓒ 예산군 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군 홍보팀 직원들이 직접 출연해 춤과 노래를 선보이는 ‘트라이홍보-hongbo is…’ 영상의 한 장면. ⓒ 예산군 유튜브 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲자칫 경직되기 쉬운 군정 홍보에 재미를 더한 영상을 유튜브·인스타그램·카카오스토리 등 뉴미디어를 통해 선보이면서 전국적인 관심을 끌고 있는 예산군청 홍보팀 직원들. 앞줄 오른쪽부터 시계 방향으로 양정령 팀장, 이진주·고병재·서용원·최예은·박민아·장윤수 주무관. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군 유튜브 채널에 직원들이 직접 만든 다양한 숏폼 콘텐츠가 소개돼 있다. ⓒ 예산군 유튜브 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군 홍보팀이 딱딱하게 느껴질 수 있는 군정 홍보에 유행하는 밈과 짧은 호흡의 웃음을 입혀 온라인에서 주목받고 있다. 전문 배우나 제작업체에 의존하지 않고 직원들이 기획부터 출연, 촬영, 편집까지 직접 제작한 숏폼 영상이 지역의 경계를 넘어 전국 이용자들의 '알고리즘'을 타고 있다.홍보팀은 유튜브와 인스타그램, 페이스북, 카카오스토리 등 여러 뉴미디어 플랫폼에 1분 안팎의 짧은 영상을 선보이고 있다. 같은 영상도 페이스북에서는 지역 주민에게, 인스타그램에서는 젊은 층과 전국 이용자에게 주로 닿는 등 플랫폼별 반응이 다른 점을 고려해 콘텐츠를 배포한다.홍보 소재는 홍보팀이 주간업무계획을 살펴 발굴하거나 해당 부서의 요청을 받아 정한다. 황새축제나 여름 물놀이처럼 시기가 뚜렷한 행사부터 관광지, 농특산물, 군민이 알아야 할 생활정보까지 긴 설명 대신 핵심 장면과 한마디로 압축한다.제작 방식은 '직접'이라는 말로 요약된다. 콘텐츠 제작을 맡은 최예은 주무관이 인스타그램 등에서 유행하는 밈과 챌린지를 살펴 아이디어를 짜고, 팀원들이 관련 부서와 촬영 일정을 조율한다. 출연자는 유명인이나 전문 배우가 아닌 군청과 사업부서 직원들이다. 촬영한 화면도 직원이 직접 다듬는다. 카메라 앞의 어색함과 실수까지 편집과 자막을 거치면 친근한 웃음으로 바뀐다.대표 사례는 영화 <살목지>를 패러디한 '예산군 광시면에 살목지 있는 거 아세요?'다. 공포영화 분위기로 시작해 광시한우로 반전하는 이 영상은 지난 4월 공개 뒤 큰 관심을 모았다. 9월 4일 오전 현재 유튜브 조회수는 1만9100여회다. 홍보팀에 따르면 인스타그램에서는 조회수 80만회를 넘겼다. 같은 콘텐츠라도 플랫폼에 따라 확산 규모가 크게 달라질 수 있다는 점을 보여준다.7월 21일 공개한 '예산' 영상은 또 다른 기록을 만들었다. 그룹 에이티즈 멤버 최산의 'BAD' 챌린지 밈을 '예산'의 '산'과 연결하고, 인공지능(AI)으로 구현한 군 캐릭터 '예돌이'를 등장시켰다.짧고 직관적인 말장난과 유행 코드를 결합한 결과 유튜브에서 9월 4일 오전 현재 31만3700여회를 기록했다. 평소 자체 제작 영상이 수천회 안팎의 조회수에 머무는 점을 고려하면 눈에 띄는 성과다.유튜브 갈무리 지역 방송도 이들의 활동을 조명했다. 대전MBC 생활정보 프로그램 <오늘M>은 지난 8월 20일 '대충봐도 꿀잼, 이거봤슈?' 코너에서 '트라이홍보-hongbo is…' 영상을 소개했다. 방송은 영상 속 인물들이 전문 배우나 가수가 아닌 예산군 홍보팀 직원이라는 점을 전하며, 직접 춤과 노래를 선보인 장면을 소개했다.온라인 반응은 외부 협업으로도 이어졌다. 홍보팀에 따르면 '살목지' 영상에 출연한 직원들을 눈여겨본 중앙선거관리위원회 위탁 광고업체가 투표 참여 독려 챌린지 출연을 요청했다.농협중앙회 관련 영상에도 예산군 직원들이 참여했다. 군이 일방적으로 정보를 전달하는 데서 벗어나 직원들의 얼굴과 개성을 하나의 홍보 자산으로 만든 결과다.촬영 현장에는 어려움도 따른다. 행사와 정책의 적기를 놓치지 않으려면 부서별 일정을 미리 파악해야 하고, 카메라 앞에 서기를 부담스러워하는 직원들을 설득하는 일도 쉽지 않다.홍보팀 관계자는 "직원들이 촬영에 나서면 정말 열심히 해준다"며 "춤이 자연스러워 보인 건 편집을 잘한 덕"이라고 웃었다.성과가 특정 직원의 감각과 편집 역량에 크게 기대고 있다는 점은 앞으로 풀어야 할 과제다. 부서별 소재를 제때 공유하는 체계와 안정적인 제작 여건이 뒷받침돼야 일회성 화제를 넘어 지속 가능한 군정 홍보로 이어질 수 있다.홍보팀은 추석을 앞두고 예산사과 판매를 알리는 새 영상도 준비하고 있다.딱딱한 설명 대신 유행을 읽고, 유명인 대신 지역 공무원이 카메라 앞에 선다. 예산군 홍보팀의 숏폼은 군정 홍보가 정보 전달에만 머물지 않고 웃음과 공감으로 주민과 만날 수 있음을 보여주고 있다.