양경규 정의당 대표, 첫 지역 방문 서산…"진보정당 통합·원내 복귀"

큰사진보기 ▲정의당 서산태안위원회에 따르면 지난 2일 제9기 대표로 취임한 양경규 대표는 6일 서산에서 지역 당원들과 간담회를 열었다. ⓒ 정의당 서산태안위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

양경규 정의당 신임 대표가 취임 후 첫 지역 방문지로 충남 서산을 찾아 진보정당 통합과 2028년 총선 원내 복귀 의지를 밝혔다. 지역 당원들과의 만남을 통해 약화된 조직을 추스르고 진보정치의 기반을 다시 다지겠다는 구상이다.정의당 서산태안위원회에 따르면 지난 2일 제9기 대표로 취임한 양 대표는 6일 서산에서 지역 당원들과 간담회를 열었다. 신현웅 충남도당 노동위원회 위원장과 지역 당원, 김윤기 사무총장 등이 참석했다.양 대표는 "대표 선거 과정에서 지역위원회를 찾아 당원들을 만나는 일을 우선하겠다고 약속했다"며, "조직 재건과 진보정당 통합을 통한 새로운 진보정당 건설에 힘쓰겠다"고 밝혔다. 이를 바탕으로 2028년 총선에서 원내 진출을 이루겠다는 뜻도 전했다.양 대표는 방문 소감에서 이날 간담회를 "일체의 격식 없는, 서로에 대한 믿음과 연대를 확인하는 유쾌한 자리"라고 표현했다. 휴일에도 당원과 노동조합 활동가들이 함께했으며, 자신의 취임을 계기로 입당 의사를 밝힌 사람도 3명 있었다고 전했다.그는 "당세가 많이 약화되었다고 하지만 이런 과정을 통해 희망을 만들어 가려 한다"며 임기 마지막까지 당원들과 만나는 시간을 최대한 갖겠다고 밝혔다.중앙당과 지역위원회 사이의 소통도 강조했다. 양 대표는 "지금 당이 무슨 일을 하고 있고 어디로 가고 있는지 모두가 공통의 인식을 가질 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.참석한 서산태안지역 당원들도 일상적인 지역 활동을 강화하고 현안에 적극적으로 대응하며 진보정치의 기반을 넓혀가기로 했다.