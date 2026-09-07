아이 따라 예산 온 엄마, 작가가 되다

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큰사진보기 ▲임정은 씨가 셋째 아들 박민건 군을 안고 신간 '반백살, 다시 엄마-반백살에 만난 두 줄'을 소개하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<반백살 다시 엄마> ⓒ 임정은 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

두 아이의 교육을 위해 아무 연고도 없던 충남 예산으로 삶의 터전을 옮긴 임정은씨가 마흔여섯에 만난 셋째 아이와의 시간을 책으로 펴냈다.신간 <반백살, 다시 엄마-반백살에 만난 두 줄>(퍼플)은 임씨가 뜻밖의 임신부터 출산과 육아를 거치며 가족과 자신이 달라진 과정을 담은 에세이다.임씨와 예산과의 인연은 자녀 교육이 계기가 됐다. 그는 "학창시절 학기 중에만 사교육을 14개 가량 받을 정도로 공부에 많은 시간과 비용을 쏟았다. 반면 학원을 거의 다니지 않은 남편과 성인이 된 뒤의 삶은 크게 다르지 않았다"고 돌아봤다.이어 "두 사람 모두 학교에서 무엇을 좋아하고 잘하는지 충분히 찾지 못했다"며 "자녀만큼은 학교에 다니는 동안 자신의 재능과 관심을 발견했으면 했다"고 설명했다.그렇다고 공부를 내려놓고 자연에서 뛰어노는 교육만을 원한 것은 아니었다.임씨는 "교육과정을 갖춘 발도르프교육이라면 배워야 할 내용을 놓치지 않으면서 각자의 성장 속도를 존중받을 수 있다고 판단했다"고 밝혔다.서울·경기권 학교 7~8곳을 살핀 임씨 가족은 2019년에 발도르프 학교가 있던 경기도 양평으로 이주했다. 이후 학부모·교사들과 학교를 세워 2020년부터 2024년 여름까지 공동운영에 참여했다. 그러나 학교가 문을 닫으면서 다시 배움터를 찾아야 했다.임씨는 두 아이의 담임교사에 대한 신뢰와 교육과정, 자연환경 등을 따져 사과꽃발도르프학교를 선택했다. 2024년 9월 아이들의 학업이 끊기지 않도록 이불과 책가방부터 챙겨 예산으로 내려왔다. 처음에는 남편을 양평에 남겨둔 채 주말부부 생활도 감수했다.그는 "아이들이 학기를 비우지 않고 곧바로 학교생활을 이어가는 것이 가장 중요했다"고 돌아봤다.예산에서의 새 삶은 예상하지 못한 선물로 이어졌다. 이주 뒤 계획에 없던 셋째가 찾아온 것이다. 예산에서 생긴 아이라 태명도 '예산이'라고 지었다.임씨는 "예산이 아니었다면 이 아이를 만나지 못했을 것 같다"며 "아이가 생기고 나서야 학교 가는 길과 군청 주변에서 매일 보던 황새가 눈에 들어왔다"고 말했다.황새가 아이를 물어다 준다는 이야기를 떠올리며 "황새의 고장으로 온 데에는 이유가 있었던 것처럼 느껴졌다"고 덧붙였다.첫째와 13살 차이 나는 늦둥이 박민건 아기는 2025년에 태어났다. 셋째의 탄생은 임씨에게 세 번째 자연주의 출산 경험이기도 하다.임 씨는 2012년 첫째를 낳을 때 방송을 통해 자연주의 출산을 접했다. 그는 "자연주의 출산을 할 수 있는 병원을 어렵게 예약했다"며 "남편은 낯선 방식이 위험할까 봐 처음에는 반대했다"고 설명했다.2016년 둘째 출산은 계획과 달리 집에서 이뤄졌다. 진통이 시작된 날 병원 분만실이 모두 차면서 조산사가 집으로 왔다. 산소통 등 장비가 들어오자 아파트 경비원이 놀라기도 했다.임씨는 "진통은 5시간가량 이어졌고 조산사가 도착한 뒤 3시간 만에 아이가 태어났다"며 "욕조에서 출산했는데 남편이 아이를 직접 받았다"고 전했다.셋째 때는 처음부터 예산의 집에서 출산할 계획을 세웠다.임신 중에는 병원을 찾아 정기검진을 받고 출산 때는 조산사의 도움을 받았다.임씨는 출산을 자신과 배우자가 능동적으로 준비하고 아이를 맞는 과정으로 경험했기 때문에 자연주의 출산을 긍정적으로 평가한다.다만 "내 방식을 정답으로 내세우려는 것은 아니다"라며 "일반적인 병원 출산 외에도 다른 선택지가 있다는 사실을 알고, 자신의 상황에 맞는지 알아보는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.책은 3부로 구성됐다. 1부 '아이를 기다리며'는 임신을 알게 된 순간과 고령 임신에 대한 두려움, 출산 준비를 다룬다. 2부 '아이와 함께 태어난 나'에는 모유수유와 맨발걷기를 통해 몸과 마음을 돌아본 경험을 담았다. 3부 '반백살, 다시 자라다'는 셋째와 보낸 첫 1년과 아이와 함께 성장한 시간을 기록했다.첫째를 키울 때 임씨에게 육아는 '버텨야 하는 일'이었다. 그는 "회사를 그만두고 혼자 아이를 돌보면서 먹고 자고 씻는 기본적인 일조차 마음대로 할 수 없었다"며 "내 몸과 생활은 모두 달라졌는데 남편의 삶은 그대로인 것 같아 억울했다"고 털어놨다.육아 부담을 혼자 지고 있다는 생각에 부부싸움도 잦았다.둘째 때는 서로의 차이를 받아들이면서 갈등이 줄었지만 육아가 희생이라는 생각까지 사라진 것은 아니었다. 그러나 셋째를 만나면서 육아를 바라보는 마음이 달라졌다.임 씨는 "이 아이가 왜 마흔여섯의 나이에 형들과 큰 터울을 두고 나를 찾아왔을까 생각했다"며 "우리 가족에게 온 데에는 이유가 있다고 받아들이자 잠을 이루지 못하는 밤도 소중하게 다가왔다"고 말했다.남편도 셋째 출산 뒤 한 달간 육아휴직을 사용했다. 두세 시간마다 깨서 수유하고 기저귀를 갈아야 하는 일상을 가까이에서 지켜본 것이다.임 씨는 "남편이 육아의 고단함을 직접 확인한 뒤 아내의 어려움을 이해하게 됐다"며 "육아 참여가 늘었고 셋째가 가족을 한층 화목하게 이어줬다"고 말했다.글쓰기는 첫째 육아로 힘들었던 날들을 기록하면서 시작됐다. 블로그에 쌓인 글은 마음을 정리하는 힘이 됐고 다른 부모들과 생각을 나누는 활동으로 이어졌다. 이번 책은 오랫동안 쌓아온 기록을 다시 꺼내 다듬은 결과물이다.임씨는 "독자가 맨발걷기와 자연주의 출산, 발도르프교육을 한번쯤 궁금해하면 좋겠다"며 "무엇을 하라고 권하기보다 나도 한번 알아볼까 하는 마음이 생기기를 바란다"고 말했다.또 "같은 상황도 어떤 마음으로 받아들이느냐에 따라 전혀 다른 시간이 될 수 있다는 것을 전하고 싶었다"고 덧붙였다.그의 이야기는 한 가족의 선택을 넘어 지역의 교육환경과 인구 문제로 이어진다. 임씨를 포함한 향천사과꽃발도르프학교 구성원 다수는 자녀 교육을 위해 예산으로 이주했다.임씨가 운영하는 자연 공동육아모임 '사과꽃숲육아'에는 인근 청양에서 찾아오는 가정이 있고 전북 군산·익산에서도 문의가 이어지고 있다.임 씨는 "향천사과꽃발도르프학교라는 좋은 교육환경을 찾아 가족들이 실제로 이주하고 있다"며 "공동육아를 안정적으로 이어갈 공간이 마련되면 영유아기부터 향천사과꽃발도르프학교까지 이어지는 교육환경도 만들 수 있을 것"이라고 기대했다.그는 "황새의 고장 예산에 더 많은 아이와 젊은 가족을 불러오려면 무엇보다 아이를 낳고 키우며 교육하기 좋은 환경을 만들어야 한다"고 말했다.