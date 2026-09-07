'행정수도 특별법 연내 제정' 촉구 국회 릴레이 시위

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 이재준 세종시의회 교육안전위원회 부위원장, 유인호 위원(제1부의장), 강미애 세종시교육감, 손인수 위원장, 곽효정 위원이 함께 7일 여의도 국회의사당을 찾아 ‘행정수도 특별법’의 연내 조속한 제정을 촉구하는 1인 릴레이 피켓 시위를 펼쳤다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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세종특별자치시의회 교육안전위원회(위원장 손인수)가 세종특별자치시 교육감과 함께 7일 여의도 국회의사당을 찾아 '행정수도 특별법'의 연내 조속한 제정을 촉구하는 1인 릴레이 피켓 시위를 펼쳤다.이번 시위는 '행정수도 특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(이하 범국민대책위)'가 9월 정기국회 개막에 맞춰 지난 1일부터 이어오고 있는 국회 앞 릴레이 캠페인의 일환으로 추진됐다. 지난 4일 안신일 의장을 비롯한 시의원들의 상경 시위에 이어 교육안전위원회와 교육감이 릴레이 피켓 시위 바통을 이어받아 민·관·정 연대 동력을 더욱 끌어올린 것이다.이날 현장에는 손인수 위원장을 비롯해 이재준 부위원장, 곽효정 의원, 유인호 의원(제1부의장) 등 교육안전위원회 위원진과 강미애 교육감이 직접 참여해 피켓을 들고 촉구 목소리를 높였다.교육안전위원회는 행정수도 특별법이 제정되면 세종시의 교육과 안전 사업이 국가 차원에서 새롭게 설계되어, 세종이 '대한민국 교육·안전 선도 자치단체'로 도약할 발판이 마련된다고 강조했다.특별법 제정을 통해 ▲자율적·다양한 교육과정 운영 ▲공공기관 연계 교육 인프라 강화 ▲안정적 교육재정 확보 ▲통합 재난관리 정교화 ▲도시 밀착형 생활 안전망 확대 등의 실질적 변화를 이끌어내겠다는 구상이다.시위에 참여한 의원들은 특별법 제정의 당위성을 일제히 피력했다.이재준 부위원장은 "수도권에 편중된 정치·경제·문화·행정을 재배치해 국가 균형발전을 도모하는 행정수도 특별법은 세종시를 넘어 대한민국 미래를 담보하는 일"이라고 역설했다.곽효정 위원은 "세종시는 우리나라의 소통 중심지가 될 지리적 여건과, 중앙부처와 함께 시정을 운영한 경험이 축적되어 있기에 행정수도로서 임무를 수행할 준비가 충분히 되어 있다"고 밝혔다.유인호 위원은 "진정한 지방자치는 중앙에 편중된 국가의 책무까지도 지방이 함께 나눌 때 실현되는 것"이라며, "행정수도 특별법을 바라는 세종시의 마음은 지역의 이익만을 좇는 것이 아니라 우리나라를 위한 책임과 의무를 함께하겠다는 마음을 기저에 두고 있다"고 강조했다.손인수 교육안전위원장은 "행정수도 특별법안이 아직 계류 중이어서 행정수도로서의 도약에 정체가 발생하고 있다"며, "특별법의 연내 제정은 세종시의 위상 변화와 더불어, 우리나라의 균형 있는, 모두의 성장을 도모하는 국가지속가능발전의 큰 전환점이 될 것"이라고 국회의 조속한 법안 처리를 강력히 촉구했다.한편, 강미애 세종시교육감도 릴레이 시위에 뜻을 보태며 세종 교육계 역시 행정수도 완성을 향한 시민들의 염원에 적극 동참하고 있다는 메시지를 전달했다.