추미애, 충북과 '지방재정 연대'…"산업 키워도 지방엔 세수 안 돌아와"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 7일 오전 청주시 충북도청에서 신용한 충북도지사와 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 7일 오전 청주시 충북도청에서 신용한 충북도지사와 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 7일 오전 청주시 충북도청에서 신용한 충북도지사와 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 지방재정 위기 해법을 찾기 위한 광역자치단체 연대를 본격화하고 있다. 경기도의 재정난을 단순히 한 지방정부의 문제가 아니라 지역 산업과 기반시설을 책임지는 지방정부 전반의 구조적 문제로 규정하고, 다른 광역단체와 함께 중앙정부와 국회를 상대로 재정 구조 개편을 요구하겠다는 것이다.추미애 지사는 7일 충북도청을 찾아 신용한 충북도지사와 지방재정 문제를 놓고 면담했다. 지난번 대전에서 허태정 시장을 만난 데 이어 두 번째 광역단체장과의 연쇄 협의다.이날 두 지사는 ▲국세인 법인세의 5% 지방 배분 ▲지방소비세율의 단계적 인상 ▲소방 인건비의 국가 부담 등을 논의했다. 이 가운데 법인세 5% 지방 배분과 지방소비세율 인상에는 신 지사도 기본적으로 동의한다는 뜻을 밝혔다.추미애 지사가 강조한 것은 지역 산업의 성장과 지방재정 사이의 불균형이다.추 지사는 "지역 나름의 특색을 살리고 산업정책을 하려면 재정분권까지는 길이 멀다 하더라도 재정이 어느 정도 충족이 되어야 한다"며 "그야말로 재정위기에 직면해 있어서, 경기도만의 문제가 아니라 공통적인 문제이기 때문에 이것을 먼저 풀어보자라는 생각을 갖게 됐다"고 말했다.추미애 지사는 충북 청주의 SK하이닉스를 대표적인 사례로 들었다. 그는 "청주는 SK하이닉스로 인해서 반도체 초과 세수의 혜택을 볼 수 있게 된 위치인데, 그런 인프라는 충북이 다 감당하고 또 혜택은 충북도가 전혀 보지 못하는 상황은 경기도가 처한 상황과 같다"고 했다.경기도 역시 반도체 등 첨단산업이 집중되면서 전력·용수·도로 등 기반시설에 대한 지방정부의 부담은 커지고 있지만, 기업 성장에 따른 세수 증가 효과가 광역정부에 충분히 돌아오지 않는다는 것이다.추 지사는 "경기도도 전력, 물, 도로, 이러한 기반시설은 도가 많은 부담을 하고 있고 이후에 유지보수를 하는 데 있어서도 초과 세수로 인한 혜택은 한 푼도 보지도 못하면서 계속 부담만 지는 상황"이라고 지적했다.추미애 지사가 꺼내 든 해법은 국세인 법인세의 5%를 지방에 배분하는 제도다. 그는 "국세인 법인세의 5%를 지방에 내려보내 달라는 건의를 먼저 하자고 제가 제안드린 바 있다"며 "일단은 먼저 중앙정부에 강력한 요청을 하고 중앙정부가 재정 타개를 위한 대책을 논의하겠다고 하면 적극적으로 여러 의견이 나올 수 있을 것 같다"고 말했다.신용한 지사도 법인세 5% 지방 배분에 동의했다. 그는 "충청북도와 경기도가 규모는 다르지만, 산업군에 있어서 비슷한 점이 굉장히 많이 있다"며 청주를 중심으로 SK하이닉스, LG화학, LG에너지솔루션 등이 지역 산업의 축을 형성하고 있다고 설명했다.이어 "법인세에서 5%를 광역에 할애해 주면 좋겠다는 부분은 지난번 시도지사협의회에서도 별다르게 반대하거나 그런 분은 없는 것 같다"며 "물론 법을 개정해야 하는 것이니까 정부와 국회가 같이 노력해야 하지만, 충북도 당연히 찬성한다"고 밝혔다.두 번째 핵심 의제는 지방소비세 확대였다.현재 지방소비세율은 25.3% 수준이다. 추미애 지사는 이를 단계적으로 40.3%까지 높이자고 제안했고, 신용한 지사도 "기본적으로 다 동의한다"고 밝혔다.추 지사는 "부가가치세는 기초지자체에서 징수해서 국가에 넘겨주면 국가는 그것에서 25%를 지방에, 광역시에 준다"며 지방소비세의 역사적 확대 과정을 설명했다. 그러면서 "(이재명 정부는) 중앙과 지방의 세수를 7대3으로 배분하겠다고 공약했다. 재정위기니까 지방소비세를 올려 줘야 한다"라고 말했다.추미애 지사는 이를 구체화하는 방안으로 "현재 25%에서 40%까지 차츰차츰 올리자는 것"이라며 "해마다 5%씩 이재명 정부 4년 기간에 40%로 올리자고 지난번에 제안했다"고 설명했다. 실제로 추 지사는 지난달 26일 중앙지방협력회의에서도 '40% 인상'하는 방안을 이 대통령에게 건의했다.신용한 지사도 "우리가 당장 할 수 있는 선에서 한다고 하면 25.3%였던 지방소비세를 점진적으로 늘려서 40.3%까지 해달라는 부분에 대해서는 기본적으로 다 동의한다"고 밝혔다.소방 인건비의 국가 부담 문제도 논의됐다.추미애 지사는 소방공무원이 국가직으로 전환된 만큼 지방정부가 부담하는 인건비 역시 국가가 책임져야 한다고 주장했다. 그는 "국가직화에 걸맞게끔 지방이 부담하는 소방 인건비를 국가가 부담해야 하는데 이 부분에 대해서는 누구도 관심을 주고 있지 않다"고 지적했다.이어 "국가직화했으면 국가가 인건비를 부담해야 하는데 그것도 안 하고, 지방의 인사권이 실질적으로 보장이 된 것도 아니고, 직무를 직접 지휘할 수 있는 관계도 아니"라며 "소방에 드는 시설·장비 유지비, 인건비 다 부담하라고 하면서 국가가 전혀 이 부분에 대해서 신경을 안 쓴다는 게 말이 안 된다"고 비판했다.추미애 지사는 국가 전체 소방 인건비가 6조 5,000억 원이고 경기도는 1조 원이 넘는다고 설명했다. "지방세입이 15조 정도 되는데 1조 원을 소방 인건비로 쓰는 것"이라며 "제일 먼저 시급한 문제인 소방 인건비를 국가가 해결하라는 것"이라고 강조했다.신용한 지사 역시 지방재정 부담을 덜어야 한다는 데 공감하면서도 세부적인 재원 배분 방식에는 신중한 입장을 보였다. 그는 "담배소비세는 어느 방편이든 지방으로 내려주는 건 당연히 동의한다"면서도 "주거복지와 소방 인건비 중 어느 것이 실질적으로 유리할지, 정교하게 따져 볼 필요는 있을 것 같다"고 말했다.추미애 지사는 이번 충북 방문을 '지방재정 연대의 출발점'이라고 설명했다.추 지사는 이날 페이스북에 올린 글에서 "지난번 대전에서 허태정 시장님을 만나 지방재정 해법을 논의한 데 이어, 오늘은 충북도청을 찾아 신용한 충북도지사님과 지방재정 문제를 놓고 깊이 있는 이야기를 나눴다"고 밝혔다.특히 신 지사가 지난 시도지사협의회에서 추 지사가 제안했던 지방재정 개편 방향을 바탕으로 충북에서도 별도의 준비회의를 했다고 전했다는 점을 강조했다.추미애 지사는 "충북 역시 재정 상황이 매우 어렵다며, 경기도가 추진하고 있는 여러 해법과 아이디어를 함께 공유하고 싶다는 뜻도 밝혀주셨다"고 적었다. 이어 "경기도와 충북은 규모는 다르지만, 처한 문제는 닮아 있다"고 진단했다.추 지사는 페이스북에서 충북과 경기도의 공통점으로 산업 기반을 꼽으며 "충북은 청주를 중심으로 SK하이닉스, LG화학, LG에너지솔루션 등 반도체·바이오·이차전지 산업이 성장하고 있고, 경기도 역시 대한민국 산업의 중심으로서 역할하고 있다"고 밝혔다.그러면서 "문제는 도로, 전력 등 산업 기반시설의 부담은 광역정부가 크게 지고 있지만, 기업 성장에 따른 세수 효과는 광역정부에 충분히 돌아오지 않는다는 점"이라고 강조했다.추미애 지사는 특히 이번 면담의 의미를 광역단체 간 공동 대응으로 정리했다. 그는 "경기도와 충북 모두 지금의 지방재정 구조로는 지역의 산업과 미래를 제대로 설계하기 어렵다는 데 공감했다"며 "각자의 어려움을 이야기하는 데 그치지 않고, 함께 정부와 국회에 현실적인 대안을 제시하겠다"고 밝혔다.추 지사가 지난달 경기도의 '재정 비상'을 선언한 뒤 내놓은 대응책이 이제 지방재정 제도 자체를 바꾸자는 요구로 확대되는 모양새다. 경기도의 세출을 줄이는 것만으로는 재정위기를 근본적으로 해결하기 어렵다는 판단 아래 법인세 일부의 지방 배분과 지방소비세 확대를 통해 지방정부의 자체 재원을 늘리는 방향으로 해법의 무게중심을 옮기고 있는 것이다.다만 두 방안 모두 중앙정부와 국회의 법·제도 개편이 필요한 사안이다. 특히 법인세의 5%를 광역단체에 배분하는 것은 기존 국세 중심의 세원 배분 구조를 직접 건드리는 만큼 정부의 수용 여부가 관건이다.결국 추미애 지사의 이번 행보가 단순한 '경기도 재정위기 공동 호소'에 그칠지, 이재명 정부가 내건 국세·지방세 7대3 재정분권 목표를 실제 세제 개편으로 연결하는 광역단체 공동 요구로 발전할지가 향후 주목된다.