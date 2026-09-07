절대평가, 대학입시가 바뀌어야 성공한다

AD

국가교육위원회가 마련 중인 국가교육발전계획안 초안에 2030학년도부터 고교 내신의 석차등급제를 폐지하고 성취평가제로 전환하는 방안이 담겼다고 한다. 앞서 국교위는 수능 절대평가와 서술·논술형 문항 도입도 검토하겠다고 밝혔다. 아직 논의가 더 필요하지만 방향에는 전적으로 동의한다.지금의 상대평가는 학생이 무엇을 얼마나 배웠는지보다 다른 학생보다 얼마나 앞섰는지를 중시한다. 모두가 교육목표에 도달했어도 누군가는 낮은 등급을 받아야 한다. 이런 구조에서는 학생들이 어려운 과목이나 수강생이 적은 과목을 피하고 점수 받기 쉬운 과목을 찾는다. 자신의 관심과 진로에 따라 과목을 선택하라는 고교학점제의 취지도 살아나기 어렵다. 학생이 정해진 성취기준에 도달했는지를 평가하는 절대평가로 가야 한다.독일어를 가르쳐온 사람으로서 이러한 왜곡을 가까이에서 지켜보았다. 한때 많은 고등학생이 제2외국어로 독일어를 배웠지만, 지금 수능에서 독일어를 선택하는 학생은 현저히 적다. 반면 상대평가 시기에는 높은 등급을 받기 유리하다는 이유로 아랍어 응시자가 5만 명을 넘기도 했다. 무엇을 배우고 싶은지가 아니라 어느 과목이 입시에 안전한지가 선택의 기준이 된 것이다. 입시에 유리한 과목에는 몰리고 대학이 반영하지 않는 과목은 외면받았다.그래서 문제는 결국 대학입시다. 대학의 서열과 치열한 선발경쟁을 그대로 둔 채 내신과 수능만 절대평가로 바꾸면 대학은 다른 변별수단을 찾을 것이다. 면접과 논술, 학생부 평가를 확대하거나 대학별 시험을 다시 도입하려 할 수도 있다. 사교육은 곧바로 새로운 전형상품을 내놓을 것이다. 절대평가가 교육 정상화로 이어지려면 평가방식과 대학입시를 함께 바꿔야 한다.나는 독일에서 공부하면서 그들의 대학입시가 우리와 다른 질문에서 출발한다는 것을 알게 됐다. 우리는 누가 더 우수한지를 끝까지 가려내려 하지만, 독일은 먼저 대학에서 공부할 능력을 갖추었는지를 확인한다. 아비투어를 통해 대학입학자격을 얻으면 정원 제한이 없는 학과에는 별도의 선발경쟁 없이 등록할 수 있다.물론 독일 입시에도 경쟁은 있다. 의학·치의학·수의학·약학처럼 지원자가 몰리는 학과에서는 성적과 적성검사, 직업경험 등을 활용해 학생을 선발한다. 그러나 대학에서 공부할 자격을 확인하는 것과 제한된 정원을 배분하는 절차를 구분한다. 우리가 참고해야 할 것은 바로 이 원칙이다.독일과 한국의 조건이 같지는 않다. 독일에도 직업별 소득격차와 지역 격차가 있다. 다만 대학에 진학하지 않아도 직업교육을 거쳐 안정된 일자리로 갈 수 있고, 지역에 대학과 산업이 비교적 고르게 분산돼 있다. 대학의 서열과 직업의 위계, 지역 격차가 하나로 겹쳐 개인의 사회적 지위를 결정하는 힘도 우리보다 약하다.한국은 교육과 취업의 기회가 서울의 일부 대학에 지나치게 집중돼 있다. 이 격차를 그대로 둔다면 대학입학자격제를 도입해도 특정 대학에 들어가기 위한 경쟁은 계속될 것이다. 그렇다고 모든 조건이 갖추어질 때까지 기다릴 수도 없다. 입시를 바꾸면서 대학과 직업, 지역의 격차를 함께 줄여가야 한다.우선 수능을 과목별 성취기준에 도달했는지를 확인하는 대학입학자격시험으로 바꾸자. 한 번의 총점으로 학생을 줄 세우지 말고, 기준에 미달한 과목은 다시 응시할 수 있게 해야 한다. 고교에서 어떤 과목을 어느 수준까지 이수했는지도 함께 보아야 한다. 국가는 공통 성취기준과 채점기준을 제시하고, 학교 간 공동채점과 표집평가를 통해 내신의 신뢰도를 높여야 한다. 서술·논술형 문항은 충분한 준비를 거쳐 단계적으로 확대하면 된다.대학입학자격을 갖춘 학생은 정원에 여유가 있는 대학과 학과에 입학할 수 있게 하고, 지원자가 몰리는 학과에만 공개된 기준에 따른 선발을 허용해야 한다. 성적과 적성, 관련 과목 이수 내용을 함께 볼 수 있지만, 불투명한 면접이나 비교과 평가가 부모의 경제력과 정보력을 평가하는 통로가 되어서는 안 된다.입학의 문을 넓히면 대학의 책임은 더 커진다. 대학은 잘 준비된 학생을 골라 뽑는 데 힘을 쏟기보다 들어온 학생을 제대로 가르쳐야 한다. 기초교육과 전공탐색, 학업지원을 강화하고 졸업기준은 엄정하게 적용해야 한다. 지역대학에 대한 국가책임도 확대해야 한다. 권역별 공동교육과 학점교류, 지역인재 채용을 늘려 지역에서 공부한 청년이 그곳에서 일하며 살아갈 수 있게 해야 한다.절대평가를 반대하는 사람들은 변별력이 떨어진다고 걱정한다. 그러나 나는 되묻고 싶다. 모든 학생을 왜 끝까지 변별해야 하는가. 대학입시는 사람의 서열을 정하는 제도가 아니다. 대학에서 공부할 준비를 확인하고, 필요한 경우에만 제한된 정원을 공정하게 배분하는 제도여야 한다.내신과 수능의 절대평가는 오랫동안 경쟁에 빼앗겼던 학교 교육을 되찾을 기회다. 그러나 대학입시가 바뀌지 않는다면 절대평가도 또 하나의 성적표에 그칠 것이다. 절대평가의 성공 여부는 결국 대학이 학생을 어떻게 뽑고, 어떻게 가르치며, 우리 사회가 대학과 직업의 격차를 얼마나 줄이느냐에 달려 있다.