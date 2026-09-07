형식은 달라져도 추석의 마음은 남았으면 좋겠습니다

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"이번 추석에는 안 모이기로 했어."

"차례는 이제 안 지내려고."

"각자 편하게 보내는 게 좋지 않을까?"

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'나에게 추석은 어떤 날이었을까?

"무슨 소원 빌었어?"

큰사진보기 ▲가족들이 함께 맛있는 음식을 먹으며 웃을 수 있다면 그것으로 충분하지 않을까. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"잘 지냈니?"

"건강하지?"

"요즘 어떻게 지내?"

추석이 다가오는 요즘 주변에서 예전과는 조금 다른 이야기를 듣는다.예전에는 명절이면 으레 가족들이 한자리에 모이고, 차례를 지내고, 많은 음식을 준비하는 것이 당연하게 여겨졌다. 그런데 요즘은 집집마다 추석을 보내는 모습이 참 다양해졌다. 차례를 지내지 않는 집도 있고, 음식을 간단하게 준비하는 집도 있다. 가족 모임 대신 여행을 떠나거나 각자의 일정을 보내는 사람들도 있다. 그 모습을 보면서 문득 생각했다.어린 시절의 추석을 떠올리면 제일 먼저 새 신발과 옷이 생각난다. 평소에는 쉽게 입어보지 못했던 새 신발과 옷을 입고 가족들과 함께 모이는 날이 기다려졌다.집에는 평소보다 풍성한 음식이 차려졌다. 가족들이 한자리에 모여 음식을 나누어 먹고 이야기를 나누었다. 지금 생각하면 특별한 음식이 아니었을지도 모르지만, 그때는 그렇게 맛있을 수가 없었다.무엇보다 좋았던 것은 가족들이 함께 있다는 것이었다. 결혼을 하고 아이들이 생기면서 나에게 추석은 또 다른 기억을 남겼다. 명절이면 나도 음식을 준비하고 가족들을 맞이하는 사람이 되었다. 하루 종일 명절 준비로 분주하게 보내고, 친정까지 들렀다가 집으로 돌아오는 저녁이면 아이들과 함께 늘 머무르던 정자가 있었다. 그곳에서 잠시 걸음을 멈추곤 했다.하늘을 올려다보면 둥글고 환한 보름달이 떠 있었다. 아이들과 나란히 서서 달을 바라보며 각자의 소원을 빌었다.아이들이 무슨 대답을 했는지는 이제 정확하게 기억나지 않는다. 나 역시 무슨 소원을 빌었는지 가물가물하다.그런데 이상하게도 그 장면은 선명하게 남아 있다. 바쁜 명절 하루의 끝에서 아이들과 함께 보름달을 바라보던 시간. 어쩌면 내가 기억하는 추석의 가장 따뜻한 모습은 그때였는지도 모르겠다.추석은 음력 8월 15일로, 한 해 농사를 마치고 수확의 기쁨을 나누는 우리 민족의 큰 명절이다. 한가위라고도 부른다. 예로부터 햇곡식과 햇과일로 음식을 마련하고 조상에게 감사의 마음을 전하며 가족과 이웃이 함께 풍요로움을 나누었다.생각해 보면 추석은 단순히 음식을 많이 준비하고 차례를 지내는 날만은 아니었던 것 같다. 한 해 동안 잘 지낼 수 있음에 감사하고, 오랜만에 만난 가족의 안부를 묻고, 함께 음식을 나누며 웃는 날이었다.그런데 지금 우리는 추석을 조금 다르게 바라보고 있다. 가족들이 한 곳에 모여 살던 예전과 달리 자녀들은 각자의 직장과 가정을 꾸려 전국 곳곳, 때로는 해외에서 살아간다. 명절이라고 해서 모두의 시간을 맞추는 것이 쉽지 않다.명절 음식 준비도 누군가에게는 즐거운 일이지만, 누군가에게는 큰 부담이다. 특히 오랫동안 여성들에게 집중되어 온 음식 준비와 가사 부담 때문에 명절이 다가오는 것 자체가 힘들다는 사람들의 이야기도 어렵지 않게 들을 수 있다.차례와 제사를 바라보는 세대의 생각도 달라졌다. 예전부터 이어져 온 전통이라는 이유만으로 모든 것을 그대로 지켜야 한다고 생각하는 사람도 있지만, 이제는 가족 구성원 모두가 함께할 수 있는 방법으로 바꾸어야 한다고 생각하는 사람도 많아졌다.나는 그 변화가 꼭 나쁜 것만은 아니라고 생각한다. 시대가 달라졌는데 명절의 모습이 그대로일 수는 없기 때문이다. 차례를 지내지 않아도 괜찮다. 음식을 예전처럼 많이 준비하지 않아도 된다. 가족 모두가 추석 당일 한자리에 모이지 못할 수도 있다. 오히려 명절이라는 이유로 누군가가 지나치게 힘들고 가족 간에 갈등이 생긴다면, 그 형식은 조금 내려놓아도 되지 않을까. 하지만 한 가지는 남았으면 좋겠다. 가족이 서로의 안부를 묻는 시간이다.거창하지 않은 이런 말 한마디를 나누는 시간 말이다. 꼭 추석 당일에 모두 모일 필요도 없다. 명절 전후로 시간을 맞춰 만나도 좋고, 멀리 있어 만나기 어렵다면 전화 한 통, 영상통화 한 번으로 마음을 전할 수도 있다. 가족들이 함께 맛있는 음식을 먹으며 웃을 수 있다면 그것으로 충분하지 않을까.나도 앞으로의 추석은 조금 다르게 보내고 싶다. 예전처럼 많은 음식을 준비하지 않아도 좋겠다. 차례와 제사라는 형식에 얽매이기보다는 가족들이 부담 없이 만나 맛있는 것을 먹고 서로의 이야기를 들어주는 시간이 되었으면 좋겠다. 그리고 가능하다면 보름달도 함께 보고 싶다.어린 시절 새 옷을 입고 추석을 기다렸던 내가 그랬던 것처럼, 다음 세대의 아이들도 추석을 떠올렸을 때 따뜻한 기억 하나쯤 가지고 있었으면 좋겠다. '명절이라 힘들었다'는 기억보다 가족들과 함께 웃었던 기억, 오랜만에 만난 가족이 반가웠던 기억, 밤하늘의 둥근 보름달을 바라보며 소원을 빌었던 기억이 남았으면 한다.추석을 꼭 예전 방식 그대로 지켜야 한다고 생각하지 않는다. 시대가 바뀌면 명절의 모습도 바뀌어야 한다. 차례를 지내지 않아도 추석일 수 있고, 많은 음식을 준비하지 않아도 한가위일 수 있다. 가족 모두가 같은 장소에 모이지 못하더라도 서로를 생각하고 마음을 나눈다면 그것 역시 추석의 의미를 이어가는 방법일 것이다.중요한 것은 형식이 아니라 그 안에 담긴 마음이 아닐까. 감사하는 마음, 서로를 생각하는 마음, 가족을 만나고 싶은 마음. 그 마음 만큼은 오래도록 남았으면 좋겠다. 올해 추석에는 나도 가족들과 어떤 시간을 보낼지 생각해 본다. 그리고 보름달이 뜨는 밤이면 잠시 하늘을 올려다볼 것 같다. 어릴 때처럼 새 옷을 입고 설레지는 않더라도, 그때 아이들과 함께 빌었던 소원을 다시 떠올리면서.내가 사랑하는 사람들이 건강하고 행복하기를... 그리고 우리가 조금씩 다른 모습으로 추석을 보내더라도, 서로를 생각하는 마음만큼은 잃지 않기를...여러분에게 추석은 어떤 날인가요?그리고 여러분은 앞으로 어떤 추석을 만들어가고 싶으신가요?