경기 시민사회 "한국, 미국의 군사적 도구로 전락할 수밖에 없어"

큰사진보기 ▲경기 시민단체, 호르무즈 파병 반대 주장 기자회견 ⓒ 경기시민사회단체연대회의 관련사진보기

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경기자주통일평화연대, 경기민중행동, 경기시민사회단체연대회의 등 경기 지역 시민단체들이 호르무즈 파병 반대를 주장하며 한미일 3국 군사훈련인 '2026 프리덤 에지'중단을 촉구했다.시민단체는 7일 경기도의회 브리핑실에서 기자회견을 통해 파병 반대 등을 주장했다. 이들은 기자회견문을 통해 "최근 정부가 호르무즈 해협에 군수지원함과 초계기 등을 파견하는 방안을 검토하고 있다"며 "이는 미국의 세계 군사 전략에 한국군을 편입시키는 흐름의 연장선"이라고 설명했다.이들은 이어 "한반도에서는 대중국 군사 훈련에 한국군을 동원하고, 중동에서는 미국의 전쟁을 지원하기 위해 한국군을 파견한다면 대한민국은 미국의 세계 전략을 수행하는 군사적 도구로 전락할 수밖에 없다"라고 말했다.그러면서 "호르무즈 해협 파병을 비롯해 미국의 전쟁에 한국군을 동원 반대한다"며 "이재명 정부는 주권과 평화를 최우선으로 하는 자주적 평화 외교로 전환하라"고 촉구했다.이들 시민단체는 '2026 프리덤 에지'를 "육·해·공·우주·사이버 등 전장 영역을 연계하는 포괄적인 다영역 실전 전쟁 연습이고, 이는 미국이 대중국 군사전략의 핵심으로 강화해 온 센서·지휘통제·타격 체계의 연결, 이른바 '킬웹(Kill Web)' 구상을 한미일 군사 협력으로 확대하는 과정"이라고 주장했다. 시민단체는 이어 '2026 프리덤 에지'를 중국을 겨냥한 미국의 포위·압박 전략과 직결된 군사 훈련이라고 주장하며 "동북아 긴장을 고조 시키는 한미일 전쟁 훈련 '프리덤 에지' 즉각 중단"을 촉구했다.시민단체는 또한 "실용 외교를 표방하는 이재명 정부는 도대체 무엇을 위해 중국을 자극하는 미국의 군사 훈련에 앞장서 동원되는가"라고 되물으며 "미국의 대중국 봉쇄 전략의 선봉에 서서 군사적 위험을 자초하는 것은, 국익을 내팽개치고 한반도와 동북아의 평화와 주권을 위태롭게 하는 행위"라고 비판했다.이 문제와 관련해 이종철 경기자주통일평화연대 상임대표는 "프리덤 에지는 한미일 삼각동맹을 공고히 해 동북아 진영 대립을 격화시키는 훈련"이라며 "일본 자위대의 한반도 재진출 명분이 될 수 있다"고 지적했다.송성영 경기시민사회단체연대회의 상임공동대표는 "전쟁을 막는 길은 군사적 긴장을 낮추고 대화의 문을 여는 것"이라며 프리덤 에지 중단과 남북 대화 재개를 촉구했다. 김진희 경기민중행동 상임대표 겸 민주노총 경기본부장은 "정부가 미국의 군사 전략에 무조건 편승하기보다 국민의 생명과 한반도 평화를 우선해야 한다"고 강조했다.