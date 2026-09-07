대전시, 사정교~한밭대교 7.61㎞ 도로 개설 본격화

큰사진보기 ▲대전시는 7일 시청 중회의실에서 '사정교~한밭대교 도로개설사업 기본설계용역 착수보고회'를 열었다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 중구 사정동 사정교에서 대덕구 오정동 한밭대교를 잇는 남북축 간선도로 건설을 본격 추진한다.대전시는 7일 시청 중회의실에서 허태정 대전시장과 박용갑 국회의원, 시·구 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '사정교~한밭대교 도로개설사업 기본설계용역 착수보고회'를 열었다.이 사업은 유등천변을 따라 사정교에서 한밭대교까지 총 7.61㎞ 구간에 폭 20m, 왕복 4차로 도로를 건설하는 것으로, 총사업비 2587억 원이 투입된다. 이 가운데 국비는 1092억 원, 시비는 1495억 원이다.대전시는 2026년부터 2032년까지 사업을 추진할 계획이다. 도로 구간에는 동서대로와 계룡로, 한밭대로 등 주요 간선도로를 지나는 지하차도 4곳과 대전천을 가로지르는 교량 등 주요 구조물도 포함된다.대전시는 2027년 9월까지 기본설계를 진행하면서 도로 선형과 구조물 배치, 주변 도로망과의 연계성 등을 검토한 뒤 실시설계와 공사를 이어갈 방침이다.사정교~한밭대교 도로는 현재 2028년 준공을 목표로 추진 중인 '정림중~사정교 도로개설사업'과 연결된다. 두 사업이 모두 완료되면 사정동에서 한밭대교와 천변고속화도로까지 이어지는 대전의 남북축 간선도로망이 구축될 것으로 대전시는 기대하고 있다.이 사업은 2019년 예비타당성조사 면제 대상에서는 제외됐지만, 2021년 제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획에 반영된 뒤 2023년 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다. 이후 2024년 10월 비용편익비(B/C) 1.12로 예비타당성조사를 통과했고, 지난해 4월에는 행정안전부 지방재정 중앙투자심사도 통과했다.허태정 대전시장은 "사업이 완료되면 정림중~사정교 도로와 연계해 대전의 남북축 간선도로망이 완성될 것"이라며 "기본설계 단계부터 기술적인 사항을 면밀히 검토해 안전하고 효율적인 도로가 건설될 수 있도록 하겠다"고 말했다.