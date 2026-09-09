꽃 심고 나무 다듬는 게 전부? "조경을 '해방'시키고 싶어요"

"저 조경해요."

"아, 조경하세요? 그럼 꽃 심고 나무 다듬으시겠네요?"

AD

큰사진보기 ▲조경의 부피 팀 로고부피 단위인 m³과 부피가 주는 풍성한 입체감을 시각화했다. ⓒ 조경의 부피 관련사진보기

"울퉁불퉁한 보도블록을 상상해보세요. 조경을 잘 모르는 사람이라면 단순히 공사가 잘못됐거나 부실하다고 생각할 수 있죠. 하지만 나무의 뿌리는 가지가 뻗어나가는 만큼, 때로는 그 이상으로 넓고 다양한 방향으로 뻗어나가요. 그 과정에서 뿌리가 보도블록을 밀어 올리면서 인도가 울퉁불퉁해지는거죠."

큰사진보기 ▲해방의 어릴 적 사진강아지 신발을 자랑하려 발을 내미는 어린 시절의 해방. ⓒ 조경의 부피 관련사진보기

"예를 들면, 제 눈 앞에 기자님이 있고, 수박 빙수는 달달하고, 제가 기대어 있는 책상은 차갑고, 공기에선 에어컨의 밍밍한 냄새가 나요. 이렇게 공간은 오감으로 느껴야 경험을 완성지을 수 있다는 점이 좋았어요."

"제가 생각하던 조경의 부피가 한층 더 넓어졌어요. 사람들의 일상에 자연스럽게 녹아 있는 것, 눈에 잘 띄지는 않지만 꼭 필요한 것을 만드는 데서 그치는 게 아니라, 누군가의 마음 한편에 오래 남을 순간을 만드는 사람이 될 수도 있겠구나, 나아가 그 순간이 한 사람의 진로를 선택하게 할 만큼 큰 영향을 줄 수도 있겠구나, 싶었어요."

"조경을 하다 보면 어느새 세상을 사랑하게 돼요. 길거리나 골목처럼 무심코 지나칠 수 있는 공간의 사소한 디테일까지 들여다보다 보니, 자연스럽게 주변에 정을 주게 되거든요."

큰사진보기 ▲전시 DESK(Do Eyes Seek Kind?)현장 사진 ⓒ 조경의 부피 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시 DESK(Do Eyes Seek Kind?)현장 사진 ⓒ 조경의 부피 관련사진보기

"낯선 공간에서 새롭게 시작한다는 건 설레면서도 두려운 일이잖아요. 저희가 겪었던 그런 순간들을 나누면서, 새로운 시작을 앞둔 사람들이 조금이나마 용기를 얻었으면 해요. 그래서 결과물의 형태만 본다면 가이드북이겠지만 저희끼리 '편지집'이라고 불러요. 단순히 동네에 대한 정보를 알려주는 게 아니라, 새로운 시작을 앞둔 누군가에게 우리의 경험을 건넨다는 마음으로 만들고 있기 때문이에요."

"저는 무언가를 오래도록 만들어내는 사람이고 싶어요."

큰사진보기 ▲해방의 사진해방 본인이 좋아하는 공간인 선유도공원에서 찍은 자신의 모습 ⓒ 해방 관련사진보기

"제가 궁금해하는 것도, 닿고 싶은 대상도 결국 사람이거든요. 앞으로 제가 무엇을 만들고 표현하든, 그 시작과 끝에는 결국 사람이 있을 거예요."

이런 말에 지친 어느 조경가가 있다. 그가 하는 조경은 꽃을 심고 나무를 다듬는 일만으로 설명할 수 있을 만큼 납작하지 않으니까. 조경을 통해 하고 싶은 것도, 고민되는 것도 많은 그는 '사람들이 흔히 떠올리는 조경만 하지 않겠다!'라고 선언하며 하나의 프로젝트를 시작했다. 납작하게 여겨지는 조경에 부피를 더하기 위해.그의 이름은 '해방'이다. 실제 이름은 따로 있지만, '조경의 부피' 팀을 결성하면서 팀원들과 각자의 제2의 이름을 정했고, 이를 활동명(별명)으로 사용하고 있다.'조경의 부피' 팀은 사람들이 평면적으로만 알고 있는 조경의 영역을 넓히기 위한 활동을 한다. 첫 번째 활동으로 조경과 관련된 사람들의 이야기를 담은 책 <조경과 우리>를 발간했으며, 두 번째로는 조경가들의 책상과 그 위에 놓인 물건을 통해 그들의 일과 삶을 들여다보는 전시를 진행했다. 그리고 지금은 세 번째 활동을 앞두고 있다.해방을 만나기 위해 지난 8월 3일, 그가 애정하는 공간인 인사동길을 찾았다. 그가 그려나가는 조경, 그리고 팀 '조경의 부피'에 대한 이야기를 나누기 위해서다.1년 만에 만난 해방은 여전히 차분하고 느릿한 말투로 상대를 반긴다. 시끄러운 매미 소리와 푹푹 찌는 더위가 사람들을 한껏 예민하게 만드는 한여름에도 그의 주변만은 시간의 흐름이 한 박자 느리다.어떻게 지내느냐는 물음에 그는 쓴웃음을 지으며 근처 회사에 다니고 있다고 답한다. 회사까지 가는 데만 약 2시간이 걸려 매일 새벽 5시에 일어나야 한다고. 환경조경디자인학과를 전공한 그는 현재 전공을 살려 조경 관련 업무를 하고 있다. '조경의 부피' 팀 작업은 회사로 향하는 출근길에 틈틈이 이어가고 있다고 한다.회사 업무만으로도 벅찰 법한데, 그는 남는 시간까지 쪼개 또 다른 프로젝트를 이어간다. 웬만한 애정으로는 쉽지 않은 일이다. 어쩌면 그에게 조경은 단순히 전공이나 직업을 넘어, 삶의 한 부분이 된 듯하다. '조경'은 그에게 어떤 의미이기에, 피곤한 출근길에도 계속해서 붙들고 있는 것일까?해방이 '조경의 부피'를 시작한 이유는 '사람'에게 있다. 그에게 사람은 '내가 될 수도 있었던 하나의 가능성'이다. "지금은 나와 전혀 다른 삶을 사는 사람처럼 보여도, 내가 그 사람이 지나온 환경에서 비슷한 경험을 했다면 나 역시 비슷한 선택을 했을 수도 있으니까요"라고 말하는 그에게 '사람을 만난다'라는 건, 자신이 살아보지 못한 삶을 간접적으로 경험하는 일이다.같은 '조경'을 공부했더라도 공원 관리자, 정원 작가, 교수 등 각자가 활동하는 영역은 다양하다. 해방은 팀 프로젝트를 하며 본인의 이야기를 하기보다 조경을 하는 여러 사람의 이야기를 듣고 싶었다고 말한다. 그들을 꾸준히 만나며 이야기를 축적하다 보면 하나의 모습으로만 생각해왔던 조경을 사람들에게 더 다양한 시선과 삶이 담긴 분야로 보여줄 수 있을 것이라고 덧붙인다.해방의 이름은, 우리가 생각한 그 뜻이 아니다.'벗어나고 싶은 욕망'이 아닌 '포용적인 공간'이란 뜻을 가지고 있다. 해방 스스로가 해당하다 해(該), 방향 방(方)을 써자신의 별명을 위한 새로운 단어를 만든 것이다. 그는 포용적인 공간을 디자인하고 싶기 때문이다. 구체적으론, 조경의 수혜를 받지 못한 소외된 사람들이 이용할 수 있는 공간을 디자인하는 유니버설 디자인을 하고 싶어 한다. 그는 조경을 공부하면서 기존의 많은 공간이 모든 사람의 신체적 조건이나 생활 방식을 충분히 반영하지 않은 채 만들어져 왔다는 것을 느꼈다. 그 결과 누릴 수 있는 공간의 범위에도 차이가 생겨왔으며, 그는 이러한 공간의 격차를 좁히고 싶다고 설명한다.해방은 포용적인 공간에 대한 소망을 '조경의 부피' 팀 활동을 통해 풀어내려고 한다. '해방'이란 별명에서 알 수 있듯이, 팀과는 별개로 그의 개인적인 목표는 그동안 조경이 만들어낸 공간을 충분히 누리지 못했던 사람들을 만나 그들의 이야기를 직접 듣는 것이다. 평소 장애학에도 관심이 많은 그는 공간이 어떤 사람들을 배제하고 있는지에 대해서도 계속 고민해왔다. 프로젝트를 이어가다 보면 언젠가는 그런 분들을 직접 만나 이야기를 나눌 기회도 생길 거라고 말했다.해방에게 조경은 '자연의 언어를 인간이 이해할 수 있도록 번역해주는 학문'이다. 생명과학이나 공학처럼 자연을 과학적으로 이해하는 데서 그치지 않고, 그 자연을 인간의 삶과 공간에 어떻게 연결할 것인지 고민하는 인문적인 면도 강하기 때문이다. 해방은 그에 대한 예시로 사람들이 지나다니는 길거리를 제시한다.자연은 이렇게 우리가 예상한 범위와 방향대로만 움직이지 않기 때문에, 조경은 생각보다 훨씬 세밀한 예측과 설계가 필요한 일이다. 겉으로 보이는 결과만으로 단순히 작업이 잘못됐다고 판단하기 어려운 이유이기도 하다. 조경가는 이런 자연의 언어를 해석해 자연과 도시가 충돌할 수 있는 지점을 미리 발견하고, 그 충돌을 줄일 수 있도록 돕는 사람인 것이다.해방은 어릴 적부터 그림 그리는 걸 좋아하는 아이였다. 그리고 자신의 실력을 조경의 '공간'을 설계하는데 활용하고 싶어한다. 공간은 어떤 한 감각에만 의존해서 느낄 수 없고, 오감으로 느껴야 하기 때문이다.건축물을 제외한 거의 모든 공간을 다룰 수 있을 만큼 넓은 조경의 범위가 그를 사로잡았다. 그는 다양한 공간과 그 안의 사람들을 아우를 수 있다는 점에서 조경의 포용성을 느꼈고, 자신이 추구하는 가치와도 잘 맞는 학문이라고 생각했다.혹시 조경학과생들은 길을 잘 찾냐는 물음에 그는 웃음을 터뜨렸다. "조경하시는 다른 분들은 모르겠는데, 저는 길을 잘 찾는 편이에요. 공간 지각 능력이 뛰어나거나, 지도를 볼 줄 알면 좋죠. 그런 능력을 흔히 '스케일감'이라고 부르는데, 아마 대부분의 조경학과 학생들도 이 능력의 필요성에 공감할 거예요."그는 공간의 크기와 거리를 가늠하는 '스케일 감'을 조경을 공부하며 자연스럽게 익힌 감각 중 하나로 꼽는다. 그에게 조경은 평면적인 이해에 머무는 학문이 아니다. 그는 직접 공간을 감각할 때 비로소 그 크기와 거리, 깊이가 와닿았다. 이러한 경험은 '조경의 부피'를 사람들에게 어떤 형태로 전달해야 그 부피를 온전히 느낄 수 있을지에 대한 고민으로 이어졌다고 설명한다.해방은 사람들이 조경의 부피감을 추상적으로 떠올리는 데 그치지 않고, 직접 감각할 수 있었으면 했다. 그래서 그는 팀의 아이디어를 어떤 매체에 담아야 잘 전달할 수 있을지 많이 고민했다. 어떤 형태여야 사람들이 실제로 '부피'를 느낄 수 있을까 생각하다가, 책이라는 답에 닿았다. 가로와 세로뿐 아니라 높이까지 있고 직접 손으로 만질 수도 있기 때문이었다. 그렇게 해방과 그의 팀은 첫 결과물인 책 <조경과 우리>를 발간한다.책 <조경과 우리>는 조경과 관련된 사람들의 인터뷰로 구성되어 있다. 책을 제작하면서 진행한 수많은 인터뷰 중, 해방은 기억에 남는 인터뷰로 자신과 똑같이 비실기로 환경디자인학과에 입학한 친구의 인터뷰를 꼽는다. 그와 비슷한 배경을 가진, 미술 교육을 따로 받지 않고 공부만 하다가 비실기로 환경조경디자인학과에 진학한 친구였다. 그 친구는 심지어 그림이 취미였던 것도 아니어서 처음에는 적응하는 데 어려움을 겪었고, 동기들과 자신을 비교하기도 했다고 한다.해방이 "그럼 왜 조경을 하고 싶었어?"라고 묻자, 친구는 어린 시절 수목원에 놀러 갔던 이야기를 꺼냈다. 밤에 방문한 수목원에서 조명과 여러 장치가 어우러져 만들어낸 풍경이 굉장히 인상 깊었고, 그때의 기억이 조경학과를 선택하는 계기가 됐다는 것이다.해방은 그 이야기를 듣고 꽤나 큰 충격을 받았다. 조경이 만들어낸 단 한 번의 순간 때문에 자신의 진로까지 선택한 사람이 있다는 걸 처음 실감했기 때문이다. 그는 이를 통해 자신이 그런 힘을 가진 학문을 공부하고 있다는 걸 새롭게 알게 되었다.<조경과 우리>는 단순히 조경과 관련된 다양한 사람들의 이야기를 인터뷰한 책이 아닌, 한 명의 조경가에서 또 다른 조경가로 시선을 넓히고 잇는다. 해방과 그의 팀은 서로 다른 조경의 경험과 생각을 책 속에 나란히 펼쳐놓으며, 조경이라는 세계를 가로로 확장한 것이다.책 <조경과 우리>는 지난 2025년 8월 15일~9월 15일 펀딩을 통해 성황리에 발간되었고, 해방은 책이 나온 뒤 후원자분들에게 잘 읽었다는 연락도 받았다. 그런 반응들을 들을 수 있어서 좋았지만, 그가 느낀 딱 한 가지의 아쉬운 점이 있었다. 후원자분들과 얼굴을 마주하고 이야기를 나눌 수 없다는 것이었다. 그래서 사람들과 직접 만나 이야기를 주고받을 수 있는 기획을 고민했고, 그에 대한 해답이 오프라인 전시였다.2025년 12월부터 올 1월까지 진행된 전시회의 주제와 제목은 책 <조경과 우리> 발간 여정과 연관되어 있다. 책을 발간한 뒤 해방과 '조경의 부피' 팀은 서울시 공백 매거진과 인터뷰를 진행하면서 서울시 조경직 공무원 한 분을 만나게 되었다. 공원의 이름을 짓거나 프로젝트를 기획하기도 하고, 직접 현장에 나가는 등 조경과 관련된 다양한 일을 하고 계신 분이었다. 전시를 기획하며 그분을 인터뷰이로 섭외해 대화하던 중, 해방은 '조경을 좋아하는 이유'를 물었고 전시의 뼈대를 이룰 대답을 들었다.이 대답에서 해방은 '다정함'이라는 키워드를 떠올렸다. 그리고 그는 이 다정함을 조금 더 일상적인 방식으로 풀어내고 싶었다. 조경하는 사람들 사이에서만 머무는 이야기가 아니라, 미처 의식하지 못하더라도 도시를 살아가며 매일 조경을 향유하고 있는 사람들에게까지 닿았으면 했다.그리고 그 '다정함'을 전하기 위한 방법이 바로 책상이었다. 책상은 누구에게나 익숙하고 일상적인 물건이기 때문이다. 동시에 어떻게 하면 사람들에게 더 좋은 공간을 만들어줄 수 있을지 고민하는 조경가들의 다정함이 차곡차곡 쌓이는 공간이기도 하다. 그렇게 'DESK(Do Eyes Seek Kind?)'라는 제목으로 이어지게 된 것이다.해방은 전시회에서 눈여겨볼 만한 포인트로 조경가들의 책상 위에 놓인 물건들을 꼽았다. 실제로 조경과 관련된 일을 하며 사용하거나 직접 만들어낸 물건들을 전시해, 완성된 결과물만이 아닌 조경가들의 일상과 그 안에 깃든 작업의 생동감을 가까이에서 느낄 수 있도록 했다.DESK 전시에서는 시민단체 활동가부터 조경직 공무원, 도시계획학을 전공하는 대학원생, 정원사까지 여러 영역에서 활동하는 분들의 물건들을 만나볼 수 있었다. 해방은 각자의 책상 위에 놓인 물건들을 통해 서로 다른 자리에서 조경을 바라보고 실천하는 사람들의 모습을 보여주고 싶었다고 설명했다.세로는 누군가의 세계를 깊이 파고든다. 앞선 인터뷰에서 담아낸 조경가의 말에 그치지 않고, 이번 전시는 그의 책상과 물건까지 따라가 그가 살아온 시간과 습관, 취향, 작업 방식이 켜켜이 쌓인 층위를 꿰뚫어 볼 수 있게 했다. 그렇게 DESK 전시는 해방과 '조경의 부피' 팀의 첫 세로를 완성한다.전시회를 마친 해방은 이제 팀원들과 함께 지난 8월부터 세 번째 활동을 이어가고 있다. 명칭은 '새마음'이다.'새마음'은 새로운 동네에서 새로운 마음으로 시작한다는 뜻이다. 앞선 두 활동은 기존 멤버인 해방, 이열, 작두콩 세 사람만이 함께했다. 하지만 이번에는 새로운 동료들이 팀에 참여하며 활동의 범위가 넓어진다.동료를 선정할 때 그가 조경인인지 아닌지는 중요하지 않았다. 해방은 한 동네에 처음 정착해 이제 막 동네를 알아가고 있는 사람, 혹은 한 동네에서 오래 살아 처음 온 사람에게 동네를 소개해줄 수 있을 만큼 그곳을 잘 아는 사람을 찾았다. 그중에서도 '조경의 부피' 팀과 함께 이야기를 나누고 이를 창작으로 풀어갈 수 있는 동료들을 선정했고, 해방과 그의 팀은 지난 8월 2일에 첫 오리엔테이션을 진행했다.첫 번째 활동은 책, 두 번째는 전시로 결과물을 남겼다. 이번 '새마음'은 가이드북의 형태를 띤 구성으로 제작될 예정이다. 어떤 동네의 이야기를 하고 싶은지, 그곳에서 언제 '새마음'을 느꼈는지, 동네에 정이 들었다고 느낀 순간은 언제였는지 등 여러 질문에 대한 동료들의 이야기가 담길 것이다. 해방과 그의 팀은 어떻게 그 동네에 살게 됐는지부터 추천하고 싶은 맛집, 기억에 남는 에피소드까지 각자가 살아온 동네를 돌아보는 사람들의 이야기를 모으고 있다.그리고 그런 이야기들을 가이드북으로 엮어 사람들에게 전하고 싶은 해방의 메시지가 있다.결국 해방과 '조경의 부피' 팀이 하고 싶은 건 '사람들이 조경과 함께할 수 있는 자리'를 만드는 일이다. 조경이 더 의미 있어지는 순간은 조경을 잘 아는 사람들 뿐만 아니라, 조경을 잘 모르는 사람들까지 함께 공간을 즐기고 이야기를 나눌 때이기 때문이다. 그런 점에서 '동네'는 누구나 자신의 경험을 꺼내 놓을 수 있는 주제다. 어디에서 살았고, 그곳에서 무엇을 느꼈는지 이야기하는 데 조경에 대한 전문적인 지식이 필요한 건 아니니까. 그렇게 각자의 동네 이야기를 나누면서 조경을 통해 사람들이 자연스레 연결되었으면 한다고 해방은 덧붙였다.해방은 창작이 자신을 해방시킨다고 말한다. 조경이든 아니든, 본인이 가진 생각이나 마음을 잘 다듬어 세상에 내보이는 일이 스스로를 충만하게 만들기 때문이다. 그리고 그는 결과물이 꼭 어떤 형태여야 한다고 정해두고 싶지는 않다. 무언가를 창작하고 세상에 내놓는다는 것 자체가 그를 충분히 설레게 하기에, 정해진 형태 없이 그 설렘에 몸을 맡기는 것이다.그가 창작할 때 중심에 두는 모토는 "모든 건 사람을 향하게"이다.그의 조경은 '사람'을 향해 있다. 사람을 하나의 모습으로 납작하게 바라보지 않는 그이기에, 조경 역시 그렇게 단순한 모습으로 남겨두려 하지 않는다. 그리고 그가 지금껏 만들어온 조경은 이미 충분히 여러 방향으로 뻗어나가고 있었다. 책에서 전시로, 다시 동네와 사람들의 이야기로. 프로젝트를 거듭할수록 그의 조경은 가로로, 세로로, 또 위로 조금씩 부피를 키워간다.조경의 부피를 넓혀가는 동안 '해방'이라는 사람의 부피도 함께 커지고 있을 것이다.그가 앞으로 만들어갈 조경과 해방의 다음 부피를 기대해본다.