내 책을 처음 남에게 보여줬다

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"이제 마무리 단계입니다. 책 뒷면에 들어갈 서평을 받아 주셨으면 합니다. 일반인보다는 아무래도 독자들이 알 만한 분이면 좋겠습니다. 최종 교정지는 메일로 보내드리겠습니다."

"쉽지 않겠지만, 알겠습니다."

'누구에게 부탁하지?'

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"제가 이번에 책을 한 권 내게 됐는데요. 혹시 시간이 괜찮으시면 원고를 읽어보시고 짧게 몇 줄만 써주실 수 있을까요?"

"이 책은 순찰차와 경찰버스 안팎에서 만난 사건과 사람들을 세심하게 바라본 경찰관의 현장 일기다. 삶에 지치고 세상에 화가 난 우리에게, 미소와 온기를 건넨다."

큰사진보기 ▲교정지출판사에 보내 온 교정지를 몇 번이나 반복해 읽으며 수정했다. ⓒ 박승일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리(박승일의 경찰관이 바라본 세상에서)에도 실립니다.

출판사 편집장에게 문자를 받았다. 대부분의 책 뒷면에는 책을 먼저 읽은 사람들의 짧은 추천사나 서평이 들어간다. 나 역시 서점에서 책을 고를 때 먼저 제목을 보고, 책을 뒤집어 뒷면에 적힌 글을 읽어보곤 했다. 어떤 사람이 추천했는지를 보고 책을 구입한 적도 있다. 그러니 그 몇 줄이 얼마나 중요한지 나도 알고 있었다. 문제는 그다음이었다.며칠 동안 고민했다. 선뜻 떠오르는 사람이 없었다. 휴대전화 연락처를 한참 들여다보기도 했다. 이름을 하나씩 내려보면서 이 사람에게 부탁해도 될까, 저 사람은 너무 부담스러워하지 않을까 생각했다. 책을 쓰는 동안에는 내가 글만 잘 쓰면 된다고 생각했다. 그런데 막상 책이 세상에 나오려니 혼자 힘으로 할 수 있는 일이 생각보다 많지 않았다. 고민 끝에 몇 사람을 떠올렸다.그중 한 명이 20년 넘게 친구로 지내온 드라마 작가 김인영이었다. KBS 주말드라마 <삼남매가 용감하게>를 비롯해 <남자가 사랑할 때>, <적도의 남자>, <태양의 여자> 등 여러 작품을 쓴 작가다. 오랜 친구이니 부탁하는 것이 쉬울 것 같았다. 그런데 오히려 반대였다.전화번호를 누르기 전부터 망설여졌다. 20년 넘게 글을 직업으로 삼아온 사람이다. 수많은 등장인물을 만들고, 사람의 감정을 문장으로 표현해 온 전문가다. 그런 사람이 내가 쓴 글을 처음부터 끝까지 읽는다고 생각하니 그동안 애써 눌러두었던 불안감이 한꺼번에 올라왔다.친구이기 때문에 좋은 말만 해주지는 않을 것 같았다. 그렇다고 이제 와서 물러설 수도 없었다. 출간 일정은 정해져 있었고 시간도 촉박했다. 결국 원고를 보냈다. 그리고 몇 사람에게도 전화하거나 메일을 보내 조심스럽게 부탁했다.다행히 대부분 흔쾌히 답해주었다. 큰 숙제를 끝낸 것처럼 마음이 놓였다. 하지만 진짜 긴장은 그때부터였다. 원고를 보내고 답장을 기다리는 시간이 생각보다 길게 느껴졌다. 메일이 올 때마다 휴대전화를 확인했다. 메시지 알림이 울리면 혹시 서평이 도착한 것은 아닌지 먼저 화면을 열어봤다.불과 몇 줄의 글을 기다리는 것뿐인데 마음은 수능시험을 치르고 성적표를 기다리는 수험생과 크게 다르지 않았다. 그럴 만한 이유가 있었다. 출판사 편집자를 제외하면 사실상 내가 쓴 책을 처음부터 끝까지 읽고 평가해 주는 첫 독자들이었기 때문이다.그동안 <오마이뉴스>와 브런치 스토리에서 많은 글을 공개했지만 한 권의 책으로 묶인 원고는 달랐다. 글 한 편을 읽는 것과 수백 페이지를 이어 읽는 것은 전혀 다른 일이었다. 그리고 마침내 첫 번째 답장이 왔다. 김인영 작가였다.몇 번을 다시 읽었다. 길지 않은 글이었다. 그런데 이상하게 마음이 놓였다. 무엇보다 '사건과 사람들을 세심하게 바라본'이라는 표현에서 오래 눈이 머물렀다. 내가 이 책을 통해 가장 보여주고 싶었던 것이 바로 그것이었기 때문이다.나는 경찰관이지만 이 책에 거창한 범죄수사 이야기를 담고 싶지는 않았다. 현장에서 만난 평범한 사람들, 길을 잃은 어르신, 피해를 당해 두려워하던 청년, 경찰버스 안에서 하루를 보내는 동료들의 모습을 기록하고 싶었다. 사건보다 사람을 쓰고 싶었다. 친구가 그것을 알아봐 준 것 같았다.솔직히 전문가의 눈으로 보면 부족한 부분이 많았을 것이다. 나 역시 그 사실을 잘 알고 있다. 그래도 현장에서 내가 보고 느낀 것을 꾸미지 않고 솔직하게 쓰려고 했다는 점만큼은 스스로 자부하고 있었다. 그 마음이 전달된 것 같아 고마웠다. 그 뒤로도 한 사람씩 서평이 도착했다.짧게는 몇 줄이었다. 그런데 그 몇 줄을 읽을 때마다 묘한 기분이 들었다. 같은 책을 읽었는데 바라보는 지점은 조금씩 달랐다. 어떤 사람은 경찰관의 모습을 이야기했고, 누군가는 책에 등장하는 평범한 사람들의 따뜻함을 이야기했다. 그제야 조금씩 실감이 났다. 이제 이 원고는 더 이상 나 혼자만의 글이 아니었다. 사람들에게 읽히기 시작한 것이다.책을 출간하기로 마음먹은 뒤 1년 넘게 원고를 준비했지만, 정작 서평을 미리 준비해야 한다는 생각은 한 번도 하지 못했다. 막상 출간을 코앞에 두고 시간에 쫓겨 부탁하려다 보니 적잖이 당황했고 스트레스도 받았다.혹시 책 출간을 준비하고 있는 사람이 있다면 추천사나 서평도 조금 일찍 고민해 두라고 말하고 싶다. 특히 평범하게 직장생활을 하는 사람에게는 이름이 알려진 사람에게 원고를 건네고 서평을 부탁하는 일 자체가 쉽지 않다.물론 반드시 유명인의 추천사가 있어야 좋은 책이 되는 것도 아니다. 요즘에는 저자가 직접 책에 대한 생각을 적거나, 책의 내용만으로 독자에게 다가가는 경우도 많다. 중요한 것은 유명한 이름 하나를 책 뒤에 넣는 일이 아니라, 내 책을 먼저 읽어줄 누군가에게 원고를 내밀 용기인지도 모른다.이제 출간까지 한 달도 남지 않았다. 처음에는 인터넷 서점에 내 책이 올라오는 모습을 상상했다. 서점에 직접 찾아가 진열대에 놓인 책을 보는 순간도 여러 번 떠올렸다. 당연히 설렐 것이라고 생각했다. 그런데 출간일이 가까워질수록 설렘보다 두려움이 조금씩 커진다. 교정지를 받을 때마다 느꼈던 불안과는 또 다른 감정이다. 돌이켜보면 혼자 퇴근해 책상 앞에 앉아 조용히 글을 쓰던 때가 가장 편했던 것 같다.어쩌면 책을 쓴다는 일에서 가장 어려운 순간은 글을 쓰는 시간이 아니라, 다 쓴 글을 세상에 내놓는 순간인지도 모르겠다. 그래서 요즘 나는 책이 출간되는 날을 기다리면서도 조금은 천천히 왔으면 하는 모순된 마음을 품고 있다.서평을 받는다는 것은 책 뒷면을 채울 몇 줄의 문장을 얻는 일이 아니었다. 내가 쓴 글을 처음으로 다른 사람의 판단에 맡기는 일이었다. 그리고 그 몇 줄의 평가를 받아들일 때마다 조금씩 연습하고 있는지도 모른다. 이제 곧 만나게 될 수많은 독자의 시선 앞에 내 글을 내려놓는 연습을 말이다. 그렇게 또 하나의 고비를 넘겼다.