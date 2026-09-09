뾰족 산을 그리지 않는 호주 아이들, 직접 보니 알겠네

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지난 8월 22일부터 28일까지 가족들과 호주 여행을 다녀왔습니다.

어쨌든 그때그때의 눈앞의 모든 풍경에 나 자신을 몰입시키려 한다. 모든 것이 피부에 스며들게 한다. 나 자신이 그 자리에서 녹음기가 되고 카메라가 된다.

- <나는 여행기를 이렇게 쓴다>, 무라카미 하루키

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"우와!"

큰사진보기 ▲멀리서 본 블루마운틴 전경푸른 능선이 풍경화 같았습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

"호주 초등학생에게 산을 그려보라고 하면 우리와 달리 뾰족한 삼각형 모양으로 그리지 않아요."

큰사진보기 ▲세 자매 봉오래된 이야기를 품고 있었습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

'그렇구나. 이곳에는 바위만 있는 게 아니구나.'

'이 땅을 오래 살아온 사람들도 저 산을 이렇게 바라봤을까?'

큰사진보기 ▲시닉월드경사철도 경사가 아찔했습니다. 오래전 광부들의 고된 삶을 생각했습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

"우리는 지금 구경하러 내려가는데, 저 사람들은 먹고살려고 내려갔겠네."

'여행은 풍경만 보는 게 아니구나.'

큰사진보기 ▲블루마운틴 전경과 숲 안의 풍경가이드의 말을 들으며 거대한 자연의 감각을 느껴보는 순간들이었습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

'아, 이 나무였구나.'

"역시 한국 사람은 밥을 먹어야 해."

"마음에 있지 않으면 보아도 보이지 않고, 들어도 들리지 않으며, 그 맛을 모른다." - 유교경전 <대학>

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.