뾰족 산을 그리지 않는 호주 아이들, 직접 보니 알겠네

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지난 8월 22일부터 28일까지 가족들과 호주 여행을 다녀왔습니다.
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에서 이어집니다.
무라카미 하루키는 여행기를 쓰는 태도에 대해 이렇게 말했다.
어쨌든 그때그때의 눈앞의 모든 풍경에 나 자신을 몰입시키려 한다. 모든 것이 피부에 스며들게 한다. 나 자신이 그 자리에서 녹음기가 되고 카메라가 된다.
- <나는 여행기를 이렇게 쓴다>, 무라카미 하루키
여행을 준비하며 읽었던 그 말을 떠올렸다. 이번 여행에서는 눈앞에 펼쳐지는 것들을 그냥 지나치지 않으려 했다. 사진을 찍는 것만으로는 부족했다. 바람의 온도와 숲의 냄새, 차창 밖으로 스쳐 가는 풍경까지 온몸으로 받아들이고 싶었다.
산을 기다리며, 블루마운틴으로
여행 5일째 아침 8시, 시드니에서 서쪽으로 차를 타고 한 시간 반쯤 달렸다. 차창 밖으로 낯선 거리와 주택가가 지나가고, 이따금 넓은 들판과 키 큰 나무들이 나타났다. 도로는 점점 굽어졌다. 나는 자꾸만 앞쪽을 바라보았다. '어디쯤 가면 산이 나타날까?' 그렇게 산을 기다리며 달리던 순간이었다.
"우와!"
내가 익숙하게 다니던 북한산과는 모습부터 달랐다. 뾰족하게 솟은 봉우리 대신 끝이 보이지 않는 능선이 넓고 평평하게 이어졌다. 멀리서 바라보니 산이라기보다 한 폭의 풍경화 같았다. 가이드가 말했다.
"호주 초등학생에게 산을 그려보라고 하면 우리와 달리 뾰족한 삼각형 모양으로 그리지 않아요."
그 말을 듣고 산을 다시 바라보았다. 왜 그런지 알 것 같았다. 눈앞에 펼쳐진 것은 내가 머릿속에 그려온 '산'의 모습과 달랐다. 부드럽게 이어진 능선이 푸른빛을 머금은 채 시야 끝까지 펼쳐져 있었다. 그제야 알 것 같았다. 왜 이곳을 '블루마운틴'이라고 부르는지.
유칼립투스 숲에서 나온 미세한 오일 성분이 공기 중에 퍼져 멀리 있는 산을 푸르게 보이게 한다고 한다. 설명으로 알고 있던 것과 직접 눈앞에서 마주한 풍경은 달랐다. 산과 숲 사이에 푸른 기운이 얇게 내려앉은 듯했다. 나는 한동안 카메라를 들지 않았다. 먼저 그 풍경을 눈에 담고 싶었다.
'세 자매 봉'에는 오래된 이야기가 있었다
블루마운틴에서 우리가 처음 만난 곳은 세 자매 봉(Three Sisters)이었다. 카툼바 근처 에코 포인트에 서자 제이미슨 밸리가 시원하게 펼쳐졌다. 그 거대한 계곡 위로 세 개의 사암 봉우리가 나란히 솟아 있었다. 오랜 세월 동안 침식 작용을 견디며 만들어진 바위라고 했다.
오후부터 비가 온다는 예보가 있어 조금 걱정했는데 다행히 하늘은 점점 맑아졌다. 구름 사이로 햇빛이 비치면서 푸른 산의 윤곽이 더욱 또렷해졌다. 그런데 이상하게도 내 눈길을 오래 붙잡은 것은 봉우리의 모양보다 이름이었다. '세 자매.' 이름부터가 무슨 오래된 이야기 같았다.
이곳에는 원주민들에게 전해 내려오는 여러 이야기가 있다. 그중 널리 알려진 이야기는 메흐니(Meehni), 윔라(Wimlah), 거네두(Gunnedoo)라는 세 자매에 관한 이야기다.
세 자매가 사랑했던 이들과의 혼인을 둘러싸고 갈등이 생기자, 한 원로가 자매들을 보호하기 위해 돌로 변하게 했다는 전설이다. 가이드의 말에 따르면 원주민 문화에 전해지는 이야기는 여러 형태가 있어 하나의 이야기로 단정하기보다는 여러 전승 가운데 하나로 바라보는 것이 맞다고 했다.
'그렇구나. 이곳에는 바위만 있는 게 아니구나.'
수억 년의 시간이 만든 자연과 함께 이 땅을 살아온 사람들의 기억과 이야기가 있었다. 산을 좋아하는 나는 그 광활한 푸른 산을 한참 바라보았다.
'이 땅을 오래 살아온 사람들도 저 산을 이렇게 바라봤을까?'
마음속에 질문 하나가 생기자 풍경이 조금 달라졌다.
경사철도에서 만난 광부들의 시간
시닉 월드에서는 케이블카와 스카이웨이, 경사 철도를 이용해 숲과 계곡을 내려다봤다. 걷는 것이 힘든 사람도 편하게 자연을 만날 수 있고, 걷기를 좋아하는 사람은 트레킹 코스를 선택할 수 있다. 전망대에서 멀리 바라볼 수도 있고 숲속으로 직접 들어갈 수도 있다. 여행은 결국 많이 보는 경쟁이 아니라, 나에게 맞는 속도를 찾는 일인지도 모르겠다.
특히 기억에 남은 것은 경사 철도였다. 숲 사이로 놓인 철길을 따라 차량이 가파른 경사를 내려가자 순간 몸이 앞으로 쏠리는 아찔한 느낌이 들었다. 계곡 아래로 내려갈수록 울창한 숲이 눈앞으로 다가왔다. 그 순간 이 길을 관광객이 아니라 광부들이 오르내렸던 시간을 생각하게 됐다.
지금 우리는 편안하게 앉아 창밖의 풍경을 감탄하며 바라보고 있지만, 오래전 이곳의 광부들은 생계를 위해 깊은 산속 탄광으로 들어갔을 것이다. 어두운 갱도에서 석탄을 캐고, 먼지와 땀 속에서 하루를 버텼을 사람들. 경사 철도를 타고 내려가는 짧은 순간에도 그들의 하루가 얼마나 고됐을지 짐작하기 어려웠다.
"우리는 지금 구경하러 내려가는데, 저 사람들은 먹고살려고 내려갔겠네."
내 말에 가족 모두가 고개를 끄덕였다. 관광 시설로만 보이던 철길이 조금 다르게 다가왔다.
'여행은 풍경만 보는 게 아니구나.'
그곳에서 살았던 사람들의 삶까지 생각하게 되면 같은 숲도 전혀 다르게 보인다.
멀리서는 푸른 산, 숲에서는 작은 것들
블루마운틴에는 다양한 워킹 트랙이 있다. 우리는 웬트워스 폭포 쪽으로 걸으며 전망대에서 바라보는 산과는 또 다른 풍경을 만났다. 멀리서 볼 때 블루마운틴은 푸른 산이었다. 그런데 숲 안으로 들어가니 나무의 시간이 보였다.
오래된 나무껍질의 거친 결, 햇빛을 받아 반짝이는 잎, 발밑의 흙, 바위 사이로 흐르는 물소리, 얼굴에 닿는 습기. 거대한 자연이 아주 작은 감각으로 우리를 맞이하고 있었다. 특히 유칼립투스 나무가 인상적이었다. 호주를 대표하는 이 나무에서 얻는 유칼립투스 오일은 향료나 스킨케어, 여러 뷰티 제품에도 활용된다고 한다. 평소 화장품 성분표에서나 보던 이름을 눈앞의 숲에서 만나다니.
'아, 이 나무였구나.'
자연은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 가까운 곳에서 생활의 일부가 되고 있었다.
낯선 마을에서 만난 익숙한 한 끼
블루마운틴을 내려와 들른 곳은 산악마을 로라(Leura)였다. 나는 이런 작은 마을이 좋다. 유명 관광지의 화려함보다 사람들이 실제로 살아가는 동네를 천천히 걷는 것이 좋다. 오래된 집과 작은 가게, 집집마다 피어난 봄꽃들을 구경하며 걷다 보니 어느새 점심시간이 됐다.
그런데 이곳에서도 반가운 한글을 만났다. 한식집에 들어가 김치찌개와 된장찌개 돌솥비빔밥을 주문했다. 잠시 후 보글보글 끓는 찌개가 식탁에 놓였다. 첫 숟가락을 먹는 순간 마음이 묘하게 편안해졌다. 낯선 나라에서 며칠을 보내다 먹는 익숙한 국물 한 숟가락이 이렇게 반가울 줄 몰랐다.
"역시 한국 사람은 밥을 먹어야 해."
그 말에 모두 웃었다. 멀리 호주까지 와서 한식으로 점심을 먹는 것이 조금 우습기도 했지만, 그날만큼은 그 한 끼가 여행의 쉼표처럼 느껴졌다.
보이는 것과 마음에 들어오는 것은 달랐다
호주는 정말 나무가 풍경을 만드는 나라라는 생각이 들었다. 그리고 그날 나는 자연을 '보는 것'과 '마음에 담는 것'이 다르다는 사실을 새삼 느꼈다.
"마음에 있지 않으면 보아도 보이지 않고, 들어도 들리지 않으며, 그 맛을 모른다." - 유교경전 <대학>
그날의 블루마운틴이 그 문장을 조금 이해하게 해주었다. 마음이 그곳에 머물러야 비로소 보이는 것들이 있었다. 푸른 산의 능선도, 오래된 나무의 껍질도, 숲 사이로 흐르는 물소리도, 그리고 그 땅에 오래전부터 살아온 사람들의 이야기까지.
돌아오는 차 안에서 가족들은 하나둘 잠이 들었다. 아침에 올 때와 같은 길인데 풍경이 다르게 보였다. 산의 모양을 보고, 그 산에 얽힌 이야기를 듣고, 그곳에서 살아간 사람들의 시간을 생각하고 난 뒤였다.
어쩌면 여행은 많이 보는 것이 아니라, 오래 마음에 담아두는 것인지도 모르겠다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.