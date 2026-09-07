김어준이 맞았나, 민티07 뜨자 유튜브 적극 시청자 늘어

큰사진보기 ▲1일 더불어민주당 유튜브 채널 '민주당티비' 방송화면 갈무리 ⓒ 민주당티비 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주당 유튜브 라이브 방송 시작 이후, 해당 시간대 범여권 유튜브 시청자 규모는 크게 늘었다 ⓒ 신상호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲13일 유튜브 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>을 진행 중인 방송인 김어준씨 ⓒ 김어준의겸손은힘들다뉴스공장 관련사진보기

분석 대상과 방법 김어준의 '겸손은힘들다' 유튜브 채널 2026년 7월 15일~9월 3일 라이브 184편(채팅 replay 있는 158편)과 민주당티비 '민티07' 플레이리스트 3편의 라이브 채팅 참여자·댓글 작성자를 유튜브 계정 기준(ID)으로 대조했다. 유료 후원은 채팅 replay에 남은 슈퍼챗·슈퍼스티커 이력이 있는 계정을 수치화했으며, 댓글은 9월 3일(민티07·뉴스공장 9월 1일까지)과 9월 7일(뉴스공장 9월 2~3일) 수집분이다.

더불어민주당 공식 유튜브 '민주당티비'가 지난주부터 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'과 같은 시간대인 오전 7시 생방송 '민티07'을 시작하자, 동시간대 범여권 유튜브 적극적 시청자(댓글 및 채팅 참여) 수가 최대 5배까지 늘어난 것으로 나타났다. 민티07 적극적 시청자 상당수는 새로 유입된 시청자군이었고, 뉴스공장에서 민티07로 옮겨간 사례는 많지 않은 것으로 나타났다.<오마이뉴스>는 방송인 김어준씨가 운영하는 유튜브 채널 '겸손은힘들다'의 라이브 영상 184편(2026년 7월 15일 ~ 9월 3일, 채팅 참여자 총 8만 9014명, 댓글 11만 9239건)과 민티07 9월 1일과 3일, 라이브 및 관련 영상 3편(채팅 참여자 1만 7243명, 댓글 1만 4634건)의 라이브 채팅 참여자와 댓글 작성자를 전수 대조(9월 3일 기준)했다. 댓글과 채팅에 참여한 시청자들은 적극적 의사 표현과 소통 의지가 있는 '적극적 시청자'로 규정해 이들만을 대상으로 분석을 진행했다.분석 결과, 민티07 첫 방송이 있었던 9월 1일 민티07의 적극적 시청자는 1만 8088명으로 집계됐다. 1일 같은 시간 방송된 뉴스공장 적극적 시청자 수 1만 7613명을 웃도는 수치였다. 민티07 2회차가 있었던 9월 3일은 뉴스공장의 적극적 시청자 수는 1만 482명, 민티07 적극적 시청자는 1만 2121명으로 나타났다.범여권의 두 유튜브 채널이 동시간대 라이브를 하면서, 적극적 시청자 수는 기존보다 3배 이상 늘어난 것으로 파악된다. 민주당티비 개국 전, 범여권 주요 유튜브 채널 중에선 뉴스공장만 이 시간대 라이브를 했다. 이때 뉴스공장 라이브 영상의 적극적 참여자 수(7월 15일~8월 28일, 32회 방송)의 중앙값은 6910명으로 나타났다.그런데 민주당티비가 개국하면서 두 채널의 적극적 시청자 수는 1일 3만 5246명, 3일 2만 2470명으로 종전보다 적극적 시청자는 3~5배 급증했다. 김어준씨는 민주당 라이브 개국과 관련해 "전체적으로 파이가 커지는 것 아닌가. 파이를 키워야 한다"라고 했는데, 실제로 이같은 효과가 나타난 것으로 해석할 수 있는 수치다.민티07의 적극적 시청자 상당수는 신규 유입된 것으로 파악된다. <오마이뉴스>는 7월 15일부터 8월 28일까지 겸손은힘들다 라이브 채팅에 1회 이상 참여한 7만 6789개 계정의 참여도를 별도로 집계해 봤다. 뉴스공장의 기존 채팅 참여자가 민티07로 간 사례는 1% 안팎에 불과했다. 민티07 첫 방송 채팅에 나타난 뉴스공장 기존 채팅 참여자 비율은 전체의 1.4%(1061명), 2회차는 1.0%(775명)에 그쳤다.댓글 작성자까지 넓혀 봐도 결과는 비슷하다. 민주당티비 개국 전 겸손은힘들다 채널의 적극적 참여자(채팅+댓글) 9만 9962개 중 민주당티비 채팅이나 댓글로 참여한 계정은 3.1%(3082개)에 불과했다. 즉 민티07의 적극적 시청자군은 대부분 뉴스공장 적극적 시청자가 아닌 신규 유입된 시청자로 볼 수 있다.뉴스공장에 슈퍼챗 등 유료 후원을 하는 이들이 민티07로 이동하는 비율도 낮았다. 민주당티비 개국 전 분석 대상 기간에 뉴스공장에 유료 후원을 한 계정은 모두 681개였다. 뉴스공장 채널 유료 후원자 중 민티07에 참여한 사람은 1회 라이브 방송에선 5명(0.7%), 2회 라이브는 3명(0.4%)에 그쳤다.이같은 분석 결과는 두가지 측면으로 해석이 가능하다. 먼저 평일 아침 시간대 범여권 유튜브 채널의 시청자가 3배 이상 증가했다는 것만 보면, 여당의 공식 유튜브 채널이 기존 여권 정치 유튜브 채널에 흡수하지 못한 사람들을 새롭게 흡수하면서 파이를 키운 것으로 볼 수 있다. 하지만 김어준 뉴스공장의 적극적 시청자가 민주당 유튜브 채널로 이동하는 사례가 극소수에 그쳤다는 점은 최근 여당 내 의견 대립과 논란이 고스란히 두 채널의 시청자 양분으로 이어진 것 아니냐는 해석도 가능하다.